One Piece 1105 Spoilers : Quelqu’un a détruit les navires de la marine

Un moment décisif se produit alors que le chapitre atteint son apogée.

Le chapitre 1105 de One Piece est imminent et les fans sont impatients de découvrir la suite des combats épiques sur l’île d’Egghead. Après le retour en arrière poignant de Kuma, l’histoire est revenue sur les événements marquants de l’île d’Egghead.

Le chapitre précédent a révélé des développements passionnants concernant l’arrivée de Kuma et le début d’un Buster Call, déclenché par Saturne, qui représente une menace majeure pour les Chapeaux de paille.

Un Buster Call a maintenant été lancé sur l’île d’Egghead, mettant les Straw Hats en grand danger dans l’intrigue du manga One Piece.

Les dernières batailles de l’arc commencent au chapitre 1105, ce qui pourrait être extrêmement important pour des personnages majeurs comme Kizaru, Sanji et le protagoniste Luffy.

Les fans sont impatients de voir les Chapeaux de paille vaincre les redoutables forces marines, alors que la saga de l’île d’Egghead arrive à sa conclusion palpitante.

Les combats et les confrontations les plus importants ne manqueront pas de se produire au cours des prochains chapitres de ce manga très apprécié des fans.

One Piece Chapitre 1105 Spoilers

Le dernier épisode du célèbre manga One Piece, le chapitre 1105 intitulé “Pinnacle of Stupidity”, ne manquera pas d’enthousiasmer les fans. La page de couverture montre une scène réconfortante où Carrot prépare une soupe pour Inuarashi et Nekomamushi, à la demande d’un lecteur.

La détermination de Sanji et la trahison de Saturn

Dans ce chapitre, Sanji escorte Bonney jusqu’à la fusée à vide, mais revient rapidement pour essayer de sauver Vegapunk, montrant ainsi sa détermination à aider malgré les menaces croissantes.

Une révélation choquante survient lorsque Saturne annonce à Vegapunk qu’il a ordonné la destruction du vaisseau d’évacuation d’Egghead, piégeant ainsi tout le monde sur l’île.

La situation devient encore plus grave lorsque les cuirassés des Marines commencent à bombarder Egghead sans relâche.

Saturn déclare froidement que lui et l’amiral Kizaru resteront sur l’île, ce qui annonce certainement de mauvaises nouvelles pour les Chapeaux de paille.

La fuite étant impossible et des ennemis redoutables étant à l’affût, le décor est planté pour un affrontement épique.

Les fans attendent avec impatience le prochain épisode pour voir comment Luffy et son équipage pourront surmonter ces obstacles et renverser la vapeur.

La bataille multiforme des Chapeaux de paille se déroule sur Egghead

Le chapitre montre Nami, Robin et Chopper à l’arrière du Labo Phase. Robin dort tandis que les deux autres Chapeaux de paille restent vigilants.

Pendant ce temps, Brook et Lilith travaillent ensemble pour déplacer furtivement le Thousand Sunny en faisant fondre les nuages en dessous et en faisant glisser le vaisseau vers une sortie arrière.

Leur plan inventif pourrait permettre à l’équipage de s’échapper.

Ailleurs, Zoro poursuit son duel intense avec Lucci, bien que les détails de leur combat restent hors champ pour l’instant.

Inquiet, Jinbe se dirige vers eux, espérant intervenir et empêcher Zoro de se perdre au milieu du chaos.

Au moment où Sanji se précipite pour aider Vegapunk, Kizaru s’envole brusquement et transperce la fusée à vide.

Bonney et Kuma, choqués, descendent en piqué du ciel.

Avec les alliés des Chapeaux de paille en péril et les ennemis qui envahissent Tête d’œuf, l’histoire pleine d’action se dirige vers un point culminant captivant.

Les fans sont impatients de voir comment Luffy et son ingénieux équipage pourront surmonter les obstacles qui se dressent contre eux.

Des événements bouleversants et un adversaire invisible

Le chapitre atteint son paroxysme lorsque l’impitoyable Saturn ordonne à tous les cyborgs pacifistes d’ouvrir le feu sur Bonney et Kuma qui tombent.

Il évoque avec cruauté l’ironie tragique de leur fin aux mains des propres Pacifistas clonés de Kuma.

“C’est le summum de la stupidité ! déclare Saturne, se délectant de leur situation désespérée.

Cependant, le chapitre se termine sur un cliffhanger intriguant. Il montre le cuirassé des Marines que Saturn avait envoyé pour couler le vaisseau d’évacuation d’Egghead, avant de révéler que le navire de guerre a été mystérieusement détruit par un ennemi inconnu.

Ce rebondissement surprenant laisse présager que le vent pourrait tourner en faveur des Chapeaux de paille.

Les fans sont impatients de savoir qui ou quoi a détruit le navire des Marines.

Alors que les Chapeaux de paille sont dos au mur sur Egghead, l’histoire a atteint un crescendo captivant.

On attend avec impatience le prochain chapitre, qui dévoilera comment Luffy et son équipage pourront surmonter l’assaut et remporter la victoire contre toute attente.

Des ennemis non identifiés s’approchent de Egghead

Dans les derniers instants de tension, un Marine survivant contacte désespérément l’amiral Kizaru pour lui faire part d’un avertissement urgent.

Il l’informe que des ennemis non identifiés se dirigent tout droit vers l’île d’Egghead.

Cette annonce inquiétante laisse présager l’approche d’ennemis redoutables, ce qui complique encore la bataille chaotique qui se déroule sur Egghead.

L’identité de ces mystérieuses forces en présence reste incertaine.

Avec les adversaires qui les entourent et les nouvelles menaces qui se profilent à l’horizon, Luffy et son équipage du Chapeau de paille sont confrontés à des dangers extraordinaires.

Cependant, les fans savent que les pirates ingénieux peuvent trouver des solutions créatives même dans les circonstances les plus difficiles.

Le chapitre se termine sur un suspense inquiétant, laissant les lecteurs impatients d’en savoir plus.

Heureusement, il n’y aura pas de pause la semaine prochaine, et les fans peuvent donc attendre le prochain épisode pour voir comment se déroulera cette épreuve de force imminente.

Avec tant de factions sur le point d’entrer en collision sur Tête d’Œuf, la saga se précipite vers un point culminant qui changera la donne.