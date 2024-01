One Piece : Qu’arrivera-t-il à Garp ?

Après avoir été vaincu par son ancien disciple, l’avenir de Garp reste incertain. Serait-ce la fin de l’un des personnages les plus emblématiques de One Piece ?

Monkey D. Garp est l’un des personnages les plus connus de One Piece. Il a rejoint les Marines en même temps que Sengoku et Tsuru. Tous les trois sont devenus des marines très respectés et ont consolidé leur place dans l’histoire. Bien que le trio soit considéré comme légendaire, on peut dire que Monkey D. Garp est le plus célèbre des trois.

Il a rapidement gravi les échelons et est devenu vice-amiral. Garp s’est vu offrir de nombreuses opportunités de devenir amiral, mais il les a refusées. Garp n’a participé qu’à une poignée d’arcs de One Piece, car Oda voulait le garder pour la Saga finale. Dans l’arc Egghead, Garp a fait un geste qui lui a valu de sérieux ennuis.

Pourquoi Garp a-t-il décidé d’attaquer Hachinosu ?

Garp est un individu à l’esprit libre qui ne se soucie guère des règles. Il fait ce qu’il veut sans se soucier des conséquences. Lorsqu’il a appris l’enlèvement de Koby, il a décidé d’aller sauver son protégé. Koby a été fait prisonnier par les pirates de Barbe Noire alors qu’il était en mission pour capturer Boa Hancock. Barbe Noire voulait utiliser Koby comme moyen de pression pour conclure un accord avec le gouvernement mondial. Comme Koby était un marine réputé, le Yonko pensait que l’utiliser comme monnaie d’échange fonctionnerait. Cependant, il ignorait que Koby faisait partie du SWORD, ce qui faisait de lui l’un des rares soldats dont on pouvait se passer au sein de l’organisation.

Alors que Koby était piégé sur Hachinosu, Hibari et Helmeppo sont allés voir le prince Grus dans l’espoir qu’il les aide à sauver leur ami. Mais Grus a refusé, estimant qu’il était trop risqué de s’aventurer ainsi sur le territoire d’un Yonko. Peu de temps après, Garp arriva sur place et annonça à Helmeppo et aux autres qu’ils allaient se rendre à Hachinosu. À leur arrivée, Garp utilisa l’une de ses attaques les plus puissantes pour détruire une grande partie de l’île.

Maître contre élève

Alors que Garp et les autres jeunes marines commençaient à parcourir l’île à la recherche de Koby, les pirates de Barbe Noire firent leur apparition. Leur capitaine avait disparu, mais il y avait encore de nombreux capitaines de Titanic sur l’île. Avalo Pizzaro utilisa son Shima Shima no Mi pour s’emparer de l’île et commencer à attaquer les Marines. Garp s’est battu avec son ancien élève Kuzan, qui a rejoint les Pirates Barbe Noire après avoir quitté les Marines.

Kuzan et Garp se sont affrontés dans un combat acharné, sans qu’aucun des deux ne cherche à faire marche arrière. Alors que Garp était seul, les autres membres des Blackbeard Pirates interféraient continuellement dans le combat. Ils attaquaient les autres Marines, obligeant Garp à intervenir. Shiryu, en particulier, en profita pour blesser le vice-amiral avec son épée.

Alors que Garp et Kuzan continuaient à se battre, il semblait de plus en plus probable que ce dernier remporterait la victoire. Le sort de Garp fut scellé lorsqu’il tenta de protéger les jeunes Marines d’une nouvelle attaque sévère de Pizzaro. Cela permit à Kuzan de le vaincre et de le geler. Cela rappelle la façon dont Kuzan avait gelé le vice-amiral Saul à Ohara, il y a bien longtemps. Avec la disparition de Garp, les Marines ont subi un coup dur.

Que va-t-il arriver à Garp ?

Garp ayant été congelé par Kuzan, il est probablement enfermé à Hachinosu. Les pirates de Barbe Noire ne le tueront pas ; ils attendront le retour de leur capitaine avant de prendre une décision. Comme nous l’avons déjà dit, Barbe Noire veut faire de Hachinosu un pays affilié au Gouvernement Mondial. Il prévoyait d’utiliser Koby pour négocier un accord, mais il a fini par obtenir quelqu’un d’encore mieux. Garp est le héros des Marines et son nom est connu dans le monde entier. Si l’on apprenait que le gouvernement mondial a abandonné son plus grand héros, il y aurait de graves répercussions. Il y a donc de fortes chances que l’organisation soit désormais disposée à écouter les demandes de Barbe Noire et à lui permettre de devenir le roi de son propre pays.

Cependant, si le gouvernement mondial décide de rejeter les demandes de Barbe Noire, les choses seront bien différentes. Le Yonko ne voudrait pas qu’un personnage de la force de Garp soit en liberté, il pourrait donc essayer de le tuer. C’est à ce moment-là que Koby et les autres Marines pourraient intervenir et tenter de le sauver. Koby et son groupe ont besoin de meilleurs combattants pour entreprendre la tâche de sauver Garp. Comme ils sont affiliés au SWORD, peu de Marines seront prêts à les aider.

Mais il est possible que deux des meilleurs amis de Garp se joignent à eux. Garp est proche de Tsuru et de Sengoku, tous deux vétérans. Ils ne laisseront pas Garp mourir aux mains des pirates de Barbe Noire. Tsuru est encore vice-amiral, tandis que Sengoku est instructeur, ce qui lui donne plus de liberté dans ses choix. Avec le soutien de ces deux personnages, il est fort probable que Garp soit sauvé de Hachinosu.