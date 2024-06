One Piece : le géant de fer un face-à-face épique contre les cinq doyens, expliqué

Le chapitre 1116 de One Piece a été, une fois de plus, plein de révélations massives et les fans ont apprécié ce chapitre du début à la fin. Vagapunk est, une fois de plus, au cœur de l’action alors qu’il poursuit son message et qu’il remue le couteau dans la plaie des représentants du gouvernement. Le chapitre de One Piece de cette semaine a abordé de nombreuses vérités sur le monde, mais la plus grande révélation de ce chapitre est certainement venue lorsque York a finalement découvert où se trouvait l’escargot transpondeur.

Les Cinq Sages ont désormais la possibilité de mettre la main sur cet escargot et d’arrêter la diffusion une fois pour toutes, empêchant ainsi le reste du message de Vegapunk d’être diffusé.

Le réveil du géant de fer

Le Géant de Fer se réveille avec les tambours de la libération

Le géant de fer a fait l’objet d’une attention particulière dans l’arc de l’île d’Egghead de One Piece. Le Géant de Fer est apparu pour la première fois lorsque Luffy et l’équipage de pirates ont posé le pied sur Egghead. Luffy a exploré l’île, comme il le fait toujours, et lorsqu’il s’est retrouvé dans une casse, il a trouvé cette ferraille. Bien sûr, à l’époque, Luffy a essayé d’appeler le robot, espérant qu’il se lèverait, mais le robot n’a pas répondu à sa voix. Alors qu’il n’était pas certain que quelqu’un puisse contrôler le robot, Luffy en vint à la conclusion que le robot se déplaçait de lui-même. Cela s’est avéré exact, car dans l’arc, lorsque Luffy a utilisé le pouvoir de l’équipement 5, les tambours de libération ont lentement alimenté le Géant de Fer. À chaque activation de Gear 5, il semble que le Géant de Fer soit de plus en plus chargé.

Finalement, lorsque Luffy a activé Gear 5 pour la dernière fois, lors de son combat contre les Anciens, le Géant de Fer s’est complètement réveillé et a commencé à marcher. Le Géant a immédiatement pensé à Joy Boy, ce qui implique qu’il y a un lien entre eux. Depuis, il marche et les fans attendent qu’il joue un rôle important. Jusqu’à présent, le Géant n’a pas fait grand-chose, mais maintenant, il semble que toute l’attention va se porter sur lui, étant donné qu’il est directement lié au Den Den Mushi. L’arc de l’île Egghead étant actuellement à son apogée, le Géant de Fer aura un rôle majeur à jouer dans les prochains chapitres, et les fans doivent se préparer à toutes les éventualités. Les choses vont devenir incroyablement excitantes à partir de maintenant, surtout après les révélations majeures faites dans le chapitre 1116 de One Piece.

L’emplacement du Den Den Mushi

Le Den Den Mushi est gardé par le géant de fer

Dans le chapitre 1116 de One Piece, York a finalement révélé que l’escargot transpondeur utilisé pour transmettre le message au monde entier est en fait caché à l’intérieur du Géant de Fer. Comme les fans le savent, le Géant de Fer est absolument gigantesque et, en même temps, il est incroyablement puissant. Ce Géant de Fer se déchaîne actuellement sur Tête d’Œuf et, jusqu’à présent, aucun des Anciens n’a réussi à l’arrêter dans sa course. Cela s’explique en grande partie par le fait que leur priorité était de localiser l’escargot, qu’ils pensaient être sur le Labophase. Or, dans ce chapitre, il a été confirmé que l’escargot transpondeur se trouvait en fait avec le Géant de Fer. Désormais, tous les Anciens vont tourner leur attention vers ce Géant et il sera intéressant de voir comment cette situation difficile va se dérouler. Les fans attendaient que le Géant de Fer joue un rôle important dans l’Arc de l’île d’Egghead. Jusqu’à présent, le Géant n’a pas fait grand-chose.

On s’est concentré sur lui ici et là et, après son réveil, il a commencé à semer la zizanie. Il s’est excusé auprès de Joy Boy et, depuis, il se dirige vers un endroit inconnu. Les fans ne savent pas encore exactement où se dirige le Géant. Cela dit, il est clair que l’objectif du Géant de Fer sera de protéger l’escargot à transpondeur et éventuellement d’atteindre Nika.

Cela signifie que tous les membres des Cinq Sages seront confrontés à ce Géant, et il sera incroyablement excitant de voir comment cet énorme Géant se débrouillera face aux Sages. Cela permettra également aux fans d’avoir un aperçu de l’ancienne technologie que possédait le Grand Royaume, et de voir à quel point il est fort.

Le Géant de Fer contre les Anciens

Le Géant de Fer cherchera à impressionner les Gorosei

Il est clair pour les fans que les Cinq Sages vont maintenant se battre contre le Géant de Fer. Cela signifie que tous les Anciens descendront probablement du Labophase et cela élimine essentiellement le Labophase de cet arc. Actuellement, tous les Chapeaux de paille prévoient de descendre du Labophase. Stussy et Kaku vont également partir, ce qui signifie simplement que ce morceau d’île va être complètement abandonné. Les Anciens savent tous que l’escargot transpondeur se trouve sur la Fabriophase. Cela signifie qu’ils descendront tous du Labophase. Pour l’essentiel, cette partie de l’histoire est terminée.

L’action s’étant déplacée vers la Fabriophase, les choses vont devenir plus intéressantes. Tout d’abord, les Pirates au chapeau de paille vont descendre, mais aussi les Sages. Ces derniers s’attaquent directement au Géant de fer, ce qui signifie qu’une énorme bagarre va bientôt avoir lieu. Le Géant de fer sera incroyablement puissant. Les fans ne doivent pas le sous-estimer, d’autant plus qu’il est alimenté par une énergie ancienne. C’est cette même énergie ancienne que Vegapunk a probablement utilisée pour créer la Flamme Mère, ce qui implique que le Géant de Fer possède le pouvoir de causer des destructions à grande échelle. Les fans pourraient croire que les Elders peuvent facilement s’attaquer à quelqu’un comme le Géant de Fer, mais ils pourraient être surpris de découvrir à quel point il est fort. Bien sûr, les Anciens sont encore cinq, alors que le géant est seul, et c’est là que l’aide pourrait venir sous la forme de Luffy et des Géants. Il sera intéressant de voir quelle direction prendra ce combat, mais le message de Vegapunk ne sera pas interrompu de sitôt.

Cela signifie que les fans doivent s’attendre à une performance dominante du Géant de Fer contre les Cinq Sages, ce qui sera certainement très excitant à voir. Pendant ce temps, l’équipe du Chapeau de Paille va probablement quitter l’île, et dès que Vegapunk aura terminé son message, l’arc se rapprochera de sa conclusion.

Il semble que le Géant de Fer contre les Cinq Anciens sera le dernier combat de l’arc de l’île Egghead, et une fois qu’il sera terminé, les fans pourront lire tout le message de Vegapunk. Dans le même temps, tout l’équipage du Pirate au chapeau de paille aura également trouvé le chemin de la sécurité. À partir de là, le monde de One Piece aura changé pour toujours, et les fans commenceront enfin à se diriger vers le prochain arc, Elbaf.