One Piece Chapitre 1105 : Date de sortie et récapitulatif

La scène de l’île d’Egghead a bouleversé le monde entier.

Le nouveau chapitre de One Piece ne pouvait pas arriver plus tôt, car les fans assistent à un développement étonnant, avec Kuma qui donne un coup de poing à l’un des cinq anciens, Saturn Jay Garcia.

Bien que le dernier chapitre ait révélé qu’il n’avait pas fait grand-chose à ce dernier, la satisfaction de voir Kuma frapper est sans aucun doute hors du commun.

Alors que nous nous attendions à ce que ce soit le point culminant du dernier chapitre, le chapitre 1104 de One Piece a présenté d’autres moments étonnants et a ajouté du mystère à la narration actuelle.

L’ajout étonnant dont nous parlons est le fait que les chapeaux de paille ont également mis la main sur les cinq anciens, comme Sanji qui donne des coups de pied et Franky qui utilise son attaque projectile.

Les fans étaient sûrs que Luffy allait faire quelque chose puisqu’il avait commencé à manger dans le dernier numéro, le dernier chapitre a révélé plusieurs mystères avec sa disparition.

Que peut bien faire Luffy ? Alors que nous ne savons pas où se trouve Luffy, il est bon de voir que Kuma a été récupéré par Atlas et qu’il va probablement recevoir le traitement qu’il mérite.

Le dernier chapitre a connu des développements étonnants mais s’est terminé sur un cliffhanger avec Kizaru et Saturn se préparant à éliminer tout le monde sur l’île. Il n’est donc pas étonnant que les fans attendent avec impatience la sortie du prochain chapitre de One Piece.

One Piece Chapter 1105 sera le prochain épisode de la série, dont la sortie est prévue très prochainement. Cependant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer dans ce chapitre, car aucun spoiler n’a encore été révélé.

Ce dont nous sommes sûrs pour l’instant, c’est de la date de sortie du chapitre 1105 de One Piece, qui vous informera de la date et de l’heure exactes de sa sortie, ainsi que de l’endroit où vous pourrez le lire une fois qu’il sera sorti. Nous vous présentons donc les dernières mises à jour du manga One Piece.

Récapitulation et revue

Le chapitre 1104 de One Piece était sans aucun doute une fois de plus dans le contexte de l’histoire émotionnelle du père et de la fille où nous avons vu quelque chose d’étonnant avec Kuma qui a donné un coup de poing à Saturn sans même dire un seul mot.

Le dernier était perplexe et se demandait ce qui se passait avec Kuma car il lui avait également ordonné de s’autodétruire, ce qui n’a pas eu lieu du tout.

Après le coup de poing de Kuma, on assiste enfin aux retrouvailles du père et de la fille, cette dernière racontant tous les souvenirs qu’elle a vus dans la bulle de mémoire.

Saturn se relève et dit que Vegapunk s’est surpassé avec son plan perfide contre le gouvernement mondial, et qu’il va donc l’éliminer lui aussi.

Alors que Saturn s’apprête à attaquer Kuma par derrière, Sanji s’interpose et lui donne un coup de pied. Par la suite, Franky se joint à la bataille en lui envoyant un rayon projectile.

Kizaru devient alors encore plus sérieux et attaque Franky, se demandant à quel point les chapeaux de paille sont devenus forts depuis leur dernière rencontre.

À la fin du chapitre, Saturn et Kizaru déclarent que tous les habitants de l’île d’Egghead sont des ennemis du gouvernement mondial, et ils lancent un appel à tous les vaisseaux pour qu’ils pointent leurs armes sur l’île.

Date de sortie et lieux de lecture

Le chapitre 1105 de One Piece sera publié dans le 9e numéro du magazine Weekly Shonen Jump 2024, qui sortira après une pause dans le prochain numéro, le lundi 29 janvier 2024, à 12 h 00, heure japonaise. Les horaires de diffusion sont les suivants ;

États-Unis et Canada (heure du Pacifique) : 07h00 le dimanche 28 janvier 2024.

Mexique (heure centrale) : 09h00 le dimanche 28 janvier 2024.

États-Unis et Canada (heure de l’Est) : 10h00 le dimanche 28 janvier 2024.

Australie (heure normale australienne) : 02h00 le lundi 29 janvier 2024.

Les spoilers du prochain chapitre seront publiés mercredi prochain, c’est-à-dire le 24 janvier 2024, sur Internet.

Le chapitre 1105 de One Piece sera disponible gratuitement sur diverses plateformes, dont Scan Manga et One Piece Scan.