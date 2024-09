One Piece Chapitre 1108 : Date de sortie et récapitulatif

Zoro et Rob Lucci poursuivent leur combat.

Caribou a approché Catarina Devon dans le chapitre précédent. Les lecteurs sont curieux de savoir si Catarina Devon prendra Caibou comme laquais dans le chapitre 1108 de One Piece.

*Nous avons également une mise à jour sur le chapitre 1108, défilez ci-dessous.

Borgy et Dorry ont ordonné à Oimo et Kashi de se balancer sur les côtés et de couler tous les navires qu’ils rencontreraient.

Dorry les avertit de faire attention aux canons, car d’innombrables membres de l’ancien équipage y ont été aperçus. Brogy et d’autres se demandaient quel était leur motif, les légendaires guerriers géants étaient toujours là où ils étaient depuis des années.

Les pirates géants ont touché terre, tout le monde a reçu l’ordre de les réduire en miettes. L’un des équipages de guerriers géants fut surpris de voir son maître Borgy et Dorry, tandis que Nami aperçut soudain Oima et Kashi dans la foule.

Elle était sûre qu’ils étaient allés chercher leurs chefs dans le petit jardin. Le membre de l’équipage de Borgy était soulagé de les voir à Elbaf car il s’inquiétait pour eux.

Edison a remarqué qu’ils donnaient le change aux Marines, il ne pouvait pas croire qu’ils se connaissaient. Il pensait qu’ils avaient dû arriver en courant après avoir entendu la nouvelle.

Certains pensaient que ce n’était pas possible, parce que la marine avait mobilisé une tonne de main-d’œuvre pour l’opération et qu’il n’était donc pas surprenant qu’ils aient fait la une des journaux.

Ils n’ont donc pas trouvé surprenant qu’ils aient fait l’objet d’un article dans les journaux, qui les présentaient sous un jour favorable. C’était déjà une mauvaise nouvelle pour eux, les membres de l’équipage du guerrier géant ont réalisé que Borgy et Dorry n’étaient pas là pour faire la guerre.

Ils sont venus pour les aider à sortir de là et il a suggéré à tout le monde de finir leur préparation rapidement.

Récapitulation

Brook est venu discuter avec Nami, il lui a dit qu’ils ne pouvaient pas s’arrêter pour prendre le thé. Mais Lilith a rappelé à Brook qu’ils devaient s’arrêter parce que s’ils s’envolaient du bord, ils risquaient d’être grillés par la barrière.

Lilith a informé tout le monde que Brook n’était pas très intelligent et a mentionné qu’ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur temps et qu’ils devaient tous être attentifs. Jinbe leur a dit que tout le monde était excité et qu’ils devaient partir à tout moment.

Il leur a rappelé que ce n’était pas le moment de se disputer, que Zoro était encore occupé à cause de son combat avec Rob Lucci, et qu’il devait admettre que Rob Lucci était plutôt coriace.

Mais comme Zoro était pressé de conclure, Rob Lucci a rappelé à Zoro que seul le vainqueur pouvait prendre ce genre de décision.

Il a rappelé à Zoro que son équipe l’attendait, mais il a estimé que Zoro n’était qu’un fardeau à ce stade. Il a informé Zoro qu’ils n’y arriveraient jamais s’ils ne pouvaient même pas couper le bras pour sauver le corps.

Rob Lucci considère que l’abandon est une meilleure option pour Zoro, car l’attente de son cadavre lui semble inutile. Zoro est surpris que Rob Lucci pense que c’est lui qui contrôle le combat.

Tout le monde reçut soudain un rapport d’avarie : une trentaine de leurs navires de taille petite à moyenne avaient coulé et ils ne semblaient pas avoir l’intention de s’arrêter de sitôt.

Le Roi Rouge demanda à tout le monde de retirer tous les petits vaisseaux et de commencer par les cuirassés. Ils ne pouvaient pas se permettre de laisser une ouverture.

Tout le monde suivit l’ordre du vice-amiral, Red King estima qu’ils étaient dans une bien mauvaise situation. En tant que marines, ils devaient utiliser leurs propres armes.

Luffy a finalement réussi à sauver Bonney, elle lui a dit qu’elle le cherchait depuis longtemps. Luffy lui dit qu’il était là depuis tout ce temps.

Date de sortie et lieux de lecture

Le chapitre 1108 de One Piece sera publié le dimanche 25 février 2024, à 20 h 30, heure du Pacifique. Le calendrier international est le suivant :

Heure du Canada : 23h30 le dimanche 25 février 2024

Heure du Pacifique : 20h30 le dimanche 25 février 2024

Heure d’Australie : 15h30 le lundi 26 février 2024

Heure de Greenwich : 4h30 le lundi 26 février 2024

Heure japonaise : 13 h 30 le lundi 26 février 2024

Heure centrale : 22h30 le dimanche 25 février 2024

Les lecteurs peuvent trouver le chapitre 1108 de One Piece sur One Piece Scan et Sushi Scan avec une traduction anglaise. One Piece Chapter 1108 Raw sera disponible sur Shuukan Shounen Jump au Japon.