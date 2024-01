One Piece Chapitre 1106 Spoilers et attentes : La fin potentielle de Zoro contre Lucci

Après l’affrontement aérien, les héros ont courageusement tenté de sauver leurs alliés en chute libre.

Les fans impatients de One Piece, la série de mangas très populaire d’Eiichiro Oda, attendent avec impatience la sortie du chapitre 1106 de One Piece cette semaine, après le chapitre 1105 qui a eu un impact considérable quelques jours auparavant et qui s’est terminé sur un cliffhanger dramatique.

Bien que des informations internes vérifiées et des aperçus révélateurs des événements à venir du nouveau chapitre ne soient pas encore disponibles pour le public, ils devraient commencer à faire surface d’ici un jour ou deux, comme c’est le cas habituellement.

Cependant, les lecteurs assidus ont probablement déjà une idée précise de la direction générale que prend l’intrigue de l’île d’Egghead, qui se déroule à un rythme effréné, sans qu’il y ait de spoilers explicites.

Le précédent volet s’est achevé sur la mise en danger de plusieurs personnages clés, ouvrant la voie à Luffy et Sanji qui se sont lancés dans l’action pour venir au secours de leurs camarades.

Cela devrait ouvrir la voie aux affrontements tant attendus entre Luffy et le leader Saint Jaygarcia Saturn, ainsi qu’entre Sanji et le redoutable amiral Kizaru des Marines.

Avec le point culminant de l’arc en plein élan, les fans peuvent s’attendre à ce que le chapitre 1106 de One Piece propose des confrontations très attendues.

Le déroulement attendu : Prédictions pour le chapitre 1106 de One Piece

Le chapitre 1106 de One Piece reprendra probablement là où l’épisode de la semaine dernière s’est arrêté : Kuma, Bonney, Atlas, le clone de Vegapunk, et Franky tombent en chute libre vers le danger après avoir été projetés dans le ciel par les Pacifistas des Marines.

Luffy et Sanji feront probablement équipe pour sauver leurs camarades en danger dans les meilleurs délais.

Après s’être assurés que tout le monde est sain et sauf, Luffy et Sanji demanderont aux autres de battre en retraite et de se regrouper avec le reste de l’équipage pour coordonner leur plan d’évasion.

Cela préparera le terrain pour les affrontements en tête-à-tête tant attendus de Luffy et Sanji avec les antagonistes centraux de l’arc Egghead Island, Saint Saturn, et l’amiral Kizaru. Il est probable que ces affrontements commenceront pour de bon au chapitre 1106, et qu’ils occuperont une partie importante de l’histoire.

Cependant, à la fin du chapitre, le point de vue se déplacera probablement vers Jinbe, en route pour un rendez-vous avec Zoro qu’il a vu pour la dernière fois en train de combattre l’assassin Rob Lucci.

Cela devrait permettre de confirmer si Zoro a déjà réussi à vaincre Lucci ou s’il s’est simplement retourné après la fin de leur duel. Quoi qu’il en soit, Jinbe mettra Zoro au courant de tous les événements dramatiques survenus sur l’île d’Egghead depuis qu’ils ont été séparés.

La décision de Zoro, l’union du trio de monstres et le mystère qui perdure

Si Jinbe trouve Zoro toujours engagé dans un combat contre le redoutable Lucci, il se dépêchera probablement de mettre fin au duel après avoir entendu parler de la situation désastreuse dans laquelle se trouve le reste de l’équipage.

Zoro pourrait alors rejoindre Luffy et Sanji contre le duo composé de Saint Saturn et de l’amiral Kizaru, opposant le formidable trio de monstres des Chapeaux de paille à deux des plus puissants ennemis de l’arc dans une intense mêlée à trois contre deux.

Un tel dénouement constituerait certainement un crescendo électrisant pour la saga Egghead.

Cependant, le chapitre 1106 ne dévoilera probablement pas l’identité des mystérieux assaillants qui ont intercepté et détruit le cuirassé des Marines qui visait le vaisseau d’évacuation des civils des Straw Hats.

Oda va probablement continuer à garder cette carte près du gilet pour l’instant afin de maintenir l’intrigue un peu plus longtemps.

Au lieu de cela, le numéro se terminera probablement par la victoire décisive de Zoro sur Lucci, ce qui lui permettra de se précipiter sur ses compagnons d’équipage et de les aider, ou par un retour aux affrontements entre Luffy et Sanji et les principaux combattants des Marines.