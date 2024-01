Minecraft 1.21 pourrait changer la donne avec un ennemi inédit

La mise à jour 1.21 de Minecraft mettra l’accent sur le bricolage, le combat et l’exploration, un ensemble d’objectifs parfaits pour introduire un nouveau type d’ennemi.

Le bestiaire de Minecraft regorge de créatures à la fois bizarres et banales. Cependant, l’accent mis par la version 1.21 sur le bricolage, l’exploration et le combat pourrait se prêter à l’introduction d’une toute nouvelle classe de monstres Minecraft.

Bien que cela puisse être une surprise, Minecraft a une certaine classification pour ses mobs. Les morts-vivants et les arthropodes sont classés en fonction de leurs enchantements respectifs, les morts-vivants constituant en particulier une catégorie bien étoffée. Ce groupe comprend une grande variété de créatures ayant des traits communs, comme le fait que la plupart d’entre elles prennent feu le jour ou qu’elles réagissent différemment aux effets des potions. En dehors de ces deux groupes, les mobs de Minecraft sont définis de manière plus vague et classés par niveau d’hostilité plutôt que par type de créature.

La mise à jour 1.21 de Minecraft justifie une série de nouveaux Construct Mobs

Un système de types de créatures proche de celui de Donjons et Dragons pourrait être un énorme avantage pour Minecraft lorsqu’il s’agit d’ajouter de nouvelles créatures, leur permettant de s’intégrer facilement dans des familles plus larges avec des mécanismes partagés. L’un de ces types de créatures pourrait être les constructions, ce vers quoi Mojang semble s’orienter avec les votes de mobs. Bien que les golems de tuf et de cuivre aient été abandonnés, il n’y a aucune raison pour qu’une classe de créatures aussi distincte manque de ce que les joueurs ont déjà à leur disposition. Les mobs artificiels, construits par les joueurs ou non, ont un potentiel exceptionnel.

Les nouvelles constructions permettent d’aller plus loin que les golems

Les golems sont une catégorie curieuse de créatures dans Minecraft. Ils sont soit rudimentaires, comme les golems de neige, soit étrangement anciens, comme les golems de fer de Minecraft. Même lorsqu’ils viennent d’être assemblés, les golems de fer apparaissent avec des lianes enroulées autour de leur corps rouillé. De plus, les golems en cuivre proposés par Mojang, formés à partir d’un matériau plus étroitement lié à la pierre rouge et à d’autres technologies, ont l’air vieillis. Les golems dans Minecraft sont clairement là pour évoquer une forme ancienne de construction plutôt qu’un robot propulsé par la technologie.

Cependant, avec l’orientation de Minecraft 1.21 vers le bricolage, il y a de la place pour que les constructions incarnent des vibrations différentes. Avec les ampoules en cuivre et les grilles rencontrant les blocs de fabrication automatique, il serait plus que raisonnable pour Mojang d’ajouter des constructions qui s’éloignent de l’esthétique des golems. Ces créatures pourraient s’apparenter à une fantaisie steampunk, équipées de sources d’énergie en redstone ou animées par la foudre canalisée par le cuivre. Les ennemis de ce type pourraient présenter un aspect qui relie l’industrie de la pierre rouge au reste du monde, et il y a très peu d’exemples où la pierre rouge est générée naturellement malgré ses nombreuses utilisations. Le fait que ce type de technologie ait un impact sur des mobs entiers améliorerait grandement la vraisemblance du titre.

De nouvelles constructions pourraient interagir avec la pierre rouge

Les types de créatures sont une bonne occasion d’ajouter des mécanismes généraux qui s’appliquent à une variété de monstres. Avec les morts-vivants, par exemple, les effets de guérison leur nuisent et vice-versa. Cette information est utile non seulement pour ceux qui se demandent pourquoi leurs potions de soin ne font rien contre des dizaines de zombies, mais aussi pour ceux qui se préparent à combattre le Wither, le boss mort-vivant de Minecraft.

De même, le fait que toutes les constructions interagissent d’une manière ou d’une autre avec la pierre rouge offre de nombreuses possibilités. Les joueurs sont naturellement attirés par les créatures qui les aident avec des gadgets en pierre rouge. C’est dans cette optique que l’on pourrait créer des monstres de construction hostiles. Ils peuvent être tués, bien sûr, mais s’ils profitent aux machines à redstone, les joueurs seront encouragés à relever le tout nouveau défi de les ramener vivants à la maison.

De plus, le prochain breeze mob de Minecraft fournit déjà un modèle de mobs déclenchant des effets de redstone. Il peut tirer des coups déclenchant des pièges, ce qui pourrait être utilisé au profit du joueur. Cela montre comment les constructions peuvent fonctionner avec la pierre rouge, mais il pourrait aussi s’agir d’une créature avec une interaction unique avec la construction.

Peut-être que si, dans une chambre d’essai, une foule de brise et de constructions sont opposées l’une à l’autre, un souffle de brise touchant la construction pourrait déclencher une attaque spéciale ou guérir l’entité. Dans l’ensemble, cela permettrait aux mobs d’avoir des relations plus complexes avec l’environnement et entre eux.