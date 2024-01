Palworld : Les meilleurs compagnons de début de partie

Des Foxparks aux Lamball, voici les meilleurs Pals d’entrée de jeu de Palworld !

Palworld est un jeu de survie avec de curieuses mécaniques impliquant des Pals, des monstres élémentaires qui peuvent vous aider à affronter les ennemis les plus dangereux que le jeu a à offrir, et des ouvriers immensément utiles qui vous aideront pendant que vous construisez votre propre base. Cependant, pendant les premières heures du jeu, vous n’avez pas beaucoup d’options.

Palworld est un jeu de survie avec de curieuses mécaniques impliquant des Pals, des monstres élémentaires qui peuvent vous aider à affronter les ennemis les plus dangereux que ce jeu puisse offrir, et des travailleurs immensément utiles qui vous aideront pendant que vous construisez votre propre base. Cependant, au cours des premières heures de jeu, vous n’avez pas beaucoup d’options.

7 Lamball

Mignon et floconneux

Type : Neutre

L’adorable Lamball est l’un des premiers Pals que vous trouverez depuis un moment. Bien qu’il ne soit pas le plus fort, ses rondeurs et son côté adorable en font un partenaire adorable à avoir à vos côtés pendant les premières heures. Cela dit, sa faiblesse au combat ne se répercute pas sur ses capacités de travail.

Même s’il n’est pas aussi bon au combat que les autres Pals, son utilité à la base compense son manque de combativité. Lamball est un excellent fermier et transporteur, et il se révélera immensément utile au cours des premières heures, lorsque vous vous efforcerez de construire une base solide pour résister aux raids.

6 Foxparks

Un petit lance-flammes

Type : Feu

L’une des premières choses que vous devrez trouver dans le jeu est une source de chaleur, et donc de feu. Heureusement, vous trouverez la solution à ce problème sous la forme de Foxsparks, un petit Pal ardent que vous trouverez dans les collines herbeuses de Behemoth.

La principale utilité de Foxparks, en plus d’être probablement le premier Pal de feu que vous rencontrerez, est qu’il peut être utilisé comme lance-flammes en combat, une fois que vous aurez construit son harnais dans un Atelier d’équipement de Pal. Dans votre base, il sera chargé d’allumer toutes vos torches et d’alimenter la fonderie, si vous en avez besoin.

5 Celaray

Un planeur souple

Type : Eau

Il existe de nombreuses façons d’interagir avec vos compagnons, que ce soit en combat ou non. Le Celaray, de type Eau, est un moyen utile de descendre d’un point de vue élevé grâce à sa capacité de Vol à voile zéphyr. Si vous souhaitez en ajouter un à votre collection, vous en trouverez plusieurs sur la plage près des Ruines du Fort.

Si vous en employez un dans votre base, il se chargera de transporter les ressources vers n’importe quelle boîte de stockage que vous avez à portée de main pour les mettre en sécurité, et il arrosera vos cultures pendant que d’autres Pals se consacrent à la plantation et à la récolte.

4 Melpaca

Votre première monture

Type de monture : Neutre

L’exploration est un aspect essentiel de tout jeu de survie, et Palworld ne fait pas exception à la règle. Une fois que vous aurez choisi l’endroit où construire votre campement, vous devrez explorer les environs, et si vous voulez couvrir le plus de terrain possible, un familier que vous pourrez monter vous sera d’une grande aide.

C’est là que Melpaca entre en jeu, car c’est l’un des premiers Pals que vous pouvez obtenir dans les Collines du Béhémoth d’herbe, et vous pourrez le monter une fois que vous l’aurez déverrouillé grâce à l’Atelier d’équipement des Pals. De plus, il vous fournira de la laine si vous le placez dans un ranch, ce qui vous sera toujours utile pour fabriquer de nouvelles armures.

3 Caprité

Une source inépuisable de baies

Type : Herbe

La Caprité n’excelle pas au combat comme les autres Pals de cette liste, mais il est certainement utile d’en avoir une dans votre groupe si vous affrontez des éléments plus faibles. Si vous voulez en attraper un, il vous suffit de vous rendre dans la zone située à l’est de la Tour du Syndicat de Rayne, où vous en trouverez quelques-uns.

Cependant, c’est dans votre base que vous découvrirez son véritable potentiel. Une fois que vous aurez construit un Ranch, vous devrez lui assigner la Caprité, qui fera apparaître des Baies rouges de temps en temps. Bien que cela ne semble pas aussi attrayant une fois que vous êtes plus expérimenté, avoir une source de nourriture quelque peu fiable est un luxe que vous ne pouvez pas ignorer en début de partie.

2 Le thé

Une tasse de thé qui soigne

Type : Eau

L’adorable Teafant de type Eau est un petit Pal que vous trouverez dès que vous arriverez dans la zone des Collines herbeuses du Béhémoth, près de la plage. Ces petits éléphants semblent un peu faibles, mais ce n’est pas pour leurs capacités offensives que vous voudrez vous lier d’amitié avec l’un d’entre eux.

Plus important encore, Teafant peut s’avérer un atout précieux en combat puisque sa capacité, appelée Douche apaisante, peut soigner votre personnage en combat. C’est une chose à laquelle vous n’avez pas toujours accès (et encore moins en plein combat), ce qui rend Teafant extrêmement utile.

1 Eikthyrdeer

Type : Neutre

Une fois les premières heures du jeu passées, Eikthyrdeer est l’un des Pals les plus puissants que vous puissiez attraper et sera probablement l’un de vos Pals les plus utilisés en combat au début. Son agressivité au combat en fait le partenaire idéal contre vos premiers ennemis, ce qui ne peut être amélioré qu’en y investissant des Pal Souls.

Ses capacités de combat s’accompagnent de la possibilité de l’utiliser comme monture, ce qui s’avère très pratique puisqu’il est capable de faire un double saut, vous aidant ainsi à atteindre des endroits plus élevés. Enfin, si vous décidez de l’envoyer travailler dans votre base, vous découvrirez qu’il a une superbe propension au bûcheronnage, ce qui sera très utile pour empiler du bois lorsque vous partirez en voyage.