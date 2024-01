Palworld : Toutes les améliorations de la base

1 1 1 C’est votre niveau de base.

2 2 1 Construire un coffre en bois. Déployer un Pal. Niveau minimum du joueur : 2 Un coffre en bois coûte 15 bois et 5 pierres.

3 3 1 Construire un établi primitif et un lit de fortune. Niveau minimum du joueur : 3 Un établi primitif coûte 2 bois.

4 4 1 Construire une mangeoire et une litière de paille. Niveau minimum du joueur : 4 Ces articles ne nécessitent que du bois et de la fibre.

5 5 1 Construire un feu de camp et une plantation de baies. Déployer 4 Pals. Niveau minimum du joueur : 5 Vous aurez besoin de graines de baies pour construire une plantation de baies. Elles peuvent être obtenues auprès des Lifmunks et des Gumoss.

6 6 1 Construire un établi pour Pal Gear et une statue de la puissance. Niveau minimum du joueur : 6 Vous aurez besoin de 20 fragments de Paldium et de tissu pour cette amélioration – le tissu est fabriqué à l’établi.

7 7 1 Construire un concasseur, une carrière de pierres et un site d’exploitation forestière. Niveau minimum du joueur : 8 Il s’agit d’un niveau coûteux, qui nécessite 120 bois, 90 pierres et 30 fragments de Paldium.

8 8 1 Construisez une source d’eau chaude, un four primitif et une plantation de baies. Niveau minimum du joueur : 10 Les nouvelles ressources dont vous aurez besoin ici sont Pal Fluids et Flame Organs. Les fluides des Pals sont obtenus auprès des Pals élémentaires de l’eau tels que Fuack et Pengullet. Les organes de flamme sont obtenus auprès de familiers élémentaires de feu tels que Foxsparks et Rooby.



9 9 1 Construire un établi de haute qualité et un établi de médecine médiévale. Déployer 8 Pals. Niveau minimum du joueur : 12 Vous aurez besoin de lingots et de clous à ce niveau. Pour fabriquer des lingots, vous devez traiter le minerai dans un four, et pour fabriquer des clous, vous devez utiliser des clous à l’établi.

10 10 2 Construire une glacière et un établi à sphères. Niveau minimum du joueur : 14 En plus des clous et des lingots, vous aurez besoin d’organes de glace pour compléter ce niveau. Vous les obtiendrez auprès de familiers élémentaires de glace, comme Pengullet.

11 11 2 Construisez une marmite, une plantation de blé et un moulin. Niveau minimum du joueur : 17 Les seules nouvelles ressources à collecter ici sont les graines de blé, qui peuvent être obtenues auprès de certains Pals élémentaires de l’herbe dans la nature, en particulier Flopie et Cinnamoth.

12 12 2 Construire un établi pour armes. Niveau minimum du joueur : 20 Il s’agit d’un niveau simple mais coûteux. Vous aurez besoin d’au moins 40 minerais pour pouvoir fournir tous les lingots et clous dont vous avez besoin.

13 13 2 Construire deux lits de palets pelucheux. Déployez 12 Pals. Niveau minimum du joueur : 24

14 14 2 Construisez une usine de lignes de sphères et un générateur d’énergie. Niveau minimum du joueur : 27 En plus des 150 lingots et des 20 clous (soit un total de 340 minerais), vous devrez également vous procurer des orgues électriques pour ce niveau. Vous les obtiendrez auprès de familiers tels que Jolthog et Univolt.