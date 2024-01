Pourquoi le sens de l’humour de Palworld est essentiel à son principe de jeu unique

Bien qu’indubitablement charmant, la volonté de Palworld d’embrasser son absurdité est précisément ce qui donne du sens à sa prémisse bizarre et unique.

Quelques jours seulement après son lancement en accès anticipé, Palworld de Pocketpair est devenu l’une des meilleures ventes de tous les temps sur Steam. Son vaste monde ouvert, sa collection de créatures adorables et sa construction de bases satisfaisante ont tous contribué à faire de ce que les fans pensaient à l’origine n’être rien de plus qu’un mème un jeu incroyablement réussi. Cependant, Palworld brille vraiment par son acceptation sans réserve de l’absurde, en particulier dans sa combinaison improbable de genres et son approche sans vergogne de la copie des designs de certaines des créatures les plus mémorables de Pokemon.

Bien que les jeux soient connus pour leur capacité à divertir plusieurs genres, Palworld a une capacité étonnante à fusionner de manière transparente des genres qui n’avaient jusqu’alors que très peu de choses à voir les uns avec les autres. Combiner un jeu de tir à la troisième personne avec les mécanismes de survie et d’artisanat de jeux comme ARK : Survival Evolved est une chose, mais ajouter à cela la possibilité de collecter des créatures qui sont ensuite soumises à une vie de servitude éternelle, et Palworld en est le résultat. Il s’agit d’une expérience unique en son genre qui, sur le papier, ne devrait pas fonctionner, mais qui fonctionne. Dans sa volonté d’accepter son ridicule, la prémisse unique de Palworld prend tout son sens.

L’acceptation de l’absurde par Palworld sert son postulat

Pour qu’un jeu aussi diversifié que Palworld fonctionne, il faudrait qu’il soit conscient de la folie de son postulat. Heureusement, c’est le cas, car le jeu s’appuie sur son côté absurde en dépassant constamment les limites de son gameplay et des animations, des biographies et des capacités des créatures titrées qui constituent son cœur battant. Palworld n’a pas peur de montrer à quel point il est ridicule, allant même jusqu’à placer des armes dans les mains de ses Pals. En fait, Palworld était à l’origine connu dans la communauté des joueurs sous le nom de “Pokemon avec des armes”. Ce titre est toujours d’actualité, même si Palworld s’est révélé être bien plus qu’un simple clone de Pokemon.

L’une des façons dont Palworld défie ouvertement ses détracteurs réside dans la description de ses Pal. Chacune de ces adorables créatures est accompagnée de sa propre bio décrivant sa personnalité et ses habitudes, et si toutes ne sont pas comiques, beaucoup d’entre elles font des blagues aussi peu sérieuses qu’elles puissent l’être. Par exemple, le Pal n°3, Chikipi, est décrit dans le Paldeck comme étant “extrêmement faible et bien trop délicieux”. Chikipi est, bien sûr, un Pal de poulet, et le jeu de mots sur son caractère délicieux est donc particulièrement acceptable.

Le Pal n° 1, Lamball, est considéré comme le Pal le plus faible avec Chikipi. Lamball est, comme son nom l’indique, un agneau en forme de sphère, recouvert de laine, dont la bio joue sur la stupidité de la créature autant que sur ses faiblesses. La bio de Lamball est la suivante : “Une promenade en haut d’une colline a tendance à se terminer par une dégringolade de ce compagnon. En conséquence, ce copain a dégringolé jusqu’au plus bas de la chaîne alimentaire elle-même”. Il y a beaucoup d’autres Pals dont les descriptions prêtent à rire et qui servent le principe du jeu en admettant avec vantardise son absurdité.

Les familiers de Palworld sont également conçus pour afficher des expressions exagérées en fonction de leur humeur, ce qui ajoute parfois à la légèreté du jeu. Lorsque les Pals sont heureux, leur visage peut s’illuminer de joie et des fleurs peuvent apparaître en dansant autour de leur tête. En revanche, s’ils sont contrariés, ils n’hésitent pas à montrer leur frustration, ce qui les pousse souvent à partir en colère pour faire une sieste afin de se calmer.

Palworld est peut-être ridicule dans son mélange particulier de genres, mais il parvient à surmonter toute moquerie à l’égard de ce ridicule en l’embrassant à bras ouverts. Les Pals, qui sont les vedettes de Palworld, illustrent la nature ludique du jeu dans leurs descriptions de personnages, leurs animations et même leur capacité à manier des armes telles que des pistolets. Palworld restera probablement dans l’histoire comme l’un des jeux les plus étranges et les plus réussis jamais réalisés.