Naruto : La sortie de Dust, expliquée

Le dégagement de poussière du Tsuchikage est sans doute le jutsu le plus mortel de Naruto, mais comment fonctionne-t-il ?

Certains des Jutsu les plus puissants de Naruto sont nés d’un concept connu sous le nom de Kekkei Genkai. En termes simples, le Kekkei Genkai est la capacité de combiner deux transformations naturelles de base en une transformation naturelle entièrement nouvelle. Par exemple, le dégagement de la lave est une combinaison du dégagement de la terre et du feu, tandis que le dégagement du bois est une combinaison du dégagement de la terre et de l’eau. Les adeptes du Kekkei Genkai peuvent créer des jutsu uniques et puissants qui ne peuvent être reproduits par d’autres, ce qui rend ce genre de techniques incroyablement dangereuses.

Cependant, il existe un niveau supérieur au Kekkei Genkai. Il s’agit du Kekkei Tota. Le seul exemple de jutsu basé sur le Kekkei Tota dans toute la série est le dégagement de poussière des deuxième et troisième Tsuchikage. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette technique extrêmement rare et mortelle.

Qu’est-ce que le Dust Release ?

Avant de parler du Dust Release, il est important de parler du Kekkei Tota. Le Kekkei Tota est la capacité de combiner des transformations naturelles de base en une nouvelle transformation naturelle, tout comme le Kekkei Genkai. La principale différence entre les deux est que le Kekkei Genkai combine deux transformations naturelles, tandis que le Kekkei Tota en combine trois. À ce jour, le seul Kekkei Tota connu dans Naruto est le Dust Release.

Le dégagement de poussière est une combinaison des dégagements de terre, de feu et de vent. Pour activer cette technique, l’utilisateur n’a pas besoin de former un quelconque sceau. Il ouvre simplement ses deux paumes et les rapproche l’une de l’autre. En quelques secondes, un petit objet translucide apparaît entre ses deux paumes. Cet objet prend généralement la forme d’un cube ou d’un cône.

Le dégagement de poussière a été créé par le deuxième Tsuchikage, un ninja détecteur rusé appelé Mu. Au cours de sa vie, Mu a enseigné cette technique à son protégé, qui s’est avéré avoir les mêmes transformations naturelles que Mu. Ce protégé est Onoki, l’homme qui succédera plus tard à Mu en tant que troisième Tsuchikage. Certains individus peuvent utiliser une pseudo version de ce jutsu, mais ces deux personnes sont les seules à pouvoir utiliser le véritable Dust Release.

Le Dust Release peut faire des choses étonnantes

Les techniques rares et uniques comme le Kekkei Genkai sont généralement très polyvalentes. Des techniques comme le dégagement de bois d’Hashirama ou le dégagement de glace d’Haku peuvent être utilisées dans toutes sortes de situations. Bien sûr, certains sont plus polyvalents que d’autres, mais en général, les jutsu Kekkei Genkai sont efficaces pour l’attaque, la défense et d’autres objectifs. Cependant, ce n’est pas du tout le cas avec le Dust Release. Ce Jutsu est spécialisé dans une seule chose : pulvériser les ennemis.

Comme mentionné précédemment, lorsque l’utilisateur active le Dust Release, un petit cube ou cône translucide apparaît entre les paumes de ses mains. Ce cube peut pulvériser instantanément tout ce qu’il touche. Qu’il s’agisse d’un mur en béton, d’un énorme rocher ou même d’une plaque de fer, ce cube peut tout réduire en poussière. C’est un jutsu conçu pour décimer instantanément tout ce qu’il voit.

De plus, l’utilisateur peut librement transformer le cube en n’importe quelle taille et forme à volonté. Il peut l’agrandir pour engloutir et décimer une personne entière. Il peut l’agrandir pour pulvériser les armées ennemies. Il peut l’agrandir, le transformer en un tube super long, le balancer et réduire en poussière tout ce qui se trouve dans un rayon de quelques kilomètres. Il n’y aura ni décombres ni sang. Avec le Dégagement de poussière, tout cessera d’exister en un clin d’œil.

Le Dust Release a quelques faiblesses flagrantes

D’après la description ci-dessus, il n’est pas exagéré de dire que le Dégagement de poussière est l’un des jutsu les plus mortels de Naruto, si ce n’est le plus mortel. Cependant, cela ne signifie pas que ce jutsu est invincible. En effet, le Dust Release possède deux limitations et faiblesses majeures qui peuvent être exploitées par l’ennemi si l’utilisateur n’est pas prudent.

La première et la plus importante de ces limitations est la consommation de chakra. En règle générale, plus un jutsu est puissant, plus il consomme de chakra. De même, le Dust Release consomme une grande quantité de chakra. Cela signifie qu’il y a une limite au nombre de fois qu’un utilisateur peut déclencher ce jutsu et qu’il y a également une limite à la durée pendant laquelle il peut maintenir le Dust Release une fois qu’il l’a activé.

Deuxièmement, un utilisateur de Dust Release n’a pas besoin d’utiliser des sceaux pour activer ce jutsu, mais il doit garder sa paume ouverte pour le maintenir. Dès que ses mains ne sont plus dans cette position, le jutsu est automatiquement désactivé. C’est précisément ce qui s’est passé lorsque Akatsuchi a tiré avec force les mains du Troisième Tsuchikage pour l’empêcher de lancer le Dust Release sur l’île de la tortue géante pendant les premiers jours de la 4ème Grande Guerre Ninja. Comme prévu, le jutsu est immédiatement annulé.

Ce sont les deux faiblesses et limites du Dust Release. Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces limitations n’étaient visibles que lorsqu’Onoki a utilisé le Dust Release pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Il était alors âgé d’environ 80 ans. On peut dire qu’Onoki dans la fleur de l’âge n’aurait pas eu le même problème. Cela ne veut pas dire qu’il était invincible, mais cela signifie que le Dust Release n’a pas vraiment de faiblesses ou de limites cruciales.