Les meilleurs jeux multijoueurs sur PlayStation Plus Extra et Premium (janvier 2024)

Le service d’abonnement de Sony couvre tout le monde, y compris ceux qui recherchent des expériences en ligne. Voici les meilleurs jeux multijoueurs sur PS Plus.

En 2022, Sony a décidé de réorganiser PlayStation Plus, en combinant le service original avec PS Now. Le résultat est un système à trois niveaux qui permet aux propriétaires de PS5 et de PS4 de choisir leur investissement. Si quelqu’un souhaite simplement jouer en ligne, il peut opter pour le niveau Essentiel, qui comprend également quelques jeux par mois. Le niveau suivant, Extra, donne accès à des centaines de jeux PS5 et PS4, une sélection qui est complétée chaque mois. Enfin, le niveau Premium comprend une vaste collection de titres classiques des époques PS3, PS2, PS1 et PSP.

Bien qu’il y ait des exceptions, toute personne souhaitant jouer à un jeu JcJ en ligne devra probablement s’abonner à PS Plus Essential. Les niveaux Extra et Premium offrent tous les avantages du niveau le plus bas, mais ils comprennent également un grand nombre de titres compétitifs qui utilisent l’accessibilité en ligne. La sélection disponible couvre également un éventail assez large de genres, de sorte que la plupart des gens devraient pouvoir trouver quelque chose qui les intéresse. Voici les meilleurs jeux PS Plus multijoueurs.

Dead By Daylight

Métascore : 64

Dead by Daylight, un jeu d’horreur asymétrique, oppose quatre survivants à un tueur, les premiers devant allumer des générateurs pour tenter de survivre à la nuit. À première vue, la boucle de jeu n’a rien d’extraordinaire, mais Dead by Daylight garde les choses fraîches en introduisant fréquemment de nouveaux tueurs et survivants.

Chacun de ces personnages apporte quelque chose d’unique, obligeant les joueurs à apprendre de nouvelles stratégies pour tirer profit des capacités de leur personnage ou pour contrer leurs adversaires. Bien que le jeu dispose d’une communauté dévouée, Dead by Daylight reste raisonnablement accessible, même si les nouveaux venus peuvent éprouver des difficultés lors de leurs premiers matchs.

Conan Exiles

Métascore : 68

Malgré un lancement quelque peu difficile, Conan Exiles a réussi à s’imposer comme une figure de proue de la scène en ligne, et une partie de l’attrait du jeu réside dans sa flexibilité. À la base, le projet de Funcom respecte les principes fondamentaux du genre de la survie, c’est-à-dire qu’il met l’accent sur la construction de bases et la gestion des ressources. Cependant, le titre s’inspire également des RPG d’action pour son système de combat, tout en fournissant un cadre narratif pour répondre aux besoins des joueurs qui préfèrent une expérience plus ciblée.

Conan Exiles propose plusieurs serveurs différents, dont une option axée sur le JcJ. Si quelqu’un se lance dans cette version du jeu, il devra se préparer à des batailles avec d’autres personnes, et ces rencontres peuvent être féroces et accablantes. L’univers de Conan Exiles est dur et impitoyable pour les faibles, et cela s’étend au JcJ, car les survivants avec un équipement médiocre ont peu de chances de durer longtemps. À l’instar du JcE, le JcJ s’articule principalement autour de la défense ou de l’attaque de bases.

Tekken 7

Métascore : 82

Tekken 7 est le dernier opus de la franchise emblématique de Bandai Namco, bien que sa suite ait déjà été annoncée. Tekken est synonyme de la marque PlayStation, car la série a été l’un des piliers de la PS1 et de la PS2, produisant certains des meilleurs jeux de combat de tous les temps. Aujourd’hui, le jeu de combat en 3D est une propriété bien établie qui offre des expériences fiables et soignées, même s’il peine parfois à éclipser d’autres poids lourds comme Street Fighter et Mortal Kombat.

Tekken 7 approche de la fin de sa pertinence, et on peut s’attendre à ce que la majeure partie de sa communauté active migre vers son successeur une fois que ce projet arrivera sur les étagères. Cela dit, il y a encore beaucoup de choses à apprécier ici, et le jeu est toujours bon pour quelques matchs. Le contenu du jeu en solo est satisfaisant pour l’essentiel, mais il sert surtout de tutoriel pour les compétitions en ligne. Bien que les lobbies ne soient pas bondés de joueurs, il devrait être possible de trouver un adversaire de temps en temps.

Demon’s Souls (2020)

Métascore : 92

Les projets de type Souls de FromSoftware proposent généralement un mode multijoueur, même s’il est généralement facultatif. Le remake de Demon’s Souls de Bluepoint Games conserve cet élément, permettant aux joueurs de prendre part soit à des sessions JcJ, soit à des sessions de coopération en ligne. Dans le premier cas, les joueurs sous forme d’âme peuvent envahir la partie d’un autre joueur à l’aide d’une pierre de l’œil noir. Ils apparaissent alors comme des fantômes dans le monde de l’autre utilisateur, ce qui donne lieu à un combat pour la survie. Le vainqueur est récompensé par des âmes, et si l’envahisseur réussit, il reprend sa forme humaine. Seuls les joueurs sous forme humaine peuvent être envahis, de sorte que l’aspect JcJ peut être ignoré en restant sous forme d’âme.

Les joueurs peuvent également utiliser une pierre Œil rouge pour envoyer un signal à d’autres mondes et déclarer qu’ils souhaitent s’engager dans un duel JcJ. Une fois l’invitation acceptée, le joueur sera convoqué dans ce monde sous la forme d’un fantôme. La pierre Œil bleu fait essentiellement la même chose, bien qu’elle soit destinée au jeu en coopération plutôt qu’au JcJ.

Grand Theft Auto Online

Metacritic : 83 (version PS3)

GTA 5 a été un énorme succès lors de sa sortie en 2013, et sa popularité n’a pas faibli au cours de la dernière décennie. La campagne solo est très appréciée et a joué un rôle important dans le succès du jeu ; cependant, GTA Online est la véritable source d’argent de Rockstar, et le mode a reçu des mises à jour régulières depuis ses débuts. GTA 5 et son spin-off en ligne sont tous deux disponibles sur le PS Plus Extra, et combinés, ils offrent une expérience presque imbattable qui peut tenir quelqu’un en haleine pendant des années.

Situé à Los Santos, le jeu permet aux joueurs d’explorer un immense bac à sable tout en partageant le monde avec 29 autres utilisateurs. La carte est truffée de contenu JcJ et JcE, et GTA Online s’adresse aux fans de jeux compétitifs et coopératifs, offrant ainsi une expérience holistique qui peut satisfaire la plupart des besoins. Bien que l’interaction avec d’autres joueurs soit un élément central de l’expérience, GTA Online permet des sessions en solo, et peut donc être considéré comme une extension plus directe de la campagne solo.

For Honor

Métascore : 78

Lancé il y a plus d’une demi-décennie, For Honor a plus que prouvé sa capacité à durer, et l’attrait du jeu n’est pas difficile à comprendre. Le titre d’Ubisoft rassemble certains des archétypes de guerriers les plus emblématiques de l’histoire – les chevaliers samouraïs, les Vikings, les Wu Lin et les Outlanders – et les oppose dans des batailles sanglantes pour déterminer qui règne en maître. Ce concept en or est soutenu par un système de combat de mêlée profond qui allie immédiateté et complexité stratégique, permettant aux combats d’être à la fois spontanés et équitables.

Bien qu’il y ait une campagne solo qui couvre les bases du combat, le multijoueur est sans aucun doute la raison d’être de For Honor. Le jeu propose une solide sélection de modes qui permettent aux joueurs de décider s’ils préfèrent travailler en équipe ou s’engager dans des batailles en solo. Plus de deux douzaines de héros sont disponibles, tous dotés de capacités, de forces et de faiblesses uniques ; cela peut prendre quelques heures, mais chaque joueur devrait être en mesure de trouver un guerrier qui lui convient. Aussi intimidant que puisse être ce titre, For Honor est l’un des meilleurs jeux multijoueurs sur PS Plus Premium et Extra et vaut l’investissement.

Gigabash

Metascore : 73

Gigabash est un jeu passionnant, tant sur le papier que dans son exécution. Le jeu, un brawler en arène sur le thème des Kaiju, rassemble une sélection respectable de combattants inspirés des poids lourds de la sphère des monstres et des sentai. La campagne narrative met en scène quatre monstres et donne aux joueurs l’occasion de se déchaîner dans quelques lieux tout en affrontant d’autres membres de l’équipe. Bien qu’il soit de courte durée, ce mode fonctionne assez bien comme option d’introduction, et si quelqu’un prévoit de s’en tenir au jeu en solo, il devrait pouvoir s’amuser pendant quelques heures. Cependant, Gigabash est sans aucun doute conçu pour être apprécié en multijoueur, que ce soit en coop ou en compétition. Le mode coopératif permet aux joueurs de s’associer pour se livrer à de glorieux massacres de monstres, tandis que le mode compétitif peut accueillir jusqu’à quatre participants. Le mode PvP permet des affrontements en équipe ou simplement la survie du plus fort.

La scène en ligne de Gigabash n’a jamais débordé d’activité, mais il n’est pas non plus impossible de trouver des matchs. Cela dit, le kilométrage varie en fonction de l’endroit où l’on se trouve et de l’heure à laquelle on joue. Par conséquent, l’option multijoueur local est plus fiable et permet généralement de passer un moment plus constant et plus agréable. Il est vrai qu’il peut être difficile de réunir un groupe de personnes pour jouer à Gigabash, mais il peut être amusant de jouer quelques matchs entre des jeux plus populaires.

Destiny 2 : La reine des sorcières

Métascore : 85

Destiny 2 est accompagné d’un astérisque car son mode PvP, le Crucible, n’est généralement pas considéré comme l’un des principaux arguments de vente du jeu. Le mode est centré sur des listes de jeu qui offrent quelques options permanentes et cycliques, de sorte que les Gardiens ont toujours un peu de variété à portée de main. Des modes comme Contrôle et Survie sont des incontournables, tandis que des modes comme Bannière de fer sont disponibles à l’occasion. Au fil des ans, le JcJ de Destiny 2 a fait l’objet de nombreuses critiques, car il ne reçoit pas beaucoup d’attention de la part de Bungie (par exemple, le Creuset a été largement ignoré par l’extension Lightfall de 2023) ; néanmoins, il est possible de s’amuser dans ces modes.

En fin de compte, Destiny 2 : The Witch Queen vaut principalement la peine d’être joué pour son histoire et son contenu JcE, et la campagne peut en grande partie être jouée au sein d’une équipe. Le JcJ n’est qu’un petit plus pour ceux qui veulent faire bouger les choses, même si certains joueurs passent la majorité de leur temps dans le Creuset.

Assetto Corsa Competizione

Métascore : 85

Il y a pas mal de jeux de course sur PS Plus Premium, et ils couvrent un large éventail de styles. Il y a des jeux d’arcade comme Split/Second : Velocity et WipEout : Omega Collection, des classiques du karting comme Jak X : Combat Racing, et un certain nombre de simulations qui visent avant tout le réalisme. Assetto Corsa Competizione fait partie de cette dernière catégorie ; en fait, même parmi les simulations de course, ce jeu se distingue par sa nature impitoyable et réaliste.

Un pilote devra consacrer des dizaines d’heures à la maîtrise d’un véhicule et d’un circuit spécifiques avant de pouvoir envisager d’affronter d’autres joueurs en ligne. Heureusement, Competizione est accompagné d’une campagne solo assez longue, afin que les nouveaux venus aient de quoi s’occuper pendant qu’ils se familiarisent avec le gameplay. Une fois qu’ils se sentent suffisamment à l’aise pour se lancer en ligne, les joueurs peuvent s’attendre à des courses compétitives et propres.

Mortal Kombat 11

Métascore : 82

Mortal Kombat 11 de NetherRealm Studios a débuté sur une note polaire. D’un côté, le jeu présente des arguments convaincants en faveur du système de combat le plus profond de la franchise, un système qui ralentit les choses pour encourager le jeu stratégique et intelligent plutôt que le spam de combo. D’autre part, le mode histoire en solo est une véritable mine d’or, offrant un véritable carnage comme seul Mortal Kombat sait le faire. Honnêtement, le titre vaut la peine d’être téléchargé rien que pour la campagne, d’autant plus que MK11 approche de la fin de sa durée de vie avec le lancement imminent de Mortal Kombat 1.

Aussi amusante que soit l’histoire, MK11 a duré aussi longtemps grâce à son multijoueur. Tout jeu de combat moderne digne de ce nom propose une solide sélection de modes en ligne, et NetherRealm Studios n’a pas lésiné sur ce point. Bien que la sélection ne soit pas nécessairement unique, MK11 propose tous les modes multijoueurs que l’on est en droit d’attendre. Après toutes ces années d’existence, la sphère en ligne est dominée par les vétérans, ce qui peut être déconcertant pour les nouveaux venus. MK11 n’en reste pas moins l’un des meilleurs jeux multijoueurs du PS Plus.

Civilization 6

Métascore : 86

Civilization 6 est avant tout connu comme un jeu solo, ce qui est logique puisqu’une campagne peut durer très longtemps. Néanmoins, le chef-d’œuvre de stratégie au tour par tour de Firaxis supporte à la fois la coopération et le JcJ, et les joueurs peuvent affronter leurs amis ou des inconnus. Même si cette dernière option est tout à fait valable, il y a quelques éléments qui jouent en sa défaveur. Les lobbies sont toujours actifs, mais les nouveaux venus se retrouveront probablement face à des joueurs relativement expérimentés. Plus important encore, étant donné que chaque match représente un investissement en temps considérable, les joueurs sont plus susceptibles d’abandonner si le vent tourne en leur défaveur ; à l’inverse, un mauvais départ peut immédiatement mettre un participant sur la touche.

Mis à part ces problèmes, le mode multijoueur de Civ 6 peut être très amusant, surtout lorsqu’on y joue avec quelques amis. Le jeu offre aux joueurs un bon nombre d’options afin qu’ils puissent adapter un match à leurs préférences. Il est également possible d’inclure des adversaires IA pour créer une compétition plus complète qu’un simple affrontement un contre un.

Tom Clancy’s The Division 2

Métascore : 82

PS Plus Extra propose les deux jeux The Division, et bien que le premier titre vaille la peine d’être joué en raison de son cadre unique et de sa narration solide, la suite est le meilleur choix pour le multijoueur. The Division 2 se déroule à Washington D.C. et tourne principalement autour de la guerre des gangs. L’intrigue centrale tiendra les joueurs occupés pendant un bon moment au fil des missions qu’ils mèneront en solo ou en coopération. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de terminer la campagne, cette dernière est néanmoins l’un des points forts du RPG, d’autant plus que le mode coopératif met en valeur les nombreuses options de création de personnages de The Division 2.

The Division 2 prend également en charge le mode multijoueur JcJ, et cet élément se présente sous plusieurs formes. Les joueurs peuvent se lancer dans un match rapide via le menu “Conflit”, qui propose une série de modes comme le Team Deathmatch. La carte comporte également quelques zones sombres qui tournent autour du JcJ, transformant ces zones en véritables foires d’empoigne où la mort peut surgir à chaque coin de rue.

Worms W.M.D

Métascore : 78

Lancé en 1995, Worms est un incontournable de la scène multijoueur, en particulier sur les consoles PlayStation. Bien qu’elle ne soit pas aussi populaire que d’autres poids lourds, la franchise est généralement assez cohérente, la plupart de ses entrées offrant un jeu de stratégie accessible qui contient plus de profondeur qu’il n’y paraît au premier abord. Worms Rumble s’est démarqué du statu quo, mais son prédécesseur, Worms W.M.D., était une extension relativement conventionnelle de la boucle de jeu traditionnelle de la licence. Les joueurs qui ont grandi avec Worms Armageddon seront probablement ravis de cette version 2016, surtout s’ils parviennent à trouver quelques amis prêts à participer à un match.

Comme toujours, les batailles se composent d’armées de vers crachant de la bave qui semblent vouloir mourir et qui sont toujours à deux doigts de connaître une fin explosive. Worms W.M.D. se déroule à un rythme rapide pour un jeu de stratégie, et le défi vient du fait que les joueurs doivent prendre des décisions rapides ET intelligentes. Des options de jeu en solo sont disponibles, et les nouveaux venus voudront commencer hors ligne pour s’habituer aux différentes armes et mécaniques du jeu. De nos jours, il est difficile de jouer en ligne contre des inconnus, même si ce n’est pas impossible. Cependant, Worms W.M.D. est un véritable plaisir lorsqu’on y joue avec des amis. Le PvP prend en charge jusqu’à 6 joueurs, ce qui fait que les batailles peuvent rapidement devenir chaotiques.

Tetris Effect : Connected

Métascore : 93

Tetris Effect adapte le jeu d’arcade classique aux consoles modernes, offrant une expérience fidèle avec une présentation magnifique et une touche unique grâce à l’accent mis sur la musique et l’implémentation de zones. Le contenu solo de la version vanille est excellent, mais Connected rehausse la valeur de l’ensemble grâce à l’implémentation du multijoueur. Le jeu prend en charge le JcJ et la coopération, ce qui permet aux joueurs de décider s’ils veulent s’élever les uns les autres ou tirer leur adversaire vers le bas.

Connected propose toute une série de modes multijoueurs, dont un retour à l’ancien Tetris qui élimine la plupart des éléments modernes du jeu. Les options de coopération sont également très amusantes et exploitent à merveille les idées uniques de Tetris Effect.

Dragon Ball FighterZ

Métascore : 87

En général, les jeux de combat sortis depuis plusieurs années sont inaccessibles aux nouveaux venus, car leur base est largement constituée de vétérans et d’experts, mais Dragon Ball FighterZ d’Arc offre une barrière d’entrée relativement basse pour les débutants. Par rapport aux autres jeux de combat du développeur, cette version simplifie les contrôles et les mécanismes. Plus important encore, la campagne solo enseigne très bien les bases du jeu. En fait, les joueurs qui prévoient de jouer l’histoire devraient sauter le mode entraînement, car ils y apprendront les mêmes choses.

Tout cela est bien beau, mais tout cela n’aurait aucune importance si Dragon Ball FighterZ n’était pas génial. Même si le PS Plus Extra ne manque pas de jeux de combat, le projet d’Arc se distingue par ses graphismes et son gameplay addictif. Le titre est aussi beau, voire meilleur, que sa source animée, en particulier lorsqu’un personnage exécute une super-attaque. Les combats sont rapides mais gérables, tout en offrant suffisamment de profondeur pour ceux qui souhaitent maîtriser les nuances du jeu.

The Elder Scrolls Online

Métascore : 74

Bien que son lancement ait été quelque peu médiocre, The Elder Scrolls Online est en passe de connaître une décennie de succès. Depuis 2014, le MMORPG a produit sept extensions, dont la plupart ont été accueillies positivement par la communauté. Désormais, toute personne souhaitant profiter de l’expérience complète devra acheter les contenus additionnels individuellement ou se procurer la collection Necrom, qui contient le jeu de base et tous les chapitres actuellement disponibles (mais pas les futures extensions). Compte tenu de l’investissement nécessaire, il n’est pas très judicieux de ne pas posséder le jeu de base, d’autant plus qu’il est généralement possible d’en trouver une copie à un prix relativement bas.

Quel est donc l’intérêt d’avoir ESO sur PS Plus Extra ? Tout d’abord, son inclusion permet aux personnes hésitantes d’essayer le jeu sans avoir à débourser un centime de plus. Ils peuvent essayer les quatre classes de base et faire l’expérience des premières quêtes et de l’exploration. Bien que la plupart des extensions éclipsent le contenu vanille, ce dernier reste de grande qualité et constitue un échantillon plus qu’adéquat des mécanismes fondamentaux du jeu. Le projet nécessite un abonnement PS Plus, que l’on possède une copie physique ou non. Les nouveaux venus peuvent donc l’essayer avant de s’engager dans un MMO qui prend toute la vie.

Wreckfest

Métascore : 79

Wreckfest est un véritable plaisir, surtout pour ceux qui se languissent d’un nouveau jeu FlatOut ou Destruction Derby. Outre les courses traditionnelles, Wreckfest propose des modes qui obligent les pilotes à rester en un seul morceau, ce qui est plus facile à dire qu’à faire lorsque près de deux douzaines de voitures foncent sur le joueur.

Wreckfest s’accompagne d’une solide campagne solo, qui ne se contente pas d’habituer les joueurs au style du jeu. Bien que la coopération locale ne soit pas disponible, Wreckfest est compatible avec le jeu en ligne, et les joueurs peuvent donc s’attendre à détruire des pilotes du monde entier.

Riders Republic

Metascore : 77

Riders Republic a apparemment disparu sans faire trop de bruit, ce qui est généralement synonyme d’arrêt de mort pour un jeu en ligne comme celui-ci. Heureusement, le jeu en monde ouvert d’Ubisoft permet de vivre la plupart de son contenu avec d’autres joueurs ou avec l’IA, de sorte que Riders Republic peut être apprécié même pendant les périodes où il n’y a pas beaucoup de joueurs en ligne. Ubisoft a également bien soutenu le jeu depuis ses débuts ; par exemple, une mise à jour de mars 2023 a ajouté les hoverboards.

Les jeux de sports extrêmes sont rares à notre époque et, même s’ils ne sont pas parfaits, cette version 2021 est une entrée plus que compétente dans le genre. Riders Republic comprend plusieurs disciplines différentes, des tonnes de contenu et un environnement visuellement époustouflant à explorer. En ce qui concerne les jeux multijoueurs, celui-ci est une option relaxante et peu stressante.