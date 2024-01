Microsoft licencie 1 900 employés de Xbox, Bethesda et Activision Blizzard

Un début difficile pour l’industrie en 2024

ne nouvelle est tombée cette semaine, cette fois dans la division Xbox de Microsoft, qui a finalisé l’année dernière l’acquisition d’Activision Blizzard et qui a récemment réitéré son soutien aux plateformes Nintendo.

Dans un message de Phil Spencer, le patron de la division Xbox et Microsoft gaming (via IGN), il a été révélé que 1 900 postes sur un total de 22 000 au sein de l’équipe ont été supprimés.

Cela inclut de nombreux postes au sein de ZeniMax (Bethesda) et d’Activision Blizzard. La raison en est que la direction de l’entreprise s’aligne sur une “stratégie et un plan d’exécution avec une structure de coûts durable” qui soutiendra l’ensemble de l’entreprise en pleine croissance. Voici la déclaration complète de Phil :

Phil Spencer : “Cela fait un peu plus de trois mois que les équipes d’Activision, de Blizzard et de King ont rejoint Microsoft. En 2024, les dirigeants de Microsoft Gaming et d’Activision Blizzard se sont engagés à s’aligner sur une stratégie et un plan d’exécution avec une structure de coûts durable qui soutiendra l’ensemble de notre activité en pleine croissance. Ensemble, nous avons défini des priorités, identifié les zones de chevauchement et veillé à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance.

Dans le cadre de ce processus, nous avons pris la décision douloureuse de réduire la taille de nos effectifs dans le secteur des jeux d’environ 1 900 postes sur les 22 000 que compte notre équipe. L’équipe de direction des jeux et moi-même nous engageons à mener ce processus de la manière la plus réfléchie possible. Les personnes directement concernées par ces réductions ont toutes joué un rôle important dans le succès d’Activision Blizzard, de ZeniMax et des équipes Xbox, et elles peuvent être fières de tout ce qu’elles ont accompli ici. Nous leur sommes reconnaissants pour toute la créativité, la passion et le dévouement qu’ils ont apportés à nos jeux, à nos joueurs et à nos collègues. Nous apporterons tout notre soutien aux personnes concernées par la transition, y compris les indemnités de départ prévues par les lois locales sur l’emploi. Les personnes dont les fonctions seront affectées en seront informées et nous vous demandons de bien vouloir traiter vos collègues qui quittent l’entreprise avec le respect et la compassion qui correspondent à nos valeurs.

Pour ce qui est de l’avenir, nous continuerons à investir dans des domaines qui feront croître notre activité et soutiendront notre stratégie consistant à proposer plus de jeux à plus de joueurs dans le monde entier. Bien qu’il s’agisse d’un moment difficile pour notre équipe, j’ai plus que jamais confiance en votre capacité à créer et à nourrir les jeux, les histoires et les mondes qui rassemblent les joueurs.”

Le jour même de cette annonce, Microsoft a désormais une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars pour la première fois de son histoire, ce qui en fait, derrière Apple, la deuxième entreprise à avoir jamais atteint ce niveau. Cela s’explique en partie par les décisions prises par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, d’acquérir et d’investir dans l’IA et le “Copilot”, ainsi que dans des jeux et des propriétés intellectuelles comme Minecraft au cours de la dernière décennie.

Cette dernière série de licenciements fait suite à un certain nombre d’autres déjà intervenus cette année, y compris dans certaines entreprises qui ont dû réduire leurs effectifs. En début de semaine, Riot Games a supprimé 530 emplois dans le monde.

Microsoft, Xbox, Bethesda et Activision Blizzard sont responsables de la sortie de jeux sur la Nintendo Switch tels que Minecraft Legends, Overwatch 2, The Elder Scrolls V : Skyrim et Diablo, et ont récemment renforcé le fait que les utilisateurs de Nintendo peuvent s’attendre à faire partie de la famille Xbox à l’avenir. Elle a également conclu un accord pour apporter Call of Duty sur les plateformes Nintendo pour les 10 prochaines années. Pour en savoir plus sur les derniers licenciements chez Microsoft, consultez le site Pure Xbox.