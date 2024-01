One Piece : Egghead survivra-t-il au Buster Call ?

Après que Saturn a lancé un Buster Call, le sort de l’île d’Egghead est en jeu. L’équipage du Chapeau de paille pourra-t-il éviter une nouvelle tragédie ?

L’arc Egghead entre dans sa phase finale. Depuis le début de l’arc, les fans ont eu l’occasion de découvrir certains des personnages les plus importants de One Piece. C’est également la première fois que l’un des membres des Cinq Sages est personnellement impliqué. L’arc Egghead a été riche en rebondissements, ce qui en fait l’un des plus imprévisibles de One Piece.

Dans le dernier chapitre, un événement majeur est survenu, qui pourrait potentiellement changer l’issue de l’arc. Saturn contrôlait parfaitement la situation, car personne n’était en mesure de lui tenir tête. Alors qu’il se préparait à tuer Bonney, Kuma est arrivé à l’improviste. Il utilisa son corps pour protéger Bonney et empêcher Saturn de la blesser. Au bout d’un moment, Kuma donna un coup de poing à Saturne, qui fut visiblement effrayé. L’ancien Shichibukai l’a beaucoup endommagé, mais Saturn a réussi à se rétablir presque instantanément. Saturn comprit que les rôles étaient inversés, et décida donc de lancer un Buster Call.

Que se passera-t-il pendant le Buster Call ?

Le Buster Call n’est pas une arme ordinaire qui peut être utilisée par n’importe qui. C’est une arme dangereuse qui est donnée à ceux qui détiennent un certain niveau d’autorité. Dans un Buster Call normal, il y a cinq vice-amiraux et une tonne de cuirassés marins. Mais les fans ont déjà vu neuf vice-amiraux et une flotte de cent navires se diriger vers l’île d’Egghead. Tous les vice-amiraux possèdent du Haki, ils n’auront donc aucun mal à blesser les utilisateurs de fruits du démon présents sur l’île. Certains d’entre eux possèdent même des fruits du démon qu’ils utiliseront pour neutraliser toutes les menaces.

Outre les vice-amiraux, des centaines de marines sont présents à bord des navires. Bien qu’ils ne soient pas aussi puissants que les vice-amiraux, ils peuvent tout de même causer des problèmes grâce à leur nombre. Ils sont équipés de toutes sortes d’armes, ce qui fait d’eux un danger pour la vie de tous les habitants de l’île d’Egghead. Pour ne rien arranger, d’autres individus sur Egghead veulent exterminer Vegapunk et les autres.

Qui d’autre va s’impliquer ?

La présence de l’amiral Kizaru sera le plus grand atout des Marines. C’est l’un des combattants les plus forts des Marines, et il est capable de se battre contre Luffy. Kizaru est doté du pouvoir du Pika Pika no Mi, un fruit du démon de type Logia qui lui permet de créer et de contrôler la lumière à volonté. Kizaru peut utiliser ce pouvoir pour créer des clones de lumière afin d’embrouiller son adversaire et de le prendre au dépourvu. Kizaru peut même lancer de multiples rayons lumineux, laissant d’immenses destructions dans son sillage. Il maîtrise également le Busoshoku Haki et le Kenbunshoku Haki.

Rob Lucci se trouve également sur l’île et représente une grande menace pour la vie des héros. Lucci est un adepte de Dark Justice, et il croit en la possibilité de tuer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Lucci possède le Neko Neko no Mi, Model : Léopard, un fruit du démon de type Zoan qui lui permet de se transformer en léopard. Comme il s’agit d’un Zoan carnivore, il lui confère plus de force et d’endurance que les autres types de Zoan. Lucci a réveillé son fruit du démon, ce qui augmente considérablement ses capacités physiques.

Surtout, St. Jaygarcia Saturn est également présent sur Egghead. Il dispose d’un fruit du démon sans nom qui lui permet de se transformer en un hybride entre une araignée et un Oni. Avec ses appendices massifs, il peut facilement blesser ses adversaires. Les pouvoirs de régénération de Saturn sont tout simplement ridicules. Il peut guérir presque instantanément de n’importe quelle blessure, ce qui le rend presque impossible à tuer. Saturn possède également un mystérieux pouvoir qui lui permet d’empêcher les autres de bouger. Cette capacité lui permet d’éliminer ses adversaires sans défense.

Egghead survivra-t-il à l’appel de Buster ?

Les choses ne s’annoncent pas très bien pour les habitants de l’île d’Egghead. Les Marines, le Cipher Pol et Saturne sont tous très puissants et peuvent facilement submerger les héros par leur nombre. La situation sera encore pire si Saturne commence à utiliser les Séraphins. Pour l’instant, la meilleure chance de survie des Chapeaux de paille est Bartholomew Kuma. S’il parvient à blesser sérieusement Saturn, les Marines seront désemparés. Ils devront s’occuper du Dragon Céleste et veiller à ce qu’il ne meure pas.

Bien que le départ de Kuma avec Bonney soit un scénario de rêve, les chances que cela se produise sont incroyablement faibles. Luffy peut vaincre Kizaru, mais il sera à nouveau vidé. Zoro est engagé dans un bras de fer avec Lucci, et ce dernier n’est pas prêt à reculer. Sanji, Bonney et Jimbei sont encore libres, et ils peuvent certainement apporter le soutien dont ils ont tant besoin. Le meilleur scénario pour les Chapeaux de paille est que Kuma reste en arrière et fasse un dernier sacrifice pour s’assurer que sa fille et les autres quittent l’île sains et saufs.