Nouvelle mise à jour 1.12 d’Elden Ring : préparez-vous pour le DLC Shadow of the Erdtree

FromSoftware déploie une nouvelle mise à jour pour Elden Ring qui ajoute un certain nombre de fonctionnalités avant la sortie du DLC Shadow of the Erdtree.

Suite à une maintenance des serveurs aujourd’hui, 20 juin, le patch 1.12 est déployé pour préparer Elden Ring à la sortie de Shadow of the Erdtree le 21 juin. Il s’agit d’une mise à jour du jeu de base de l’Anneau d’Elden et d’un correctif de premier jour pour l’extension très attendue.

La mise à jour 1.12 ajoute de nouvelles fonctionnalités d’inventaire, notamment le marquage des objets nouvellement obtenus par un ” !”, ainsi qu’un nouvel onglet intitulé “Objets récents” qui permet aux joueurs de consulter rapidement les objets récemment obtenus.

Par ailleurs, il y a de nouvelles fonctionnalités pour les réservoirs d’invocations, comme les réservoirs d’invocations actifs qui sont maintenant transférés à la NG+, et les réservoirs d’invocations individuels activés/désactivés dans le menu des fonctions de la carte nouvellement ajouté. Seuls les viviers d’invocations actifs seront sélectionnés lors de l’utilisation de la petite effigie dorée, a précisé FromSoftware.

Cinq nouvelles coiffures ont été ajoutées au jeu. Elles peuvent être sélectionnées lors de la création du personnage en utilisant le stand du miroir nuageux ou en utilisant la fonction de renaissance de Rennala.

Shadow of the Erdtree est prêt à ajouter une multitude de nouveaux contenus au jeu de rôle bien-aimé. Comme pour les précédents jeux de FromSoftware, Dark Souls et Bloodborne, l’accès au DLC n’est pas aussi simple que de le sélectionner dans un menu, car les joueurs doivent d’abord accomplir une poignée d’exploits obscurs, notamment battre un boss optionnel. Heureusement, IGN vous propose un guide de préparation au DLC Shadow of Erdtree si vous avez besoin de vous dépêcher avant la sortie de l’extension. N’oubliez pas de consulter notre carte interactive de l’Anneau d’Elden pour vous assurer que vous ne manquerez aucun objet à collectionner.

IGN a attribué une note de 10/10 à l’évaluation de L’Ombre de l’Erdtrée. Nous avons écrit : “Comme le jeu de base l’avait fait avant lui, Elden Ring : Shadow of the Erdtree place la barre très haut pour les extensions DLC en solo. Il reprend tout ce qui a fait du jeu de base un RPG de référence, le condense dans une campagne relativement compacte de 20 à 25 heures, et propose de nouveaux défis fantastiques à relever pour les fans les plus assidus.”

Notes de la mise à jour 1.12 de l’Anneau d’Elden :

Nouvelle fonctionnalité

Ajout de la prise en charge du DLC SHADOW OF THE ERDTREE.

Cinq nouvelles coiffures ont été ajoutées au jeu. Elles peuvent être sélectionnées lors de la création du personnage, en utilisant le stand du miroir nuageux ou en utilisant la fonction de renaissance de Rennala.

Ajout du “Menu des fonctions de la carte” au menu de la carte.

Nouvelles fonctions de la réserve d’invocations :

Les viviers d’invocations actifs seront désormais transférés à la NG+.

Les groupes d’invocations individuels peuvent maintenant être activés/désactivés dans le nouveau menu des fonctions de la carte.

– Si l’option “Inclure les zones éloignées” est sélectionnée lors de l’utilisation de la petite effigie dorée, les bassins d’invocation situés dans le palais de Mohgwyn ne seront pas sélectionnés pour les invocations, même si vous les avez activés.

– Si vous vous trouvez dans le palais de Moghwyn et que vous sélectionnez “A proximité uniquement” lorsque vous utilisez la petite effigie d’or, vous pourrez être invoqué dans la zone.

Nouvelles fonctions d’inventaire :

Les objets nouvellement obtenus seront marqués d’un ” !”.

Un nouvel onglet appelé “Objets récents” a été ajouté pour passer en revue les objets récemment obtenus.

Les paramètres d’affichage peuvent être modifiés à partir de l’onglet Affichage du menu système.

Ajout d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’invoquer le destrier spectral pendant le combat du boss de la Bête d’Elden.

Ajout d’une nouvelle fonctionnalité au Colisée : les objets consommables artisanaux qui ont été utilisés pendant un combat seront réapprovisionnés à la fin de votre session.

Ajout de la prise en charge de la langue arabe.

Nouveautés réservées à Steam

Nouveaux paramètres pour le clavier et la souris :

Ajout d’un paramètre “seuil de changement de verrouillage” pour les contrôles de la souris.

Ajout d’un paramètre pour modifier le comportement du curseur dans le menu de la carte.

Ajout d’affectations de touches pour ouvrir la carte dans le menu Paramètres des touches.

Ajustements d’équilibre exclusifs au JcJ

Les ajustements de cette section n’affectent pas le jeu en solo ou en coopération.

Ajustements des armes

Après avoir été affecté par des effets de statut de folie et/ou de sommeil, l’accumulation de l’effet de statut sera interrompue pendant une courte période.

Augmentation des dégâts d’équilibre de certaines attaques contre d’autres joueurs avec les types d’armes suivants : Épées grasses / Épées colossales / Épées grasses courbes / Grandes haches / Marteaux / Fléaux / Grands marteaux / Armes colossales / Grandes lances / Hallebardes.

Ajustement des dégâts d’équilibre de certaines attaques à deux mains contre d’autres joueurs avec les types d’armes suivants : Épées de guerre / Haches / Grandes Haches / Marteaux / Grands Marteaux / Hallebardes / Moissonneurs

Augmentation des dégâts d’assurance contre les autres joueurs des attaques à deux mains des types d’armes suivants : Haches / Marteaux / Hallebardes / Moissonneurs

Augmentation des dégâts d’assurance des haches contre les autres joueurs

Diminution des dégâts des attaques à deux mains contre les autres joueurs pour tous les types d’armes.

Diminution des dégâts d’assurance de certaines attaques contre d’autres joueurs avec les types d’armes suivants : Dagues / Épées droites / Épées de jet / Épées de jet lourdes / Épées courbes / Katanas / Lames jumelles / Haches / Lances / Faucheurs / Fouets / Poings / Griffes

Diminution de la valeur de Poise de certains mouvements d’attaque contre d’autres joueurs avec les types d’armes suivants : Glaives / Épées colossales / Glaives courbes / Grandes haches / Marteaux / Fléaux / Grands marteaux / Armes colossales / Grandes lances / Hallebardes

Diminution des dégâts de certaines attaques contre d’autres joueurs pour le type d’arme épées lourdes.

Diminution des dégâts des attaques à deux mains contre les autres joueurs pour les types d’armes suivants : Lances / Grandes lances

Diminution du mouvement d’animation des dégâts des types d’armes suivants lorsqu’un autre joueur est étourdi par une attaque de course lourde à deux mains : Poings / Griffes

Diminution des effets de “Bénédiction de Baldachin” et “Bénédiction rayonnante de Baldachin” pour augmenter la valeur de Poise et la négation des dégâts physiques en JcJ.

Ajustements de compétences

Tranche tournante

-Diminution des dégâts.

Frappe enflammée

-Diminution des dégâts.

Pluie de flèches

-Diminution des dégâts et des dégâts d’équilibre.

Trait de sang maudit

-Diminution des dégâts.

Clair de lune transitoire

-Diminution des dégâts.

Tempête de foudre

-Diminution des dégâts de poise.

Rituel de la foudre

-Diminution des dégâts de puissance.

Lance de foudre ancienne

-Diminution des dégâts.

Pluie de Radahn

-Diminution des dégâts et des points de vie.

Arme tournoyante

-Diminution des dégâts de l’animation de mouvement lors de l’étourdissement des autres joueurs.

Ajustements des incantations

Protection de la flamme noire

Diminution du taux de blocage physique.

Fronde bestiale

Diminution des dégâts d’équilibre.

Ajustements de l’équilibre général

Les ajustements de cette section affectent à la fois les aspects JcE et JcJ du jeu.

Ajustement de la vitesse de rotation lors de l’utilisation d’épées lourdes à double tranchant.

Augmentation de l’échelle de Dextérité lors de l’assignation des Cendres de guerre aux affinités d’armes correspondantes.

Augmentation de la consommation d’endurance lors de la protection contre les attaques des types d’armes suivants : Epées grecques / Epées grecques courbes / Grandes haches / Grands marteaux.

Augmentation de la vitesse de certaines attaques des types d’armes suivants : Haches / Grandes haches / Marteaux / Fléaux / Faucheurs

Augmentation des dégâts des attaques chargées des types d’armes suivants : Haches / Grandes haches / Certaines armes colossales

Augmentation de la vitesse de rotation des attaques normales du type d’arme Faucheur.

Augmentation des dégâts des armes de type Fouet, à l’exception du Fouet “Ulmi”.

Augmentation de la vitesse des attaques consécutives pour les types d’armes suivants : Arcs légers / Arcs longs

Augmentation des dégâts d’équilibre de l’arme de type Torches.

Augmentation de la durée de l’effet de la grande rune de Mohg qui augmente la puissance d’attaque lorsqu’un effet de statut de saignement est déclenché par un esprit invoqué à proximité.

Diminution de la réduction de la quantité de soins de la Fiole de larmes cramoisies et augmentation de l’effet de soins à l’attaque lors de l’utilisation de la Grande rune de Malenia.

Augmentation de la puissance d’attaque des flèches, des grandes flèches, des boulons et des grands boulons qui peuvent être fabriqués par le biais de l’artisanat d’objets.

Diminution de la vitesse de rotation des armes à deux mains pour les types d’armes suivants : Lances / Grandes lances

Diminution de la vitesse de génération de l’équilibre lors de certaines attaques des types d’armes suivants : Grandes lances / Lances hallebardes

Diminution de l’effet qui augmente la puissance des sorts de Terra Magica.

Diminution de la durée de l’effet de la Larme cachée céruléenne.

Ajustements de l’armement

Épée du chevalier troll

-Augmentation des dégâts.

Épée courbe de Zamor

-Augmentation des dégâts.

-Augmentation de la distance de déplacement de certaines attaques.

Hachette fourchue

-Augmentation des dégâts.

Lame ondulante

-Diminue l’amélioration de l’accumulation de statut qui s’échelonne avec l’attribut Arcane.

Chasseur de serpents

-Augmente la vitesse des attaques accroupies.

Hallebarde ondulante

-Diminue l’amélioration de l’accumulation de statut qui s’échelonne avec l’attribut Arcane.

Bâton albinaurique

-Augmentation de l’échelle des attributs.

Bâton de pierre à feu de Gelmir

-Augmentation de l’échelle des attributs.

Bâton du prince de la mort

-Augmentation de l’échelle d’attributs.

Sceau de l’Ordre d’or

-Augmentation de l’échelle d’attributs.

Sceau de la griffe

-Augmentation de l’échelle d’attributs.

Sceau de la communion des dragons

-Augmentation de l’échelle d’attributs.

Ajustements de compétences

Coup de pied

-Augmentation de l’assurance lors de l’utilisation de cette compétence.

Taillade tournante

-Diminue l’accumulation de statut de votre arme lorsque vous utilisez cette compétence.

Assaut de tempête

-Diminue la vitesse de génération de la puissance.

Appel de tempête

-Diminue la vitesse de génération de puissance.

Coup de poing de la tempête

-Diminue la vitesse de génération de points de vie.

Phalange de lames scintillantes

-Diminution des dégâts d’aptitudes.

Trait de Loretta

-Diminue la vitesse de génération de points de vie.

Trait sanglant

-Diminue la vitesse de génération de points de vie.

Tir puissant

-Augmente la vitesse de certaines attaques.

Tir du ciel

-Augmente la vitesse des attaques consécutives.

Tir enchanté

-Augmente la vitesse de certaines attaques.

Parade

-Augmente la vitesse de génération de la hitbox de Parade.

Mur de tempête

-Augmente la vitesse de génération de la hitbox de Parade.

Barrière de Thops

-Augmente la vitesse de génération des hitbox de Parade.

Parade du bouclier

-Ajout d’un délai de récupération de l’attaque après l’utilisation de cette compétence.

Flammes du preneur

-Diminution des dégâts d’assurance du feu.

-Suppression de l’effet d’abattement du feu.

Épée grecque au clair de lune

-Augmente les dégâts de précision des attaques lourdes et chargées, mais diminue les dégâts de précision de la vague magique générée.

Forme de nuage de tonnerre

-Diminution des dégâts de puissance.

Douche de magma

-Diminue la vitesse de génération de la puissance.

Orage

-Diminue les dégâts.

Douche de bulles

-Diminue les dégâts et les points de vie.

Je t’ordonne, agenouille-toi !

-Augmente la valeur de points de vie pendant la partie active de la compétence.

-Diminue la vitesse de génération de points de vie.

Rituel de Bloodboon

-Diminue l’accumulation de statut générée.

Trait de Loretta

-Diminue la vitesse de génération de points de vie.

Témoin de la mort !

-Augmente les dégâts et les points de vie.

Fureur contagieuse

-Diminution de la puissance d’attaque générée par cette compétence.

Corrections de bugs

Dans le menu d’inventaire, ajout du nombre de FP consommés pour les compétences dans les informations d’affichage des “Cendres de la guerre”.

Réduction du temps nécessaire pour que certains gestes puissent être annulés par une roulade.

Ajustement de la vitesse de saisie dans certains menus, comme les menus de conversation, pour éviter les sauts accidentels.

Correction d’un bug qui causait des dégâts au joueur et aux invocations amies lors de l’utilisation de la compétence “Derniers sacrements” dans certaines circonstances.

Correction d’un bug qui provoquait des dégâts d’équilibre plus élevés que prévu lors de l’exécution d’attaques de gaucher avec les épées de poussée.

Correction d’un bug avec la compétence Taillade tournante qui générait de l’assurance lorsqu’elle était utilisée avec des lames jumelles.

Correction d’un bug dans la compétence Flamme noire de la reine qui n’appliquait pas de poise lors de l’utilisation de cette compétence.

Correction d’un bug à cause duquel les caractéristiques de certaines armes ne fonctionnaient pas correctement contre les ennemis montés.

Correction d’un bug qui provoquait une accumulation de saignements lors de l’utilisation de la compétence Frappes tournantes sous l’effet de la compétence Lame de flammes de sang, même si l’attaque ne touchait pas l’ennemi.

Correction d’un bug à cause duquel certaines compétences ne fonctionnaient pas correctement lorsque des actions spécifiques étaient effectuées.

Correction d’un bug qui provoquait des comportements inattendus lorsque certaines incantations étaient utilisées en succession rapide.

Correction d’un bug à cause duquel le destrier spectral ne déclenchait pas de chute mortelle dans certaines circonstances.

Correction d’un bug qui empêchait les joueurs d’être frappés par d’autres joueurs dans certaines circonstances en mode multijoueur.

Correction d’un bug dans le Colisée qui autorisait les coups critiques contre les joueurs dans des animations de mort spécifiques.

Correction d’un bug à cause duquel l’effet du voile de la mimique n’était pas correctement répercuté sur les autres joueurs dans certaines circonstances.

Correction d’un bug à cause duquel les joueurs invoqués en tant que chasseurs revenaient immédiatement après avoir été invoqués dans certaines circonstances.

Correction d’un bug en multijoueur où certains esprits pouvaient être verrouillés même après leur disparition.

Amélioration de la stabilité du mode multijoueur dans certaines circonstances

Correction d’un bug qui provoquait un rendu différent de certaines cartes dans certaines circonstances.

Correction d’un bug à cause duquel les dégâts de certaines armes équipées s’affichaient de manière incorrecte dans divers menus.

Correction d’un bug qui empêchait de marquer les sites de grâce dans le menu de la carte dans certaines circonstances.

Correction d’un bug à cause duquel les noms d’objets et le curseur ne s’affichaient pas correctement dans le menu d’inventaire dans certaines circonstances.

Correction d’un bug à cause duquel les actions d’événements étaient disponibles dans le menu de la carte.

Correction d’un bug dans le menu de la carte qui provoquait l’affichage de certains terrains différemment du terrain réel.

Ajustements pour Steam uniquement

Modification de la disposition initiale des “Paramètres des touches” dans les “Paramètres du clavier et de la souris” dans le menu système.

Remarque : si vous avez créé des données de sauvegarde avant cette mise à jour, votre disposition ne sera pas affectée.

Correction d’un problème où le curseur de la souris clignotait dans le menu titre, ce qui rendait le jeu instable dans certaines circonstances.

Correction d’un bug où un sous-menu sans éléments s’affichait après un clic droit pendant le tutoriel.

Le numéro de version de cette mise à jour affiché dans le coin inférieur droit de l’écran titre sera le suivant :

App Ver. 1.12

Règlement Ver. 1.12.1

Pour jouer en ligne, le joueur doit appliquer cette mise à jour.