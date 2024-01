Les réparations de l’Apple Vision Pro peuvent coûter jusqu’à 2 400 € sans AppleCare+

Le Vision Pro est doté d’un cadre en aluminium qui abrite une seule pièce de verre feuilleté pour la face avant de l’appareil, et comme nous l’avons appris avec l’iPhone, le verre est assez cassant. Si le verre du Vision Pro se fissure ou si l’appareil est endommagé d’une autre manière, vous risquez de devoir faire face à une réparation coûteuse sans AppleCare+.

Les frais de réparation sont indiqués sur la page de service d’Apple consacrée au Vision Pro. La réparation d’une vitre fissurée coûte 799 €, mais si vous devez faire réparer d’autres composants, le coût grimpe à 2 399 €. C’est à peine 1 100 € de moins que le coût total du Vision Pro au départ.

AppleCare+ est proposé au prix de 499 € pour deux ans de couverture, ou les clients peuvent choisir de payer 24,99 € par mois pour AppleCare+, la couverture étant valable jusqu’à ce que les paiements soient annulés, ce qui n’est donc pas donné.

Vision Pro AppleCare+ comprend des réparations illimitées en cas de dommages accidentels, un service et une assistance certifiés par Apple, un service de remplacement express et un accès prioritaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux “experts Apple”. Il convient de noter qu’il y a une franchise de 299 € pour toute réparation AppleCare+ de l’appareil lui-même (y compris un écran fissuré), et des frais de service de 29 € pour tout accessoire, tel que le Light Seal, qui a besoin d’être réparé.

Compte tenu du prix de l’oreillette Vision Pro, l’achat d’AppleCare+ peut s’avérer utile. Les réparations étant coûteuses, il sera utile de trouver une sorte d’étui de protection à utiliser au minimum pour le garder en sécurité si vous prévoyez de le transporter d’un endroit à l’autre. Apple vend un étui au prix de 200 euros, mais de nombreuses options tierces devraient bientôt être disponibles.