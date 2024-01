Palworld : Comment fabriquer une base (et comment la déplacer)

La création d’une base est une étape importante dans Palworld, et savoir comment la déplacer peut être crucial pour votre sécurité et celle de votre groupe. Voici comment commencer.

Construire une base à Palworld est l’une des premières choses à faire une fois que vous avez quelques Pals dans votre groupe. Cela vous permettra de garder une trace de tous vos Pals, et même de les invoquer pour qu’ils accomplissent certaines tâches pour vous.

Vous ne savez peut-être pas comment commencer à construire votre base, ni même comment la déplacer si vous décidez de changer d’endroit. Heureusement, il n’y a que quelques étapes à suivre et quelques matériaux à rassembler. Voici comment créer votre base et changer son emplacement.

Comment créer une base dans Palworld

Pour créer une base, la seule chose à faire est de fabriquer une Palbox. Cette recette sera disponible lorsque votre personnage atteindra le niveau 2. Vous pouvez la trouver dans la section Technologie du menu principal et la débloquer en utilisant 1 point de technologie. N’oubliez pas qu’une fois que vous avez installé votre Palbox et votre base, il s’agit du centre principal où se dérouleront toutes vos activités agricoles et artisanales, ainsi que l’endroit où vous et vos Pals dormirez.

La recette d’une Palbox comprend

1x Fragment de palladium

8x Bois

3x Pierre

Le bois est une ressource extrêmement commune que vous pouvez obtenir dès le début. Il vous suffit de ramasser des branches sur le sol ou de frapper les arbres à proximité avec vos mains ou une arme. L’utilisation d’une arme vous permettra de vous approvisionner plus rapidement en bois.

Pour ce qui est de la pierre, vous pouvez ramasser de petits rochers sur le sol pour obtenir deux morceaux de pierre à la fois, ou vous pouvez frapper les plus gros rochers pour en obtenir davantage en utilisant vos mains ou une arme. La pierre sera beaucoup plus facile à trouver avec une arme, tout comme le bois.

Quant aux fragments de Palladium, ils sont beaucoup moins courants que le bois ou la pierre, mais ils sont tout de même faciles à repérer. Les fragments de palladium se trouvent dans de petits rochers bleus brillants qui apparaissent souvent en grappes. Il se peut qu’une parcelle de terre ne contienne aucun fragment de Palladium et qu’une autre en contienne beaucoup. Vous pouvez utiliser l’image ci-dessus comme référence pour savoir ce qu’il faut chercher.

Comment déplacer une base dans Palworld

Une fois que vous avez choisi l’emplacement de votre base avec votre Palbox, vous pouvez vous rendre compte que la zone n’est pas la meilleure que vous auriez pu choisir. Heureusement, il existe un moyen de déplacer votre base et votre Palbox vers un nouvel emplacement sans perdre tous les matériaux que vous avez utilisés pour créer votre Palbox.

Commencez par ouvrir l’écran Carte et survolez votre base, qui sera marquée d’une icône de château. Un message s’affiche alors : “Disassemble Palbox” (Démonter la Palbox). Utilisez la touche C pour l’activer, ou le bouton qui s’affiche, en fonction de votre plateforme. Une autre invite apparaît, vous donnant toutes les informations sur ce qui se passera si vous démontez votre Palbox. Ces informations sont les suivantes :

Les structures qui ne peuvent pas être placées à l’extérieur de la base seront désassemblées.

Certaines structures ne seront pas démontées et resteront en place.

Tous les Pals de cette base seront stockés dans votre Palbox.

Cela n’entraînera la disparition d’aucun de vos familiers.

Une fois que vous avez donné votre accord, tous les matériaux que vous avez utilisés pour fabriquer votre Palbox vous reviennent. Vous pouvez alors trouver un nouvel emplacement pour votre Palbox et établir une base pour vous et vos Pals. Vous voudrez peut-être faire des améliorations comme un feu de camp pour cuisiner ou construire vos défenses ici pour que la base soit opérationnelle.