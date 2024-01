Palworld a à peine une semaine d’existence qu’il est déjà confronté à des tricheurs

Palworld est sorti le 19 janvier dernier et souffre aujourd’hui d’un problème que l’on retrouve trop souvent dans d’autres jeux vidéo : la triche. Oui, la triche a fait son apparition et c’est pourquoi Pocket Pair, le développeur de ce titre, a dû s’excuser.

Dans un message sur Twitter, l’entreprise a admis qu’il lui est actuellement difficile d’empêcher toutes les tricheries qui apparaissent. Le fait est que ces problèmes sont maintenant là où ils ne devraient pas être.

Selon Pocket Pair, “actuellement, certains joueurs sont confirmés pour tricherie sur le serveur officiel” de Palworld.

La société a indiqué “nous appliquerons un correctif dès qu’il sera prêt, mais il est actuellement difficile d’empêcher complètement et immédiatement toute tricherie”.

Elle a ajouté que “nous continuerons à nous concentrer davantage sur la sécurité et à créer un environnement dans lequel tout le monde peut jouer en toute tranquillité”. C’est essentiel.

Pocket Pair a conclu en disant “sincèrement, nous nous excusons auprès de tous les joueurs qui sont affectés par cet incident”.

Le développeur et l’éditeur n’ont pas révélé comment les tricheurs gâchent le plaisir. Mais certaines personnes ne comprennent pas que dans un jeu non compétitif, il y a des gens qui veulent prendre l’avantage.

C’est ce qui ressort des messages que l’on peut lire dans les réponses à cette déclaration partagée par l’entreprise.

