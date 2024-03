Préparez-vous à jouer gratuitement grâce à la nouvelle fonctionnalité Steam améliorée

Steam a démontré ces dernières heures qu’il est possible de répondre aux demandes des utilisateurs d’une manière qui satisfasse tout le monde. Avec sa dernière nouveauté, vous aurez désormais l’opportunité de jouer gratuitement, même à des jeux que vous n’avez pas achetés. Et le meilleur, c’est que le système est vraiment confortable et facile à exploiter.

Quand la plupart des entreprises et des plateformes dédiées au jeu inventent de nouvelles façons de compliquer la vie des utilisateurs, Steam arrive et fait ce qu’il sait faire de mieux : aller à contre-courant. Bien que ce ne soit pas nouveau que nous puissions partager des jeux avec la famille, l’introduction des groupes familiaux tels qu’ils ont été redessinés est véritablement une bouffée d’air frais.

Partager de vrais jeux

Tout d’abord, cette fonction est disponible dans la version bêta de Steam, mais il est facile d’y accéder depuis le site web du service, comme nous vous l’expliquerons plus tard. Cependant, le passage de la version bêta à la version finale ne devrait pas tarder à se produire. Ceci étant dit, ce que nous pouvons également vous dire, c’est que les nouveaux groupes familiaux représentent la version mise à jour de ce qui était auparavant offert sous les noms de mode Familial et de prêt Familial. Steam a maintenu cette philosophie, mais l’a améliorée et étendue pour offrir plus de profondeur, comme nous allons maintenant vous expliquer.

Conception de la fonction de Bibliothèque familiale sur Steam

Les groupes familiaux permettent de partager notre bibliothèque de jeux pratiquement sans limites avec les autres personnes qui en font partie. La seule limitation est que nous ne pouvons pas jouer en même temps au même jeu. Néanmoins, et c’est là l’important, nous pouvons jouer à un autre jeu pendant que notre frère profite de celui qu’il souhaite. Par conséquent, si nous avons une grande bibliothèque de jeux, le divertissement pour tous les membres du groupe familial est garanti.

Ce qu’il faut savoir

En réalité, les groupes familiaux offrent plus de caractéristiques que la simple forme de partage. Mais terminons de commenter cette fonction avant de passer aux autres. Avec ce type de groupe, une bibliothèque familiale est créée où vos jeux sont partagés avec les autres membres, bien qu’il puisse y avoir quelques exceptions avec des titres qui ne le permettent pas (cela dépendra de chaque jeu, mais il semble que les exceptions soient limitées).

Et maintenant, l’important : les parties sauvegardées sont indépendantes pour chaque utilisateur. Donc, pas de souci à se faire. Si vous avez passé 30 heures sur votre RPG favori, vous n’aurez pas à vous inquiéter que votre frère ou votre père entre dans le même jeu à un autre moment pour commencer une nouvelle partie. Ils ne vont pas gâcher votre partie sauvegardée ni ruiner la progression que vous avez réalisée. En même temps, les succès et tout ce qui est lié à Steam Workshop sont également indépendants.

La seule façon de pouvoir entrer dans le même jeu avec plusieurs personnes du même groupe en même temps est s’il y a plusieurs personnes qui possèdent le jeu dans leur bibliothèque. Cela peut aussi être très utile, étant donné que les groupes familiaux sont composés d’un total de six personnes (le créateur du groupe et cinq invités). Par conséquent, si parmi ces six personnes, trois ont le même jeu, il sera très facile d’organiser des rencontres pour qu’un maximum de trois membres jouent en ligne.

Utilisateurs formant un groupe familial sur Steam

Valve dit que les développeurs ont la capacité de décider s’ils ne veulent pas que les utilisateurs puissent profiter de cette caractéristique dans leurs jeux, donc nous restons un peu en alerte pour voir quel impact cela aura sur son lancement. Peut-être que de grandes entreprises décideront de le bloquer, voyant que, d’une certaine manière, c’est une façon confortable de pouvoir jouer gratuitement.

En plus de cela, comme nous le disions, les groupes familiaux ont d’autres traits d’intérêt. L’un d’eux est un nouveau système de contrôle parental qui offre une grande série de possibilités. Non seulement il établit des limites sur les jeux auxquels chaque utilisateur peut accéder, mais il permet également de mettre en place des périodes de temps maximales pendant lesquelles jouer (comme un certain nombre d’heures). Ce système de temps permet même d’établir un horaire de jeu qui sera maintenu que l’utilisateur se connecte ou non. Tout cela pourrait devenir un changement très important pour les parents et la gestion qu’ils font des sessions de jeu de leurs enfants.

Enfin, Valve a introduit un système de demande d’achat à un adulte pour que les enfants puissent demander à leurs parents d’acheter les jeux qui les intéressent. Si vous voulez essayer ce nouveau système des groupes familiaux, entrez sur Steam, puis allez dans la partie supérieure et à gauche, cliquez sur le nom du programme. Ensuite, vous devrez entrer dans Paramètres, puis dans Interface et, après cela, choisir l’option où vous demandez à participer à la version bêta du programme. Là, vous devrez choisir, dans le menu déroulant, l’option des groupes familiaux.

Détails du contrôle parental pour le contrôle du temps sur Steam

Après cela, vous pourrez aller dans Détails du compte, entrer dans Gestion du groupe familial pour commencer à configurer le service et donner accès à vos invités. Grâce à cette caractéristique, comme nous le disions, Steam se positionne comme une plateforme de jeu encore plus utile et, avant tout, très engagée dans le plaisir des utilisateurs.

Vous devez savoir que, dans les règles de Steam, il est mentionné que les membres du groupe familial doivent vivre ensemble. Néanmoins, il y a des utilisateurs qui disent que le seul critère est que les utilisateurs se trouvent dans le même pays. Dans tous les cas, il est plus que probable que cela finisse par être limité aux membres du foyer, étant donné que, n’oublions pas, c’est une fonction qui est encore en phase de bêta.