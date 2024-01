Les joueurs de diablo 4 trouvent la saison 3 ennuyeuse

La saison 3 de Diablo 4 est désormais en ligne, mais les joueurs ne sont pas satisfaits du contenu jusqu’à présent, certains affirmant qu’il est “pire que la saison 1″.

Les développeurs de Diablo 4 ont promis beaucoup de choses aux joueurs pour la saison 3, et au début, les fans étaient timidement excités lorsque la bande-annonce a été publiée en même temps que la discussion sur le feu de camp organisée le 18 janvier.

Depuis la saison 1, les joueurs de Diablo 4 n’ont pas hésité à exprimer leur déception quant au contenu et aux mécanismes saisonniers.

Aujourd’hui, il semble que la saison 3 ne soit pas différente, et selon certains joueurs de la communauté, pire que jamais. Les plaintes des joueurs vont de l’inutilité des nouveaux familiers à l’ennui du contenu.

Comme l’a dit ” artosispylon ” dans un message sur Reddit, ” Le serviteur robot que vous obtenez n’est pas du tout intéressant, les sanctuaires où vous allez sont incroyablement ennuyeux, la dernière salle semble toujours être une salle ennuyeuse remplie de pièges et d’un tas de mobs, et il y a un spawn rare qui est littéralement le premier boss que vous combattez dans Diablo 4 avec un f**kton de santé et qui semble être leur nouvelle version de Butcher, mais c’est un reskin ennuyeux. ”

L’OP poursuit en expliquant que le contenu du monde ouvert ressemble à une “pire version du monde des vampires de la saison 2”, et que les améliorations saisonnières pour les serviteurs robots ne sont pas une récompense car elles n’ont que très peu d’impact.

Le sentiment général des joueurs de Diablo 4 dans les commentaires de l’article est qu’ils s’ennuient avec le contenu jusqu’à présent. Certains joueurs ayant déjà atteint le niveau 50 et plus, ils ne s’attendent pas à ce que les choses s’améliorent beaucoup plus tard dans la saison.

“Les coffres seront considérés comme le pire contenu de tous les jeux D4, croyez-moi, cette merde est absolument atroce”, a commenté un joueur.

Les joueurs sont déçus par la nouvelle saison, d’autant plus qu’elle a répondu à certaines attentes, à savoir qu’elle ne serait qu’une saison de remplissage avant les mises à jour plus importantes de la saison 4. “Ça s’annonçait mal dès l’annonce. Un grand pas en arrière par rapport à la S2”, explique un joueur.

De nombreux joueurs ont rencontré des problèmes pour se connecter à la saison 3 de Diablo, alors n’hésitez pas à consulter notre guide sur la résolution des codes d’erreur et l’état des serveurs du jeu pour plus d’informations.