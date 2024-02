One Piece Chapitre 1107 Retardé : Le retard laisse les fans en suspens

Le Dr Vegapunk s’inquiète de la sécurité de Bonney et active une commande secrète.

Le chapitre 1106 de la série de mangas One Piece contient des révélations dramatiques et des cliffhangers. Le Dr Vegapunk s’est inquiété de la sécurité de Bonney et a activé une commande secrète dans les modèles Pacifista, faisant d’elle leur priorité absolue.

Alors que Bonney tombait du ciel avec Atlas, elle réalisa qu’elle pouvait contrôler les Pacifistas. La situation s’est aggravée lorsque Saint Saturn a ordonné à l’amiral Kizaru de tuer toutes les personnes présentes. Sanji et Franky tentèrent d’intervenir mais furent blessés par Kizaru.

Un surprenant Luffy de Gear 5 est apparu et a sauvé Bonney, en donnant un coup de poing d’une grande puissance. Le Dr Vegapunk révèle alors la véritable identité mythologique de Luffy, qui est le Dieu Soleil Nika.

Le chapitre se termine sur un énorme navire se dirigeant vers l’île d’Egghead, semblant défier les rumeurs selon lesquelles le groupe à bord s’est dissous.

Malheureusement, après un épisode aussi intense et plein de suspense, le prochain chapitre 1107 a été retardé et n’arrivera pas à la date et à l’heure de sortie initialement prévues.

Les fans attendront donc avec impatience la résolution des nombreux suspens. Espérons que ce retard permettra au créateur de produire un autre chapitre qui changera la donne.

Que s’est-il passé dans le chapitre 1106 de One Piece ?

Le chapitre reprend là où le précédent s’est arrêté, avec le Dr Vegapunk qui poursuit ses révélations sur la bijouterie Bonney. Il nous confie que sa pire crainte en la voyant devenir une pirate était qu’elle soit tuée par un Pacifista.

Le contrôle de Bonney sur les pacifistes

C’est pourquoi il a secrètement installé dans tous les modèles un programme inspiré de Bartholomew Kuma, qui place Bonney au sommet de la hiérarchie, avant même les membres de Gorosei.

Vegapunk s’écrie que quoi qu’il arrive, en tant que père de Bonney, il ne la trahira jamais. Il demande ensuite à Atlas d’informer Bonney qu’elle peut contrôler les Pacifistas.

Alors que Bonney et Atlas tombent dans le ciel, il leur transmet ce message. Bonney appelle son père pour qu’il les aide à échapper à Tête d’œuf. En entendant sa voix, tous les Pacifistas des environs se retournent contre les Marines.

Cependant, Saint Jaygarcia Saturn se rend compte de ce que Vegapunk a fait et riposte en le poignardant avec sa jambe. Furieux, Saturn ordonne à l’amiral Kizaru de tuer toutes les personnes présentes.

Les révélations s’intensifient dans ce chapitre, le Dr Vegapunk se mettant en danger pour assurer la sécurité de Bonney par l’intermédiaire des Pacifistas. Cependant, Saint Saturn reste une menace dangereuse et ordonne désormais des meurtres de masse pour contenir la situation.

Luffy active la cinquième vitesse pour sauver Bonney

Alors que Kizaru est sur le point d’exécuter l’ordre mortel de Saint Saturn, Sanji et Franky interviennent pour l’arrêter. Cependant, Kizaru transperce les deux pirates avec des rayons laser dévastateurs. Alors que Kizaru se rapproche pour achever Bonney, un Luffy de Gear 5 apparaît soudain et repousse Kizaru d’un coup de poing à la puissance du Haki.

Luffy transforme alors le sol en caoutchouc, sauvant Bonney, Atlas et les autres qui tombent du ciel. Saint Saturn observe silencieusement la scène. Pendant ce temps, Kizaru reste assis, indemne, après avoir encaissé la grosse attaque de Luffy.

Bonney se précipite vers le Dr Vegapunk, blessé, qui lui révèle que Luffy est le Nika prophétisé, le Dieu Soleil. Bonney, en larmes, lève les yeux pour voir Luffy prendre la pose emblématique de Nika dans le ciel, comme on peut le voir sur la couverture du volume 103.

Vegapunk remarque qu’il ne l’aurait pas cru s’il ne l’avait pas vu lui-même : celui auquel Bartholomew Kuma s’est intéressé il y a longtemps s’est avéré être Nika.

Les révélations mythologiques et l’action s’intensifient dans ce chapitre. Luffy fait un sauvetage opportun contre Kizaru, tandis que sa véritable identité en tant que Dieu Soleil prend de plus en plus d’importance.

Des pirates guerriers géants à la rescousse !

Alors que Bonney a du mal à digérer la révélation de l’identité de Luffy, le Dr Vegapunk se moque de l’idée qu’un Buster Call puisse l’arrêter, déclarant que Kuma avait raison : rien ne peut arrêter le Dieu Soleil Nika, que les gens attendent depuis des siècles. Pendant ce temps, l’Ancien Robot montre de faibles signes de mouvement alors que les battements de cœur de Luffy retentissent.

Le chapitre se concentre ensuite sur la côte nord-est d’Egghead, où les marines aperçoivent un navire incroyablement massif qui s’approche. Ils pensent qu’il s’agit d’un certain groupe, bien que des rumeurs sur leur dissolution il y a 100 ans semblent exclure cette hypothèse.

Ceux qui sont à bord discutent de la possibilité de franchir le blocus, mais décident plutôt de se frayer un chemin à travers les cuirassés.

Dans les dernières pages, les attaquants se révèlent être les Giant Warrior Pirates, dont les chefs Dorry et Brogy proclament qu’ils sont là pour sauver d’urgence leur allié, le Dieu Soleil Chapeau de Paille Luffy.

Malheureusement, après cet épisode intense, la série fera une pause la semaine prochaine, laissant les fans dans l’expectative.

Les anciennes légendes continuent de converger autour de Luffy et de son destin en tant que Nika. Alors qu’une nouvelle menace pèse sur Egghead, ses anciens camarades géants lui viennent en aide, ajoutant un poids émotionnel aux liens indéfectibles de l’équipage.

Date de sortie du chapitre 1107 de One Piece

Après un retard la semaine prochaine, le chapitre 1107 de One Piece sera disponible pour les fans le 18 février 2024. Vous pouvez lire tous les chapitres précédents et à venir de One Piece sur Sushi Scan ou One Piece Scan.