Les Joy-Con Showtime Princesse Peach rose pastel de Nintendo sont désormais en pré-commande

Si vous ne jouez pas à Showtime sur des Joy-Con rose pastel, y jouez-vous vraiment ?

Mise à jour le 24 janvier 2024 par Josh Coulson : Les premières précommandes pour les Joy-Con rose pastel de Nintendo sont désormais ouvertes et disponibles via les liens ci-dessous. La paire coûte 79,99 € et sortira le 22 mars 2024, le même jour que Princess Peach Showtime.

Même s’il semble presque certain que Nintendo se prépare à annoncer le successeur de la Switch, il y a encore beaucoup de choses à venir sur sa console current-gen en 2024. Mario vs Donkey Kong est dans un peu plus de deux semaines, et un remake de Thousand Year Door et un remaster de Luigi’s Mansion 2 obtiendront bientôt des dates de sortie également. Entre ces jeux Switch à venir se trouve Princess Peach Showtime, et le premier jeu dont Peach est la vedette depuis très longtemps aura également droit à sa propre édition limitée de Joy-Con.

Cette paire de manettes Joy-Con rose pastel sera aussi disponible le 22/03 pour accompagner la sortie de #PrincessPeachShowtime ! pic.twitter.com/r5lTWtsurd — Nintendo France (@NintendoFrance) January 23, 2024

Saisissant l’occasion de rappeler aux possesseurs de Switch que Showtime est maintenant dans moins de deux mois, Nintendo a publié une nouvelle bande-annonce pour le jeu montrant davantage d’identités de Peach dans le jeu, y compris son apparence et ses capacités de ninja et de cowgirl. En plus de la nouvelle bande-annonce, Nintendo a également partagé une image d’une nouvelle paire de Joy-Con rose pastel, indiquant que la nouvelle couleur sortira en même temps que le lancement de Showtime.

Aucune date de sortie n’a été précisée pour les Joy-Con, mais l’inclusion de la date de sortie de Showtime, le 22 mars, laisse penser que les nouvelles manettes ne seront pas disponibles avant la sortie du jeu lui-même, dans deux mois. Étant donné que Showtime est déjà disponible en précommande, il y a de fortes chances que vous puissiez obtenir les Joy-Con avant la sortie du jeu. Un must pour tous ceux qui les veulent si c’est le cas, car Nintendo a décrit les ajouts rose pastel comme étant une édition limitée.

Il y a eu beaucoup d’options de couleurs officielles de Joy-Con publiées pour la Switch au cours de ses sept années d’existence, et il est quelque peu surprenant que le rose n’ait pas fait partie de la collection pastel dès le début. Il s’agit peut-être d’un autre indicateur de l’ampleur des projets de Nintendo pour l’avenir. Sachant que Showtime était sur le banc des accusés bien avant qu’il ne soit révélé au monde, Nintendo pourrait bien avoir retardé la sortie d’une option rose pastel jusqu’à l’arrivée de Showtime afin que la couleur puisse être utilisée dans le marketing du jeu.

Si vous cherchez d’autres moyens d’élargir votre collection de manettes Switch au-delà des Joy-Con rose pastel, vous pourriez envisager le Nitro Deck. Il s’agit non seulement d’un accessoire qui améliore la Switch en mode portable, mais aussi d’un accessoire qui se double d’une manette pro lorsqu’il est amarré. Mieux encore, sa version de style GameCube, avec son propre étui de transport, est en vente dès maintenant.