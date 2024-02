One Piece Chapitre 1106 Spoilers complets et résumé

Les détails complets du 1106ème chapitre de One Piece ont été divulgués le mardi 30 janvier 2024. Bien qu’ils n’aient pas encore été officiellement confirmés, ces spoilers de Shueisha ont toujours correspondu aux chapitres finaux publiés.

Les fans discutent déjà énergiquement des événements annoncés, en particulier du retour palpitant des géants Dorry et Brogy.

De plus, Jewelry Bonney prend le contrôle des cyborgs Pacifista, surpassant même les Anciens Gorosei et renversant la situation face à Saint Jaygarcia Saturn, l’Amiral Kizaru et les autres Marines présents. Son action semble déterminante.

Les fans de la série réagissent avec excitation, envisageant ces spoilers non vérifiés comme s’ils étaient déjà gravés dans le marbre. Ce chapitre s’annonce riche en événements et en retrouvailles tant attendues.

Les détails complets de la fuite pour le chapitre 1106 de One Piece reprennent là où le chapitre précédent s’est arrêté. Le Dr Vegapunk continue d’expliquer ses motivations : sa pire crainte est que sa fille Jewelry Bonney, devenue pirate, soit tuée par les cyborgs pacifistes qu’il a créés.

Pour éviter cela, il a secrètement installé un programme dans tous les Pacifistas, inspiré par Bartholomew Kuma.

Ce programme place Bonney au sommet de la hiérarchie des Pacifistas, au-dessus des Anciens Gorosei eux-mêmes. Le Dr Vegapunk déclare que même si le monde entier devient son ennemi, lui, son père, ne la trahira jamais.

Il demande ensuite à son autre moi, Vegapunk Atlas, d’informer Bonney qu’elle peut contrôler les Pacifistas comme elle l’entend.

Ces révélations développent le rôle de Vegapunk et son lien avec Bonney, tout en laissant présager qu’elle obtiendra un nouvel avantage puissant.

Les fans sont impatients de voir comment cela affectera sa confrontation avec les Marines, y compris Saint Saturn et l’Amiral Kizaru.

L’appel désespéré de Bonney, la rébellion des pacifistes et l’entrée opportune de Luffy annoncent un affrontement intense.

Au chapitre 1106, alors que Bonney et le Vegapunk Atlas tombent dans les airs, Atlas transmet le message permettant à Bonney de contrôler les Pacifistas. Bonney demande à son père de l'aider à s'échapper d'Egghead et les fans sont impatients de voir comment cela affectera sa confrontation avec les Marines, y compris Saint Saturn et l'Amiral Kizaru.

L'appel désespéré de Bonney, la rébellion des pacifistes et l'entrée opportune de Luffy annoncent un affrontement intense.

Au chapitre 1106, alors que Bonney et le Vegapunk Atlas tombent dans les airs, Atlas transmet le message permettant à Bonney de contrôler les Pacifistas. Bonney demande à son père de les aider à échapper à Tête d’œuf.

En entendant sa voix, tous les cyborgs pacifistes présents se retournent contre les Marines.

Cependant, Saint Jaygarcia Saturn se rend compte de ce que le Dr Vegapunk a fait et le poignarde avec colère en guise de représailles. Saturn ordonne alors à l’amiral Kizaru de tuer tous les habitants de la région sans exception.

C’est alors que Sanji et Franky arrivent pour intervenir contre Kizaru. Mais tous deux sont transpercés par les rayons laser de l’amiral.

Alors que Kizaru se rapproche pour achever Bonney sans défense, Luffy apparaît soudain sous la forme de Gear 5 et élimine l’amiral d’un coup de poing imprégné de Haki. Il s’agit d’une économie de bouts de chandelle, Luffy et les autres arrivant en trombe au moment décisif.

Le chapitre se termine sur un suspense intense, avec des alliances qui changent et des vies qui sont en jeu.

Dorry et Brogy sauvent Luffy

Après l’entrée spectaculaire de Luffy, le chapitre 1106 le montre en train de rendre le sol caoutchouteux pour rattraper le groupe de Bonney qui tombe. Saint Saturn regarde silencieusement Luffy avec une expression impénétrable.

Pendant ce temps, Kizaru apparaît assis, indemne du coup porté par Luffy.

Bonney se précipite vers le Dr Vegapunk, qui lui apprend que Luffy est en fait Joyboy, le légendaire Nika.

Regardant le ciel en larmes, Bonney voit Luffy prendre la pose emblématique de Nika sur la couverture du volume 103.

Le Dr Vegapunk remarque qu’il ne l’aurait pas cru s’il ne l’avait pas vu de ses propres yeux. Il se souvient qu’il y a longtemps, Bartholomew Kuma s’était intéressé à cette même figure qui se révèle aujourd’hui être le Dieu Soleil Nika.

C’est une séquence émouvante, Bonney faisant face à la mortalité de son père et aux implications mythiques de l’arrivée de Luffy.

Incrédule, Bonney écoute le Dr Vegapunk qui affirme que Kuma avait raison : rien ne peut arrêter le futur Joyboy Luffy sous sa forme Nika. Vegapunk ajoute que les gens attendent ce personnage depuis des siècles.

Pendant ce temps, l’ancien robot montre de faibles signes de mouvement en réponse à la détection des battements de cœur de Luffy.

La scène se déplace ensuite sur la côte nord-est de l’île d’Egghead. Les marines aperçoivent un navire incroyablement massif qui s’approche et se demandent quel groupe du passé, aujourd’hui dissous, il pourrait bien être.

Le mystérieux navire hésite à s’arrêter au niveau du blocus avant de décider de le franchir.

Dans les dernières pages, les attaquants se révèlent être les Guerriers Géants, menés par Dorry et Brogy.

Ils démolissent toute la flotte du Nord-Est, proclamant qu’ils sont là pour sauver d’urgence leur allié, le Dieu Soleil Chapeau de Paille Luffy.

Avec des retrouvailles improbables et des marées changeantes, ce chapitre mouvementé se termine de manière appropriée sur un cliffhanger de fin de semaine, privant les fans d’une gratification instantanée pour au moins une semaine de plus.

Chapitre 1,106 : “Toujours être de ton côté”.

Demande du lecteur dans la couverture : Robin habille un crocodile sur une plage.

Le chapitre commence là où le précédent s’est terminé. Vegapunk poursuit son monologue du chapitre précédent (il parlait de la possibilité que Bonney soit tuée par un Pacifista maintenant qu’elle est pirate).

Vegapunk craignait cela, alors il a risqué sa vie et a mis un programme secret dans tous les Pacifistas “basé sur Kuma”.

Vegapunk a placé Bonney au sommet de la “hiérarchie d’autorité” des Pacifistas. Elle est même au-dessus de l’autorité de Five Elders.

Vegapunk : “Même si le monde entier est votre ennemi, votre père ne vous trahira jamais ! !! ”

Vegapunk demande à Atlas de dire à Bonney qu’elle a la plus haute autorité pour contrôler les Pacifistas.

Bonney : ” Papa, arrête ! Aide-nous à nous échapper d’ici ! !! ”

Grâce à la voix de Bonney, tous les Pacifistas se retournent contre les Marines.

Saturn se rend compte de ce que Vegapunk a fait et il poignarde immédiatement Vegapunk avec sa jambe. Saturn ordonne ensuite à Kizaru de tous les tuer.

Sanji et Franky tentent d’arrêter Kizaru. Franky est transpercé par le rayon de Kizaru. Sanji bloque l’un des rayons, mais il est finalement transpercé par Kizaru.

Kizaru s’attaque ensuite à Bonney. Kizaru est sur le point de tuer Bonney mais Luffy (utilisant Gear 5) apparaît pour l’arrêter.

Kizaru est soufflé par le coup de poing de Luffy (il utilise un coup de poing normal du Haki, pas une nouvelle attaque).

Luffy se transforme alors en caoutchouc pour sauver tous ceux qui tombent. Saturn regarde Luffy en silence.

Après cela, nous voyons que Kizaru est assis sur le sol. Il se tient la tête après avoir reçu un coup de poing de Luffy (il semble aller bien).

Bonney se précipite pour aider Vegapunk qui lui révèle que Luffy est Nika.

Dans une double page incroyable, on voit Bonney pleurer et regarder le ciel, où Luffy fait la “pose de Nika” (la même que celle qui apparaît sur la couverture du Volume 103).

Vegapunk : “Vous n’avez donc pas réalisé. Mais je ne l’aurais pas cru non plus avant de l’avoir vu de mes propres yeux. Ce “Luffy au chapeau de paille” qui avait attiré l’attention de Kuma s’avère être “Le Dieu Soleil Nika” lui-même… !! ”

Bonney : “Quoi…”

Vegapunk : ” Kuma avait raison… ! “Buster Call” ? À quoi cela va-t-il servir ? Il y a des gens dans ce monde qui l’ont attendu pendant des siècles ! !! ”

Nous voyons également que l’Ancien Robot commence à bouger un peu avec les battements de cœur de Luffy.

Coupure sur la côte nord-est de l’île d’Egghead. Les marines signalent qu’un navire incroyablement grand s’approche de l’île.

Un marine : “C’est eux ! Aucun doute là-dessus ! Mais je croyais qu’ils s’étaient dissous il y a 100 ans… ”

Grand navire : “Faut-il s’arrêter ! ? Non ! ! Traversez ! !! ”

Dans l’EPIC double page finale du chapitre, on peut voir le navire “Warrior Pirates géant” détruire tous les cuirassés des Marines sur la côte nord-est.

Les Marines : “Feu ! !! Merde ! !! Pourquoi les “Pirates Guerriers Géants” sont-ils ici ! !!”

Brogy : “Regarde-les, Dorry ! ! Ils se demandent pourquoi nous sommes là ! !! ”

Dorry : “Quelle question stupide ! !! Il n’y a pas de hasard dans ce monde ! !! C’est vrai, Brogy ! !! ”

Marines : “Nous avons une urgence ! !! Les “Pirates Guerriers Géants” sont arrivés ! !! ”

Brogy : “Gahahaha ! ! On est là pour toi “Chapeau de paille” ! !! ”

Dorry : “Gyagyagyagya ! !! “Le Dieu Soleil” ~ !!! ”

Fin du chapitre. PAUSE la semaine prochaine.