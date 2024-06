Nouvelles fuites : découvrez le prochain jeu Zelda

Un duo d’informateurs réputés a divulgué des informations intéressantes concernant le prochain opus de la série Legend of Zelda. Depuis la sortie de “Tears of the Kingdom” en 2023, les spéculations autour de l’avenir de la franchise n’ont cessé de croître. Ces rumeurs ont pris encore plus d’ampleur après que Nintendo a annoncé la présentation de la prochaine génération de la Nintendo Switch pour l’année 2025.

Certaines de ces rumeurs affirment que Nintendo revisitera Breath of the Wild avec une version améliorée du titre de 2017 pour la nouvelle console. Une autre a affirmé que Nintendo travaille sur un tout nouveau jeu qui mettra apparemment en vedette la princesse Zelda elle-même dans un rôle jouable possible. Ces deux fuites proviennent d’une paire d’initiés fiables, qui ont récemment donné aux fans plus d’informations sur le prochain jeu Zelda.

Dans un nouveau fil de discussion sur Twitter, Midori, une fuyarde notable qui a des antécédents incroyablement précis concernant Sega, a révélé que Nintendo a un projet dont le nom de code est « Edward », et qu’il pourrait être lié aux rumeurs concernant un nouveau jeu Zelda. Elle a ensuite expliqué la pertinence du nom de code par rapport à la série Zelda, Nintendo ayant déjà utilisé le nom de code « Richard » pour le remake de Link’s Awakening de Grezzo sur Nintendo Switch. Sur la base de ce nom de code, les fans ont commencé à spéculer sur le fait que Nintendo travaillait sur un autre remake d’un ancien titre Zelda, car Grezzo embauchait de nouveaux employés en 2021 pour un nouveau projet.

There is a project at Nintendo with the codename Edward. This might be related to the rumors of a new Zelda series title. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 31, 2024

I think you’ll be happy but don’t hold your breath for it to be an Oracle of Ages/Seasons remake… 😉 https://t.co/E1dvGP5fKk — PapaGenos (@GenosPapa) May 31, 2024

Le prochain jeu Zelda ne sera probablement pas un remake d’Oracle

Suite à la publication de Midori sur Twitter, les fans ont commencé à spéculer sur les jeux que Nintendo allait probablement refaire, le plus répandu étant les jeux Oracle de Legend of Zelda, car de nombreuses rumeurs annonçaient que la duologie allait faire l’objet d’un remake. Cependant, PapaGenos, une autre fuite notable, affirme que les fans « pourraient être contents » du prochain jeu Zelda, tout en précisant que les fans ne doivent pas « retenir leur souffle ». En tant que tel, ce titre ronéotypé pourrait être quelque chose que les fans souhaitent depuis longtemps, mais si l’on en croit PapaGenos, il est peu probable qu’il s’agisse d’un remake de la duologie Oracle.

D’après le commentaire de PapaGenos, les fans pensaient qu’il faisait référence à un éventuel remaster de Twilight Princess pour la Switch 2, car c’est l’un des rares jeux Wii U qui n’a pas encore fait le saut sur la Switch, et il y a eu plusieurs rumeurs sur un portage. Quoi qu’il en soit, malgré les antécédents de PapaGenos et Midori dans le passé, les fans devraient attendre des informations plus officielles de la part de Nintendo et prendre ces fuites avec un grain de sel.