Nintendo : au cas où vous l’auriez oublié, voici la date de fin du jeu en ligne sur 3DS et Wii U

Depuis que Nintendo a fermé les boutiques Wii U et 3DS, il était clair que les services de jeu en ligne n’étaient pas loin de disparaître à leur tour. Or, nous avons maintenant une date prévue pour dire adieu au jeu en ligne pour des titres comme Super Smash Bros. pour 3DS et Mario Kart 7.

Selon les informations révélées par Nintendo, le service de jeu en ligne de la Wii U et de la 3DS fermera en même temps le 8 avril. Initialement, il avait été dit que ce serait au début du quatrième mois de l’année 2024, mais il y a désormais une date précise.

Cela signifie qu’il n’y aura pas de jeu en coopération, pas de classements en ligne et pas de distribution de données, ce qui semble logique. Les seules choses qui sont sauvegardées, du moins pour le moment, sont les services Poké Transporter et Banque Pokémon, qui vous permettent d’emmener vos Pokémon dans d’autres jeux.

En revanche, Big N souligne que pour d’autres services très spécifiques avec des fonctionnalités en ligne qui ne leur appartiennent pas, il faudra contacter directement les éditeurs de jeux, ce qui semble compliqué.

Nintendo met fin au jeu en ligne sur 3DS et Wii U, mais vous pourrez toujours télécharger vos jeux et jouer à Street Pass.

Nintendo a également précisé que tous les jeux numériques, ainsi que les mises à jour, seront à nouveau téléchargeables. Cette fonctionnalité ne sera pas supprimée, ce qui devrait soulager de nombreux joueurs. La crainte est qu’ils débranchent les serveurs sur lesquels les achats de licences sont vérifiés.

Par ailleurs, l’une des fonctions les plus appréciées de la 3DS, StreetPass, continuera de fonctionner, car il sera toujours possible de passer des panneaux de puzzle d’une console à l’autre. En effet, la communication locale est utilisée entre les consoles portables.

En revanche, SpotPass ne fonctionnera plus, car il nécessite une connexion Internet. Nintendo a enfin remercié les joueurs d’avoir utilisé ses services en ligne pendant si longtemps et s’est excusé pour la gêne occasionnée.