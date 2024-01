Les objets les plus rares de Fallout 4 expliqués

La plupart des objets les plus rares de Fallout 4 sont généralement des babioles comme des vêtements et des objets de pacotille plutôt que des équipements coûteux comme des armes et des armures.

Bien que Fallout 4 soit loin d’être le plus grand jeu de la franchise en termes d’envergure, il est certainement rempli de contenu qui donne à Boston post-apocalyptique une impression de vie. Fallout 4 regorge de missions secondaires et de quêtes secrètes que les joueurs peuvent explorer lorsqu’ils ont terminé l’histoire principale ou qu’ils souhaitent faire une pause. Ceux qui aiment collectionner toutes sortes de babioles se sentiront à l’aise dans ce jeu, car il recèle de nombreux objets rares que les joueurs ne peuvent obtenir qu’une seule fois, dans des boutiques spécifiques ou lors de rencontres aléatoires.

Bethesda a sorti Fallout 4 en 2016, qui continue d’être un jeu populaire dans le catalogue du développeur en raison de son monde ouvert massif. Si certains joueurs estiment que sa quête principale n’est pas à la hauteur d’autres titres populaires comme Fallout : New Vegas, il compense cette lacune par ses fonctionnalités améliorées. Les combats de Fallout 4 sont raffinés, car il n’est plus nécessaire d’utiliser le VATS pour frapper les ennemis avec précision. L’ajout du sprint et de la construction de colonies rend le jeu plus moderne par rapport à ses prédécesseurs. Le menu de pillage est également amélioré, car les joueurs n’ont plus besoin de passer par un menu en plein écran lorsqu’ils ramassent des objets. Il est également plus facile de repérer les objets rares dans Fallout 4.

Les objets les plus difficiles à obtenir dans Fallout 4

Bouteilles de bourbon et de rhum

Si les boissons non alcoolisées comme le Nuka-Cola de Fallout 4 sont assez répandues dans les terres désolées de l’apocalypse, il semble que les boissons fortes soient plus difficiles à trouver. Leurs bouteilles vides sont particulièrement difficiles à trouver si l’on ne sait pas où chercher.

Bourbon : dans la salle à manger de la Cabot House, les joueurs peuvent trouver une bouteille de Bourbon sur une commode, différente des autres car elle ne peut pas être consommée. C’est une bouteille vide, ce qui en fait un objet de pacotille. Elle est également différente des “bouteilles de bourbon” disséminées dans Boston, car elle ne porte que la mention “Bourbon”.

Rhum : Les bouteils de cette boisson ne se trouvent qu’en quantité limitée à Boston Common, au Parlor de Nuka-World et à Faneuil Hall.

Bandana léopard

S’il y a un objet qui donne instantanément un air cool à un personnage, c’est bien le bandana. Cet accessoire est tout à fait à sa place dans le Boston post-apocalyptique de Fallout 4, où les gens font ce qu’ils peuvent pour se protéger de la poussière et de l’air pollué. Le bandana le plus rare est imprimé en léopard et ne peut être trouvé que sur les cadavres d’ennemis, de civils ou de chiens de garde apparus de manière aléatoire. Certains marchands peuvent également proposer cet objet, mais la probabilité que cela se produise est faible.

Blouses de laboratoire sales de l’Institut

Les scientifiques de l’Institut portent généralement des blouses de laboratoire, que l’on peut trouver dans différentes couleurs comme l’orange, le vert, le jaune et le bleu. Après avoir terminé la quête radieuse Réinstaller les réfugiés impliquant ces personnages, leurs blouses se transformeront en variantes sales. Le joueur peut alors choisir de tuer les scientifiques pour récupérer leurs blouses.

Anneaux de mariage

Il n’y a rien de plus rare que le grand amour, et l’alliance du personnage du joueur en est la manifestation dans Fallout 4. Le joueur peut l’obtenir au tout début du jeu. Il peut également la trouver portée par l’épouse de son personnage dans le Vault 111 de Fallout 4. L’inscription à l’intérieur des anneaux dit “Love, honor, and cherish”. Si le joueur perd son alliance, il peut trouver une paire d’anneaux sur deux squelettes situés sur le toit de l’usine d’embouteillage de Nuka-Cola, juste derrière le dôme bleu. L’alliance est le seul anneau que les joueurs peuvent équiper, à l’exception des objets du Club de création. Ils peuvent également la porter indépendamment de leurs vêtements ou de leur armure.