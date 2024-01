One Piece Episode 1093 : Date de sortie, Spoilers & Recap

Le prochain épisode mettra en scène un combat entre Barbe Noire et Law.

Comme l’île d’egghead présente des choses étonnantes avec un twist que le père de Bonney est Kuma tandis que l’un des méchants les plus étonnants de la série fait son retour qui est Lucci, les fans sont plus excités de voir ce qui va se passer avec l’interaction de Blackbear et Law.

D’après les derniers projets de Barbe Noire, on peut supposer qu’il est en train de s’attaquer à des gens qui ont des fruits du démon extraordinaires. Comme Law possède l’un des meilleurs fruits du démon de la série, il n’est pas surprenant que Barbe Noire ait décidé de s’en prendre à lui ensuite.

L’île d’Egghead ne fait que commencer et il y a beaucoup de choses qui ont commencé à se produire et que nous n’avions pas du tout supposées. Ainsi, les fans attendent avec impatience la sortie du nouvel épisode de la série et se demandent ce qui va se passer dans cet épisode.

L’épisode 1093 de One Piece sera le prochain épisode de la série, mais il est regrettable qu’il n’y ait pas d’avant-première disponible pour cet épisode afin de déterminer ce qui va se passer exactement, car l’anime sera en pause la semaine prochaine.

Le dimanche suivant, One Piece verra un épisode de remplissage qui présentera des moments consolidés de Law qui mettront en évidence ses réalisations. Donc, pour le moment, nous allons plutôt spéculer sur ce qui pourrait se passer dans le prochain épisode.

One Piece Episode 1093 Preview, it’s filler😭 pic.twitter.com/0zcrTevUuD — Raftel (@RaftaleNews) January 28, 2024

En plus de cela, nous fournirons également les détails de l’épisode 1093 de One Piece qui vous informera de la date exacte de sortie, de l’heure et de l’endroit où l’épisode sera disponible en streaming une fois qu’il sera sorti. Nous vous présentons donc les dernières mises à jour de l’anime One Piece.

Récapitulatif et critique

L’épisode 1092 de One Piece était un épisode intéressant qui présentait trois scénarios différents en pièces détachées et qui a beaucoup informé les fans de la série. Cependant, ce qui était mauvais à propos de l’épisode était le rythme. Il semble que Toei Animations va continuer à étirer les épisodes autant qu’ils le peuvent.

Même si l’épisode ne dure que 17 minutes, on a l’impression qu’il y a eu trop d’étirements. Néanmoins, c’était un bon épisode en termes de contexte. Alors que Luffy et son groupe découvrent des choses passionnantes en explorant l’île, l’épisode présente le retour des membres du CP9 en tant que CP0 Agsis qui comprend Lucci, Kaku, et Stussy.

Ils se rendent sur l’île d’Egghead avec un Séraphin de Kuma pour s’occuper de Vegapunk, qu’ils ont reçu l’ordre de tuer. Dans leur reportage, nous voyons que les membres du CP0 révèlent que Vegapunk a six personnalités différentes et qu’il l’a fait en utilisant son cerveau de génie pour aider.

Pendant ce temps, Luffy, Bonney, Chopper et Jimbei traversent l’île et sont fascinés par les merveilles qu’elle recèle. Après avoir mangé, ils se changent pour porter des vêtements plus futuristes. Alors que Bonney commence à s’éloigner du groupe pour aller chercher Vegapunk, nous voyons la police à l’apparence de Kuma.

Luffy tente de frapper la police, mais Bonney l’en empêche en lui révélant que Kuma est son père. La police utilise ses rayons pour attaquer Bonney, mais Luffy s’interpose pour la sauver. Pendant ce temps, les Pirates du Cœur naviguent sur les mers et tombent sur Barbe Noire.

Date de diffusion et lieu de visionnage

L’épisode de la semaine prochaine sera un épisode de remplissage qui inclura les moments forts de Law dans l’anime One Piece avant son combat contre Barbe Noire.

L’épisode 1093 de One Piece sera diffusé après une pause la semaine prochaine, le dimanche 11 février 2023, à 09h30, heure normale du Japon (JST). Voici les différents horaires de l’épisode 1092 de One Piece ;

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 10 février 2024.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20:30 hrs le samedi 10 février 2024.

Heure Europe (Paris) : 1h 30 le Dimanche 11 février 2024.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le dimanche 11 février 2024.

L’épisode 1093 de One Piece sera disponible en streaming sur Crunchyroll ou ADN une heure après la première de l’épisode sur les réseaux japonais locaux, mais des restrictions géographiques peuvent s’appliquer sur ces plateformes. Netflix diffuse également le nouvel arc, mais avec un épisode de retard.