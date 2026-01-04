MacBook Pro M5 Pro e Max: Lancio Previsto Primavera 2026, Tutte le Novità

4 gennaio 2026 – Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro equipaggiati con i rivoluzionari chip M5 Pro e M5 Max nella primavera 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, questi nuovi processori promettono prestazioni fino al 40% superiori rispetto alla generazione precedente. I nuovi MacBook Pro 14 e 16 pollici con chip M5 Pro e M5 Max

Specifiche tecniche previste #

La nuova generazione di chip M5 dovrebbe portare innovazioni significative:

M5 Pro : CPU a 14 core (10 performance + 4 efficiency), GPU a 20 core, supporto fino a 36 GB di memoria unificata

: CPU a 14 core (10 performance + 4 efficiency), GPU a 20 core, supporto fino a 36 GB di memoria unificata M5 Max : CPU a 16 core (12 performance + 4 efficiency), GPU fino a 40 core, supporto fino a 128 GB di memoria unificata

: CPU a 16 core (12 performance + 4 efficiency), GPU fino a 40 core, supporto fino a 128 GB di memoria unificata Processo produttivo TSMC a 3nm di seconda generazione

Neural Engine potenziato per funzionalità AI avanzate

Larchitettura avanzata dei nuovi chip M5 Pro e M5 Max

Display e design #

I nuovi MacBook Pro dovrebbero mantenere il design attuale ma con alcune migliorie:

Display OLED con tecnologia tandem per luminosità fino a 1600 nits

Nuova finitura Space Black migliorata

Autonomia fino a 24 ore per il modello da 16 pollici

Supporto Thunderbolt 5 per trasferimenti ancora più veloci

Prezzi e disponibilità #

Apple dovrebbe annunciare i nuovi MacBook Pro durante un evento speciale previsto per marzo 2026. I prezzi dovrebbero partire da:

MacBook Pro 14″ M5 Pro: da 2.499€

MacBook Pro 16″ M5 Pro: da 3.199€

MacBook Pro 14″ M5 Max: da 4.199€

MacBook Pro 16″ M5 Max: da 4.599€

Per una guida completa e dettagliata sulle specifiche, le prestazioni e la disponibilità del MacBook Pro M5 Max in Italia, consultate larticolo approfondito di HW Specialist.

Fonti: MacRumors, 9to5Mac, The Verge