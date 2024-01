My Hero Academia Chapitre 414 : Ce que l’on peut attendre du chapitre

One For All pourrait être transféré dans MHA 414.

Le chapitre 414 de My Hero Academia arrive à grands pas et les fans sont très impatients de voir comment la série va progresser à partir de maintenant, étant donné que le combat final entre Deku et Shigaraki se rapproche maintenant de sa fin. Ce combat incroyable a été assez difficile pour Deku et, compte tenu des dommages qu’il a déjà subis, il semble que ce combat ne puisse plus durer très longtemps.

Le chapitre précédent de l’histoire a mis en place un moyen pour Deku de vaincre Shigaraki et de trouver un moyen de gagner la bataille. Les prochains chapitres vont certainement développer ce plan en le mettant en œuvre et en ouvrant la voie à la victoire de Deku. Il sera certainement difficile pour Deku de gagner cette bataille, mais il doit la prendre à bras-le-corps ou risquer de détruire le monde entier.

Le plan de Kudo en marche

Dans le chapitre précédent de My Hero Academia, les fans ont pu découvrir l’une des faiblesses de Shigaraki. Il est apparu clairement dans ce chapitre que Shigaraki veut détruire tout ce qui lui a causé de la peine et que ce sentiment de colère et de haine s’est accumulé comme une boule noire à l’intérieur de lui. Alors que Shigaraki ne semble pas avoir de faiblesse en surface, il y a à l’intérieur une petite fissure qui a été remarquée pour la première fois par Star et Stripe. Les fans se souviennent très bien de leur combat et il semblerait que Kudo l’ait également remarqué. Kudo a l’intention d’utiliser cette ouverture et de ramper à l’intérieur de la fissure, affaiblissant ainsi Shigaraki de l’intérieur.

Selon Kudo, il ne sera pas possible de combattre Shigaraki physiquement. Il est si fort que même Deku, aussi fort qu’il soit, ne peut pas le vaincre au combat pour le moment. Leur seule chance est de pénétrer à l’intérieur de lui et de lui infliger des dommages mentaux. Bien sûr, lui infliger des dommages mentaux est un risque pour le moment et il n’y a aucun moyen de l’éviter. Kudo prévoit d’y aller en premier et de vérifier par lui-même si ce risque vaut la peine d’être pris ou non. C’est un point sur lequel le chapitre 414 de My Hero Academia se concentrera très certainement. Les fans doivent s’attendre à ce que Kudo quitte le corps de Deku et que le changement de vitesse soit perdu pour la première fois.

Shigaraki subit des dommages mentaux

Le chapitre 414 de My Hero Academia verra le Gear Shift passer de Deku à Shigaraki et cela pourrait prendre deux directions intéressantes. La première direction que l’auteur peut prendre est que Gear Shift conquiert Shigaraki de l’intérieur et lui inflige des dommages mentaux. Dans ce scénario, l’hypothèse émise par le second utilisateur de One For All dans le chapitre précédent s’avérerait correcte. Il réussirait à s’infiltrer dans la fissure à l’intérieur de Shigaraki et à l’affaiblir mentalement de l’intérieur. Deku et les autres auraient alors un plan clair à suivre et pourraient le frapper là où ça fait le plus mal, c’est-à-dire de l’intérieur. C’est très probablement ainsi que se dérouleront les événements du prochain chapitre de My Hero Academia, car l’auteur a déjà prévu que ce serait l’un des seuls moyens de vaincre Shigaraki.

Cependant, le chapitre 414 de My Hero Academia pourrait également voir ce plan se retourner contre lui. En effet, si Kudo ne parvient pas à toucher le point faible de Shigaraki de l’intérieur, il sera complètement submergé par All For One, et son pouvoir appartiendra tout simplement à Shigaraki. Les fans savent déjà que Danger Sense est utilisé par Shigaraki en ce moment. Si Kudo échoue dans sa mission, alors le Gear Shift appartiendra également à Shigaraki, ce qui lui conférera des pouvoirs insurmontables. Compte tenu de sa force actuelle, Shigaraki serait absolument impossible à arrêter avec Gear Shift, ce qui pourrait vraiment aggraver la situation de Deku. Cependant, en même temps, cela pourrait l’aider d’une certaine façon puisque la faiblesse de son corps, qui provient actuellement de la surutilisation du Gear Shift, disparaîtra dès que le Quirk sera transféré.

Le processus de perte des Quirks commence

Le chapitre 414 de My Hero Academia sera déterminant dans la bataille de Deku contre Shigaraki. Ce n’est qu’après ce chapitre que Deku disposera enfin d’un plan pour vaincre Shigaraki. Les fans savent déjà que Shigaraki possède un corps qui ne peut être dominé par personne. Il guérit de la plupart des dégâts qu’il subit et, dans la plupart des cas, il n’en subit même pas, tant il est devenu fort. Sa volonté est inébranlable et personne ne peut ébranler sa foi en lui à ce stade. Cependant, il a une faiblesse intérieure qui a été remarquée par Star et Stripe, et qui est maintenant exploitée par Kudo.

Le chapitre 414 de My Hero Academia verra certainement Kudo frapper de l’intérieur et affaiblir Shigaraki. Cela donnera à Deku un modèle à suivre et, par conséquent, le processus de perte des bizarreries commencera pour lui. Un à un, chaque vestige quittera le navire et se déplacera à l’intérieur du corps de Shigaraki. La fissure qui se trouve à l’intérieur de lui va probablement s’agrandir de plus en plus au fur et à mesure qu’ils sondent le corps et, finalement, elle va très certainement affaiblir Shigaraki de façon considérable. C’est la stratégie qu’ils vont suivre et, en même temps, tout cela sera réalisé pendant que Deku se battra contre Shigaraki de l’extérieur.

Au revoir, Un pour tous

Finalement, le plus grand projet que My Hero Academia chapitre 414 va mettre en avant est le transfert du One For All. Il a déjà été mentionné à plusieurs reprises dans l’histoire que Shigaraki finira par obtenir le pouvoir du One For All. Deku devra perdre le One For All s’il veut battre Shigaraki et le seul moyen d’y parvenir est d’envoyer le One For All à l’intérieur de lui, de faire confiance aux vestiges pour le sonder et, ensuite, de l’affaiblir mentalement et d’espérer une résolution appropriée. Bien sûr, c’est une stratégie très risquée, mais c’est une stratégie que les héros vont devoir utiliser, sinon ils vont tout simplement perdre cette bataille et, avec elle, condamner le monde entier.

Le chapitre 414 de My Hero Academia posera les bases du transfert de One For All à Shigaraki. Il est très peu probable que la bizarrerie elle-même soit transférée dans le prochain chapitre, cependant, quand il s’agit de préparer le terrain, cela peut certainement se produire dans le prochain chapitre.

My Hero Academia est disponible à la lecture sur Viz Media. Les fans peuvent lire la série officiellement et gratuitement sur Shonen Jump et l’application Manga Plus. La date de sortie du prochain chapitre de My Hero Academia, My Hero Academia chapitre 414, est fixée au 4 février 2024.