One Piece Episode 1092 : Date de sortie, récapitulatif et spoilers

Plusieurs Vegapunk apparaissent.

Le mystère concernant le Dr Vegapunk s’épaissit lorsque les fans voient apparaître non pas un ou deux, mais trois Vegapunks au total, mais Bonney refuse de croire que celui qui dit être Vegapunk en est vraiment un, car elle a dû le rencontrer lorsqu’elle est venue sur l’île auparavant.

Les fans de l’anime vont avoir de nombreuses surprises car la nouvelle île d’Egghead Arc regorge de mystères mais pour l’instant, le rythme de chaque épisode de la série s’est avéré bien meilleur avec un contexte supplémentaire d’anecdotes à la fin de chaque épisode, ce qui est un excellent ajout avec Chopper et Robin.

Alors que les chapeaux de paille sont séparés les uns des autres et rencontrent différents types de Vegapunk, l’aventure est certainement sur le point d’être très différente de ce à quoi on peut s’attendre, et donc, les fans sont impatients de voir le prochain épisode de One Piece.

L’épisode 1092 de One Piece sera le prochain épisode de la série et sortira la semaine prochaine. Avant la sortie de l’épisode, nous disposons d’un aperçu disponible que nous aimerions présenter dans ce billet et dont nous discuterons également.

En plus de cela, nous inclurons également les détails de l’épisode 1092 de One Piece qui vous informera de la date de sortie exacte, de l’heure et de l’endroit où l’épisode sera disponible en streaming une fois qu’il sera sorti. Nous vous présentons donc les dernières mises à jour de l’anime One Piece.

Récapitulatif et critique

L’épisode 1091 de One Piece poursuit l’incroyable voyage des pirates aux chapeaux de paille sur une nouvelle île où la majorité des chapeaux de paille rencontrent une femme appelée Vegapunk, qui se trouve être une version de Vegapunk et qui a l’intention de voler les chapeaux de paille parce qu’elle veut des fonds pour ses recherches et son équipe.

Elle reçoit un appel de quelqu’un qui se trouve être Vegapunk, Shakka, qui est Vegapunk – 01, tandis que Lilthh, la femme, est Punk – 02. Shakka informe Lilth qu’elle n’est pas à la hauteur des chapeaux de paille et qu’elle doit les amener sur l’île car ils l’intéressent.

Pendant ce temps, Luffy et son groupe se retrouvent dans la partie supérieure de l’île où Bonney révèle qu’elle est ici pour tuer Vegapunk. En arrivant sur l’île, le groupe est surpris de découvrir une île futuriste dotée de diverses technologies.

Luffy, Bonney et Chopper ont une mauvaise expérience avec les hologrammes jusqu’à ce qu’une énorme apparence d’enfant apparaisse, dont le nom est Atlas et qui s’avère être Vegaunk – 05. À la fin de l’épisode, elle révèle son identité, mais Bonney refuse de croire qu’elle en est une.

Avant-première et spoilers

L’épisode 1092 de One Piece s’intitulera “Bonney’s Lamentation ! Darkness Lurking On The Future Island” (Les ténèbres qui rôdent sur l’île du futur) et l’avant-première présente de nombreux indices sur Bonney et la raison de sa venue ici. L’épisode dévoilera la raison exacte de l’arrivée de Bonney sur l’île d’Egghead, qui implique sa relation avec son père, Kuma.

Les fans pourront également voir une nouvelle version de Seraphim représentant Kuma et lorsque Luffy s’engagera dans la bataille, Bonney lui dira de ne pas l’attaquer. Pendant ce temps, nous allons également voir Shaka et la raison pour laquelle il a fait sortir la majorité des chapeaux de paille de l’île.

Date de sortie et lieu de lecture

One Piece Épisode 1092 intitulé “La lamentation de Bonney ! Darkness Lurking On The Future Island” sortira le dimanche 28 janvier 2024 à 09h30, heure japonaise (JST). Voici les différentes heures de diffusion de l’épisode 1092 de One Piece ;

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 27 janvier 2024.

Heure centrale (Mexique) : 18 h 30 le samedi 27 janvier 2024.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20:30 hrs le samedi 27 janvier 2024.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le dimanche 28 janvier 2024.

Heure de Paris : 01h30 le dimanche 28 janvier 2024.

L’épisode 1092 de One Piece sera disponible en streaming sur Crunchyroll ou ADN une heure après la première de l’épisode sur les réseaux japonais locaux, mais des restrictions géographiques peuvent s’appliquer sur ces plateformes. Netflix diffuse également le nouvel arc, mais avec un épisode de retard.