Mauvaise nouvelle pour les streamers de twitch : moins d’argent avec les abonnements prime

La plateforme de streaming par excellence, Twitch, a connu de nombreux changements ces derniers temps. Des changements qui ont le plus souvent affecté directement les streamers eux-mêmes, et très souvent de manière négative. Bien que cela n’ait pas affecté les streamers eux-mêmes, la controverse n’a pas manqué lorsque, à la fin de l’année dernière, Twitch a autorisé la “nudité artistique”. Cela a duré environ 24 heures, car les nouvelles règles ont rapidement été relayées par le câble. Mais ces nouvelles règles n’ont pas non plus eu beaucoup d’effets positifs.

Mais le fait est que l’on parlait de ce qui se passerait si Twitch n’était plus lié à Amazon. Cela signifierait que les abonnements Prime prendraient fin, ce qui nuirait à la fois aux streamers et aux téléspectateurs. Les abonnements Prime sont gratuits et accessibles à tous les abonnés Amazon Prime. Ils peuvent s’abonner gratuitement une fois par mois à la chaîne de leur choix. Ce n’est pas fini, mais des changements sont en cours.

Les diffuseurs de flux Twitch feront payer moins cher les abonnements Prime

Ces nouveaux changements peuvent être consultés sur le blog officiel de Twitch. Il y a quelques changements intéressants, mais celui qui ressort le plus est lié à Prime Gaming.

Twitch a confirmé qu’il allait réduire les revenus des streamers pour chaque abonnement Prime

La plateforme a souligné que la grande majorité des streamers ne remarqueront pas beaucoup de changement, car la différence de revenus après le changement serait d’environ 5 %

Cependant, le célèbre créateur de contenu Anuj a fait des calculs et a déclaré que le revenu de ces abonnements Prime “passera d’environ 1,9 € à 1,55 €” dans le cas de l’Espagne, ce qui représenterait près de 20 %

Ce changement entrera en vigueur le 3 juin

Que pensez-vous de ces changements ? La plupart des créateurs de contenu le remarqueront sûrement dans leurs gains, car beaucoup plus de la moitié des abonnés qu’ils ont sont des abonnés Prime.