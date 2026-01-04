MacBook Pro M5 Max : Apple Prepare une Revolution pour le Printemps 2026

4 janvier 2026 — Apple sapprete a devoiler sa nouvelle generation de MacBook Pro equippes des puces revolutionnaires M5 Pro et M5 Max au printemps 2026. Ces nouveaux processeurs promettent des performances en hausse de 40% par rapport a la generation precedente, consolidant la position dApple comme leader inconteste du marche des ordinateurs portables professionnels. Le nouveau MacBook Pro 16 pouces avec puce M5 Max en finition Noir Sideral

Une revolution architecturale signee Apple Silicon #

Selon les informations obtenues par nos sources proches de la chaine dapprovisionnement, la puce M5 Max represente un bond technologique majeur. Gravee en 3 nanometres de deuxieme generation chez TSMC, elle integre jusqua 16 coeurs CPU haute performance et 40 coeurs GPU, soit une augmentation de 25% par rapport au M4 Max.

Le Neural Engine, coeur de lintelligence artificielle embarquee, passe a 18 coeurs dedies, permettant des capacites de machine learning sans precedent. Cette evolution positionne le MacBook Pro M5 Max comme loutil ideal pour les professionnels de la creation, les developpeurs et les chercheurs en IA.

Vue detaillee de larchitecture de la puce M5 Max avec ses coeurs CPU, GPU et Neural Engine

Specifications techniques attendues #

Voici ce que les analystes anticipent pour les nouveaux MacBook Pro :

M5 Pro : CPU 14 coeurs (10 performance + 4 efficacite), GPU 20 coeurs, memoire unifiee jusqua 36 Go

: CPU 14 coeurs (10 performance + 4 efficacite), GPU 20 coeurs, memoire unifiee jusqua 36 Go M5 Max : CPU 16 coeurs (12 performance + 4 efficacite), GPU 40 coeurs, memoire unifiee jusqua 128 Go

: CPU 16 coeurs (12 performance + 4 efficacite), GPU 40 coeurs, memoire unifiee jusqua 128 Go Ecran : Technologie OLED tandem avec luminosite de 1600 nits en HDR

: Technologie OLED tandem avec luminosite de 1600 nits en HDR Connectivite : Thunderbolt 5 pour des transferts jusqua 120 Gbps

: Thunderbolt 5 pour des transferts jusqua 120 Gbps Autonomie : Jusqua 24 heures sur le modele 16 pouces

Prix et disponibilite #

Lannonce officielle est attendue lors dun evenement special Apple prevu pour mars 2026. Les tarifs devraient debuter a :

MacBook Pro 14″ M5 Pro : a partir de 2 499 EUR

MacBook Pro 16″ M5 Pro : a partir de 3 199 EUR

MacBook Pro 14″ M5 Max : a partir de 4 199 EUR

MacBook Pro 16″ M5 Max : a partir de 4 599 EUR

Pour une analyse technique approfondie des performances et des specifications detaillees, consultez le guide complet de nos confreres de HW Specialist, specialistes du hardware informatique.

Sources : MacRumors, Bloomberg, analystes de la chaine dapprovisionnement Apple

