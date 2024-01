Palworld : Les meilleurs pals pour l’exploitation minière

Ces amis t’aideront à miner à satiété dans Palworld !

Palworld vous permet d’explorer une vaste région remplie de créatures diverses que vous pouvez utiliser pour cultiver, assembler, cuisiner et miner. Avec plus de 100 familiers différents, chacun doté de capacités uniques et de statistiques, traits et compétences variés, il est très difficile de trouver le familier idéal pour chaque scénario.

L’un des ingrédients les plus importants de Palworld est le minerai et la pierre, qui sont utilisés pour la moitié de l’artisanat et de la construction de bases. Avec un mélange de compétences et de niveaux d’exploitation minière, les partenaires peuvent vous aider à réduire le temps nécessaire à l’utilisation de votre pioche.

8 Tombat

Paldeck n° 068

Tombat est un mélange entre un chat et une chauve-souris et est principalement actif la nuit. Sa compétence partenaire s’appelle Capteur ultrasonique, ce qui lui permet d’envoyer un signal à ses amis lorsqu’elle est activée. Bien qu’il ne vous aide pas à extraire des minerais dans la nature, il est préférable de l’utiliser pour extraire des pierres et des minerais dans votre base.

En effet, il possède le niveau 2 en extraction et en transport, ce qui lui permet de broyer rapidement de la pierre et de la transporter jusqu’aux entrepôts qu’il peut atteindre. Cependant, cela le rend moins utile pour extraire de la pierre dans un puits, car il n’y aura rien à transporter.

7 Bourdon

Paldeck n° 022

Fuddler est un pal court et courtaud doté de griffes massives. Il est préférable de le garder dans votre groupe lorsque vous cherchez des minerais et des pierres dans la nature. En effet, sa compétence partenaire, Détecteur de minerais, affiche les gisements de minerais à proximité sur votre minimap.

Vous pouvez également le faire travailler dans votre base, car il possède un niveau de minage et de transport, ce qui signifie que vous pouvez le faire rejoindre la ligne de compagnons dans le puits de pierre si vous n’avez pas accès à des niveaux de minage plus élevés.

6 Mammorest

Paldeck n° 090

Mammorest est un mammouth géant que vous avez probablement remarqué en train d’errer juste à l’extérieur du spawn initial. C’est un excellent compagnon que vous pouvez garder dans votre groupe ou mettre au travail dans votre base. Avec deux niveaux de minage, de plantation et d’exploitation forestière, il est presque indispensable malgré sa taille.

Cependant, grâce à sa compétence partenaire, le Broyeur de Gaïa, il est plus efficace après avoir fabriqué une selle et attaqué manuellement les gisements de pierres et de minerais. Cela peut être frustrant dans les zones rocheuses, mais dans les zones plus plates, le Mammorest est l’un des meilleurs compagnons pour l’extraction manuelle.

5 Rushoar

Paldeck n° 020

Copain de premier niveau et facile à attraper, Rushoar est en fait un sanglier très doué pour le minage, en particulier celui de la pierre. Bien qu’il n’ait qu’un seul niveau de minage, vous pouvez le chevaucher pour augmenter l’efficacité de vos attaques sur les gisements de pierre.

Bien qu’il ne brise pas le minerai plus rapidement, vous pouvez toujours l’attaquer et éviter d’avoir à réparer votre pioche si vous êtes à court de lingots. De plus, il n’a pas besoin d’autant de nourriture que les autres compagnons de cette liste et il est beaucoup plus facile d’en attraper suffisamment jusqu’à ce que vous trouviez un trait utile.

4 Penking

Paldeck No. 011

Un grand pingouin avec une casquette de marin, Penking est un familier de l’eau et de la glace avec une quantité surprenante d’utilités de base, y compris le minage. Avec deux niveaux d’arrosage, de travail manuel, de refroidissement, de transport et de minage, il est facile pour Penking de remplir plusieurs rouleaux.

Pour le minage en particulier, il est préférable de placer Penking dans une base avec des roches ouvertes afin qu’il puisse à la fois miner et transporter rapidement. Le seul problème, c’est qu’il a besoin d’une grande quantité de nourriture et qu’il peut être difficile à trouver dans la nature.

3 Quiverne

Paldeck n° 095

Quivern est un grand dragon blanc qui peut être piloté comme une monture et qui est excellent pour l’exploitation de gisements ouverts. Comme c’est l’un des rares familiers dotés d’une capacité de transport de trois, il peut rapidement vider le sol des roches détachées après avoir utilisé le minage 2 pour dégager l’espace.

Malheureusement, comme Penking, Quivern peut être à la fois difficile à trouver et à attraper, ce qui fait qu’essayer d’en trouver un avec un trait qui augmente la vitesse de travail est une corvée. Cependant, grâce à sa compétence de minage, vous pouvez aussi lui faire rejoindre la ligne sur le puits de pierre.

2 Reptyro

Paldeck n° 088

Ressemblant à une tortue flamboyante, Reptyro est l’un des deux familiers les mieux adaptés à l’exploitation minière. Comme Mammorest et Rushoar, vous pouvez l’atteler à une selle et attaquer manuellement les gisements de minerai sauvages pour les réduire rapidement et efficacement en poussière.

Il possède également un niveau 3 en minage, mais aucun niveau en transport, ce qui signifie que vous devez le faire creuser en priorité dans un puits de pierre lorsque vous avez besoin de beaucoup de pierre. Cependant, lorsqu’il est à cheval, il n’augmente pas l’efficacité de ses attaques sur les pierres.

1 Digtoise

Paldeck n° 067

La Digtoise, qui ressemble aussi à une tortue, est le meilleur pal pour extraire du minerai et de la pierre à la fois dans la nature et dans votre base. La raison principale est sa compétence partenaire, Drill Crusher, qui la transforme en foreuse mobile, attaquant automatiquement la pierre et le minerai.

Cela vous permet d’attaquer le gisement en même temps et de récupérer les matériaux bien plus rapidement que n’importe quel autre familier monté. C’est également le seul autre familier qui possède un trois en minage, ce qui vous permet de le déposer au puits de pierre aux côtés de Reptyro.