Palworld devient le deuxième jeu à dépasser les 2 millions de joueurs simultanés sur Steam

Il s’agit d’une arme virale.

Palworld a franchi une nouvelle étape impressionnante, avec plus de deux millions de joueurs simultanés sur Steam.

Palworld est seulement le deuxième jeu à réussir cet exploit. L’autre est PUBG, qui affiche un record de 3 257 248 joueurs simultanés sur la plateforme de Valve.

Alors que le hit de Pocketpair n’a pas encore franchi la barre des 3 millions, il accueille toujours un nombre énorme de joueurs, avec 1 531 287 dompteurs de Pal se frayant un chemin dans le monde à l’heure où nous écrivons ces lignes. Ces chiffres augmenteront certainement encore au cours du week-end, lorsque la semaine de travail sera terminée.

Le développeur Pocketpair a récemment annoncé avoir vendu 8 millions d’exemplaires de Palworld sur Steam en moins de six jours. Le nombre total de joueurs de Palworld sera toutefois encore plus élevé, car le jeu est également disponible sur Xbox, y compris sur Game Pass.

En début de semaine, Palworld a vu ses chiffres américains sur Xbox dépasser brièvement ceux de l’éternel favori Fortnite, les utilisateurs passant plus de 200 minutes en moyenne dans le jeu.

Après la sortie historique de Palworld en accès anticipé, Pocketpair se tourne maintenant vers l’avenir. En plus de corriger les différents bugs de Palworld, le studio a également publié une feuille de route d’améliorations pour le jeu en accès anticipé. Cette feuille de route comprendra de nouveaux éléments comme le PvP, les boss de raid de fin de partie, de nouveaux amis et bien plus encore.

Mais les choses n’ont pas toujours été simples pour le développeur. Hier encore, The Pokémon Company a publié une rare déclaration s’adressant indirectement à Palworld, après avoir affirmé que Pocketpair avait directement copié ses designs. “Nous avons l’intention d’enquêter et de prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon”, peut-on lire dans cette déclaration.

Avant cette déclaration, l’ancien directeur juridique de The Pokémon Company, Don McGowan, s’est dit “surpris” que Palworld soit “allé aussi loin”.