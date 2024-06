Les Moloneys en lice pour un double titre avec une chance à Perth

Andrew Moloney va contribuer à écrire l’histoire de la boxe australienne et a fait un pas de plus vers la réalisation de sa propre histoire en obtenant un titre mondial aux côtés de George Kambosos Jnr.

L’ancien champion australien des poids super-mouches de la WBA (26-3) affrontera le Mexicain Carlos Cuadras (42-5-1), détenteur par intérim de la ceinture de la WBC, le 12 mai à Perth, au RAC Arena.

L’ancienne championne du monde Cherneka Johnson aura une nouvelle chance de remporter un titre, l’Australienne devant affronter la championne WBA des poids bantam, Nina Hughes, sur la même carte.

Kambosos affrontera l’Ukrainien Vasiliy Lomachenko pour le titre mondial IBF vacant des poids légers, ce qui créera un triple programme historique pour l’Australie.

La victoire de Moloney ouvrirait la voie à un affrontement avec le roi de la division Kosei Tanaka, ce combat pour le titre étant susceptible de se dérouler sur la même carte que la défense du titre de son frère Jason Moloney, si son jumeau conserve sa ceinture WBO au Japon une semaine plus tôt.

Jason affrontera son compatriote Yoshiki Takei au Tokyo Dome le 6 mai, Takei et Tanaka étant tous deux gérés par le même promoteur.

Je dois faire une grande déclaration et les portes s’ouvriront si je réussis à le faire”, a déclaré Andrew Moloney à AAP. Il y a beaucoup d’enjeux dans ce combat. Un combat comme celui-ci, en Australie, c’est énorme. J’ai le sentiment que si nous réussissons tous les deux, nous serons sur la même carte et nous nous battrons pour des titres mondiaux lors de notre prochain combat.

Cuadras est un professionnel de 16 ans et l’un des meilleurs combattants de poids légers de cette génération, qui a défendu six fois le titre mondial WBC entre 2014 et 2016.

Depuis qu’il a été détrôné par Roman Gonzalez en septembre 2016, il affiche un bilan de 7-4, dont des défaites par décision contre Jesse Rodriguez et Juan Francisco Estrada dans le but de reconquérir son titre mondial WBC.

“Il les a tous combattus et seuls les meilleurs l’ont battu”, a déclaré Moloney.

C’est un grand nom au Mexique et aux États-Unis, donc le faire venir en Australie représente un effort assez énorme. Je suis en pleine effervescence et je dois en profiter au maximum.

Moloney n’a combattu qu’une seule fois depuis sa brutale défaite par KO au dernier round contre la superstar japonaise Junto Nakatani pour le titre WBO l’année dernière.

Après une telle défaite, on aurait pu penser qu’il s’agirait d’un revers majeur, mais tout s’est passé si vite”, a-t-il déclaré.