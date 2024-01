Palworld vs Pokemon : les 3 plus grosses différences entre les 2 jeux phénomènes

Le nouveau jeu de collection de créatures appelé Palworld a souvent été qualifié de “Pokémon avec des armes”, mais il semble qu’il y ait de grandes différences entre les deux. Sa sortie le 19 janvier 2024 a montré une variété de Pals que les joueurs peuvent capturer et entraîner, ainsi que certaines des façons dont ils peuvent interagir avec eux.

Dans le monde de Pokémon, les humains vivent en harmonie avec les créatures fantastiques qui partagent leur monde. Certains, appelés dresseurs, les entraînent et les combattent dans le but de devenir Maître Pokémon, de conquérir les différents gymnases et d’affronter certains des combats les plus difficiles de la série Pokémon, les Quatre Élites, avant de vaincre le champion en titre et de prendre leur place en tant que meilleur dresseur de leur région respective. D’autres vivent leur vie quotidienne avec des Pokémon plutôt comme des animaux de compagnie ou des partenaires. Les compagnons de Palworld semblent jouer un rôle similaire à celui des Pokémon des dresseurs, mais à un degré extrême. Les joueurs pourront toujours les capturer et les combattre, mais les fusillades de Palworld sont très différentes des batailles mignonnes que les jeux Pokémon ont utilisées pendant les 25 ans d’existence de la série.

“Pokémon avec des armes ” semble être une description juste basée sur ce qui a été montré de Palworld jusqu’à présent, mais il semble également beaucoup plus ambitieux que ce que Pokémon a fait dans le passé. Il semble qu’il mêle le genre de la capture de créatures à plusieurs autres et qu’il inclut des fonctionnalités qui manquaient à Pokémon. Il y a beaucoup de choses, à part les armes, que Palworld ose faire et que Pokémon ne peut ou ne veut pas faire, étant donné qu’il s’agit d’une série pour enfants qui doit faire attention à ce qu’elle intègre dans ses jeux.

Palworld est un jeu de tir à la troisième personne, contrairement aux combats au tour par tour de Pokémon

Depuis la sortie des premiers jeux Pokémon il y a 25 ans, la série principale propose des combats simples au tour par tour, où chaque Pokémon se tient en face de l’autre et utilise un mouvement à la fois. Il s’agit d’une formule classique utilisée dans de nombreuses séries de jeux, en particulier les premières, mais certains titres récents s’en sont éloignés. Certains jeux dérivés de Pokémon – notamment la série des Donjons Mystère et les jeux PokéPark – ont expérimenté d’autres formats de combat, et le dernier jeu en date, Pokémon Légendes : Arceus, s’est débarrassé du système de statistiques utilisé par la plupart des jeux et a donné une nouvelle tournure aux combats grâce à ses styles Fort et Agile, combinés à un nouveau système de tour qui permet d’effectuer plusieurs mouvements d’affilée. Il est possible que le prochain Pokémon Écarlate et Violet modifie à nouveau les combats, mais nous n’avons pas encore de nouvelles à ce sujet.

Palworld, contrairement à Pokémon et à la plupart des autres jeux de collection de créatures, est un jeu de tir à la troisième personne qui permet aux joueurs de se battre avec des Pals sauvages en temps réel. Il est présenté comme un RPG de survie et il tient ses promesses. Les joueurs peuvent utiliser une variété d’armes à feu dans leurs combats contre les Pals, et leurs créatures alliées peuvent participer à la fusillade à leurs côtés. Les protagonistes des jeux Pokémon sont toujours des enfants, tout comme leur public cible, et il est donc compréhensible qu’ils ne disposent pas de cette fonctionnalité. Indépendamment des armes, un format de combat en temps réel sans les contraintes d’un système au tour par tour a des implications passionnantes dans un jeu de collection de créatures, alors que Palworld le fait bien et ne tombe pas dans les problèmes communs que les jeux de tir peuvent parfois rencontrer.

Palworld offre l’agriculture et la construction de bases qui manquent à Pokémon

La construction de bases et l’agriculture font partie des fonctionnalités qui n’ont pas encore été intégrées aux jeux Pokémon principaux. Bien que de nombreux jeux aient permis aux joueurs de planter des arbres à baies et de revenir pour les récolter, et que certains aient expérimenté des cachettes personnalisables comme les Bases Secrètes dans les jeux originaux de la Génération 3, ils font pâle figure en comparaison avec des mécanismes similaires dans d’autres séries. Pokémon Légendes : Arceus proposait un peu d’agriculture, mais ce n’était pas un aspect important du jeu. Le monde ouvert de Pokémon Écarlate et Violet va plus loin que celui de Légendes : Arceus et promet d’innover grandement sur l’histoire et les éléments de jeu classiques de la série, mais n’a pas mentionné l’ajout de ces fonctionnalités. Bien qu’il soit difficile d’imaginer à quoi elles ressembleraient dans un jeu Pokémon, la possibilité de construire une maison, de la peupler avec ses Pokémon et de cultiver des baies semble être une évolution intéressante.

En plus de son système de combat différent, Palworld promet également des mécanismes de construction de bases et d’agriculture. Plusieurs Pals amicaux aident le joueur à planter des cultures et à construire une fusée. C’est une perspective amusante qui ajoute un peu de sérénité à un jeu qui, jusqu’à présent, semble être assez chaotique. La peur des Pokémon dans Légendes : Arceus limitait les possibilités d’accès au village de Féli-cité, ce qui conduisait à une expérience d’élevage peu satisfaisante, mais Palworld peut aller plus loin en proposant des mécanismes d’élevage plus proches de ceux de Stardew Valley, ou des séries Rune Factory et Story of Seasons.

Palworld est beaucoup plus sombre que Pokemon

Les jeux Pokémon ont toujours été légers : les complots des équipes maléfiques sont toujours déjoués, les Pokémon ne sont jamais gravement blessés au combat et lorsqu’ils sont blessés, il suffit de les placer dans une machine pendant quelques secondes pour qu’ils retrouvent une santé parfaite. Bien que certaines choses soient crues, comme la signification sombre du nom de Gourmelet dans Pokémon Écarlate et Violet, il s’agit dans l’ensemble d’une série de jeux relaxants qui peuvent offrir une expérience cathartique. De nombreux jeux se sont tournés vers des thèmes et des messages plus sombres ces derniers temps, y compris certaines séries de longue date comme Final Fantasy, et les jeux d’horreur sont très populaires et ne cessent de gagner en popularité. Même s’ils servent à déflorer un monde plein de monstres qui a beaucoup de potentiel pour explorer un ton plus sérieux, les thèmes amusants et joyeux de Pokémon peuvent être un bon répit pour ce genre de jeux.

En revanche, Palworld est extrêmement sombre. Des monstres armés n’allaient jamais conduire à un jeu léger, mais Palworld va encore plus loin en permettant aux joueurs d’utiliser des familiers comme munitions et boucliers vivants, ainsi que comme partenaires de combat. Bien que certaines des entrées les plus étranges du Pokédex de Pokémon, telles que Cubone, puissent peindre une image sombre de son monde, elles ne sont pas trop dangereuses comparées à Palworld. Les joueurs peuvent canaliser la Team Rocket qui sommeille en eux et asservir des Pals pour les faire travailler dans des usines et des mines, et ce n’est même pas ce qu’il y a de pire à offrir. Il possible de “démanteler” les Pals et même de les manger…