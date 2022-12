One Piece Odyssey annonce une démo gratuite pour 2023

Après des mois d’attente, les fans de One Piece vont être gâtés, puisque le jeu One Piece Odyssey de Bandai Namco arrivera dans les magasins du monde entier le mois prochain, apportant avec lui une nouvelle histoire originale impliquant les personnages créés par Eiichiro Oda dans son manga du même nom, mettant les membres des Chapeaux de paille dans une aventure épique.

Il semble que, bien qu’il ait été confirmé que nous verrons même le Royaume d’Arabasta comme montré dans le trailer, la vérité est que Bandai Namco se prépare pour les utilisateurs avec des doutes, donnant lieu à ce que sans perdre trop de temps, ils ont annoncé la sortie d’une démo gratuite, qui sera disponible quelques jours avant le lancement.

Tout sur la démo de One Piece Odyssey qui sortira le 10 janvier 2023.

Quant aux informations qui ont été partagées sur cette nouvelle démo, elle sera disponible à partir du 10 janvier 2023, soit trois jours avant la sortie de One Piece Odyssey. De plus, cette démo aura une caractéristique très spéciale, puisque les données de sauvegarde seront transférées vers le jeu complet si vous l’achetez finalement, ce qui signifie qu’il n’y aura plus d’heures perdues à rejouer la même chose encore et encore.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’annonce de la démo a été accompagnée de la confirmation de deux nouveaux arcs scénaristiques, ce qui signifie que si l’histoire de Water 7 ne suffisait pas, les arcs scénaristiques de Marineford et Dressrosa ont été ajoutés à la liste.

Le premier est connu pour la bataille qui a eu lieu dans le quartier général des Marines afin de sauver Ace, tandis que dans le second, Luffy a dû affronter Donflamingo. Vous pouvez le découvrir ci-dessous dans le trailer publié par Bandai Namco :



One Piece Odyssey - Memories Trailer | PS5 & PS4 Games

Sinon, il ne reste plus qu’à noter que, démo ou pas, One Piece Odyssey sera disponible le 13 janvier 2023, ce qui signifie que le titre arrivera simultanément dans le monde entier avec des versions pour Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS4 et PS5. Restez à l’écoute pour toute éventuelle nouvelle concernant le jeu dans les dernières semaines précédant sa sortie.