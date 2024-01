One Piece crée la controverse : l’épisode 1090 franchit les limites de la décence

L’anime One Piece a suscité la controverse avec un épisode récent en reprenant une séquence inconfortable du manga et en l’aggravant. L’anime a toujours prolongé diverses scènes pour remplir son temps d’antenne. Cependant, la scène prolongée dans le dernier épisode est beaucoup plus risquée que d’habitude et a des implications beaucoup plus négatives.

Dans l’épisode 1090, Luffy, Chopper, Jinbe et Bonney tombent dans la mer au large de l’île Egghead, séparés du reste des Chapeaux de paille. Après avoir trouvé refuge dans une grotte, le groupe passe un certain temps à récupérer, Bonney faisant sécher ses vêtements. Tout au long de ce processus, Bonney est seins nus, et la scène a suscité la controverse lorsqu’elle est apparue dans le manga, parce que Bonney n’avait que douze ans.

La scène controversée de Bonney, un choix artistique discutable

Plutôt que de la censurer, l’anime semble se délecter de cette scène, la prolongeant. En raison des révélations sur l’âge de Bonney qui sont faites plus tard dans l’arc Egghead Island, cette extension devient beaucoup plus discutables d’un point de vue moral.

Lors du flashback tragique de Kuma, plus tard dans l’île d’Egghead, il est révélé que Bonney n’a que douze ans et qu’elle utilise ses pouvoirs de fruit du démon pour paraître plus âgée la plupart du temps. Cela rend les scènes où elle est sexualisée ou présentée partiellement nue incroyablement controversées. Bien que son corps ait vieilli dans ces scènes, elle est toujours une enfant sur le plan mental. L’anime avait la possibilité d’éviter la présentation inconfortable de cette scène dans le manga, mais au lieu de cela, il a doublé le problème.

Cela s’explique en partie par les problèmes de rythme de l’anime. La plupart des épisodes modernes de One Piece n’adaptent qu’un chapitre du manga au maximum. Cela signifie que certains moments sont traînés en longueur ou qu’on leur accorde plus d’importance qu’ils n’en avaient dans l’histoire originale. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, car de nombreux fans apprécient l’attention portée à chaque détail du manga dans l’anime, et l’arc Wano a corrigé certains des problèmes liés à cette approche. Cependant, lorsqu’il s’agit de parties du manga qui sont plus problématiques, ce rythme lent peut simplement servir à exacerber les problèmes présents dans le matériel d’origine.

Étant donné la façon dont la scène de changement de Bonney a été traitée dans l’épisode 1090, il est peu probable que cela change bientôt. Dans le manga, elle n’était vue qu’à moitié nue de dos, alors que l’anime ajoute un plan frontal complet. Heureusement, le reste de l’arc Egghead Island qui a été diffusé jusqu’à présent ne contient pas beaucoup plus de moments problématiques comme celui-ci, mais c’est un signe inquiétant. Si l’anime One Piece se préoccupe plus de remplir le temps que d’améliorer les défauts de son matériel d’origine, alors il ne fera qu’empirer son histoire.