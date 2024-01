One Piece Chapitre 1106 : Date de sortie, récapitulatif et spoilers

Alors que le Buster Call est lancé, quelqu’un d’autre s’approche de l’île d’Egghead.

Les nouveaux chapitres de One Piece continuent de nous surprendre avec leur narration étonnante alors que l’île d’Egghead a atteint son apogée. L’appel de détresse a été lancé avec de nombreuses personnes à bord et la ruée pour quitter l’île commence. L’île Tête d’œuf a été très émotionnelle et a donné lieu à de nombreuses bagarres.

Les combats se poursuivent néanmoins et les fans attendent de voir ce qui va se passer ensuite, surtout après la fin du dernier chapitre de One Piece. On nous a laissé entendre pendant un certain temps que quelqu’un d’autre se rendait sur l’île d’Egghead et bien que nous ne sachions pas exactement de qui il s’agit, les fans ont beaucoup de théories à ce sujet.

Nous avons été informés précédemment que Barbe Noire était en route pour l’île et bien qu’il soit plus sûr de supposer qu’il s’agit de lui, les fans veulent que cette personne entrante soit l’Armée Révolutionnaire car elle serait le candidat le plus approprié pour arriver ou, de façon inattendue, les fans supposent qu’il s’agit de la Grande Flotte du Chapeau de Paille.

Bien que les fans aient leur propre choix pour que cet étranger potentiel soit quelque chose qu’ils aiment, cela va en effet faire une différence dans le résultat de cet appel de buster. Heureusement, le prochain chapitre, qui présentera le récit en cours et montrera peut-être qui c’est, sera publié la semaine prochaine sans interruption.

One Piece Chapter 1106 sera le prochain épisode qui sera le premier chapitre consécutif de l’année 2024 et le premier chapitre de février 2024. Cependant, nous ne sommes pas encore sûrs de ce qui va se passer car les spoilers n’ont pas encore été dévoilés.

Pour l’instant, nous allons donc spéculer sur ce qui pourrait se passer dans ce chapitre. En plus de cela, nous inclurons également les détails du prochain chapitre 1106 de One Piece qui vous informera de la date de sortie exacte, de l’heure et de l’endroit où il sera disponible à la lecture une fois qu’il sera sorti. Nous vous présentons donc les dernières mises à jour du manga One Piece.

Récapitulation et révision

Le chapitre 1105 de One Piece s’intitule “The Height of Folly” et ce chapitre est essentiellement consacré au chaos et à la panique provoqués par l’appel au buster qui a été lancé. Vegapunk demande à Saturn de le laisser tuer plutôt que l’île entière, car détruire l’île les ramènerait un siècle en arrière.

Saturn lui répond qu’il se moque de tout et que sa priorité est de l’abattre en même temps que l’île. Il ordonne aux pacifistes de tuer Bonney et Kuma et le chapitre se concentre sur le fait qu’il serait tragique pour Bonney d’être tuée par quelqu’un qui ressemble à son père.

Saturn et Kizaru restent également sur l’île pendant que le Buster Call a lieu. Pendant ce temps, la panique s’est emparée de l’île où l’on voit les chapeaux de paille, Bonney, Vegapunks et tous les autres prévoient de s’échapper de l’île.

Cependant, il y a beaucoup d’obstacles sur leur chemin, dont le plus grand est la destruction du Vegaforce One qui était censé les transporter. Alors que Buster Call détruit l’île d’Egghead, nous voyons également Kizaru rendre les choses encore plus difficiles.

Alors que nous espérions voir que Luffy était peut-être sur quelque chose, le chapitre le voit toujours allongé sur le sol, l’estomac rempli. A la fin du chapitre, le dernier panneau montre Marines notant que quelqu’un d’autre s’approche.

Date de sortie et lieu de lecture ?

Le chapitre 1106 de One Piece sera publié dans le 10e numéro du magazine Weekly Shonen Jump 2024, qui sortira après une pause dans le prochain numéro, le lundi 5 février 2024, à 12 h 00, heure japonaise. Voici les différentes heures de parution ;

États-Unis et Canada (heure du Pacifique) : 07h00 le dimanche 4 février 2024.

Mexique (heure centrale) : 09h00 le dimanche 4 février 2024.

États-Unis et Canada (heure de l’Est) : 10h00 le dimanche 4 février 2024.

Australie (heure normale australienne) : 02h00 le lundi 5 février 2024.

Les spoilers du prochain chapitre seront publiés mercredi prochain, c’est-à-dire le 31 janvier 2024, sur Internet.

Le chapitre 1106 de One Piece sera disponible gratuitement sur diverses plateformes, dont One Piece Scan et Sushi Scan.