PS5 mise à jour : un changement surprise qui passe inaperçu dans les notes

La dernière mise à jour du logiciel système de la PS5 apporte discrètement un changement qui n’est pas mentionné dans les notes de mise à jour et qui vise à lutter contre la tricherie dans les jeux sur la PS5.

La dernière mise à jour de la PlayStation 5 a discrètement apporté une modification au système anti-triche de la console, en désactivant la compatibilité du logiciel Cronus sur la plateforme. Avec la popularité des jeux en ligne compétitifs, de nombreux développeurs ont continué à devenir plus agressifs avec des mesures anti-triche, à la fois dans les jeux et sur les consoles. De nombreux développeurs comme Ubisoft et Riot Games ont créé leur propre système anti-triche pour des jeux comme Rainbow Six : Siege et Valorant. Aujourd’hui, une nouvelle mise à jour de Sony s’attaque à un logiciel fréquemment utilisé pour tricher sur la PS5.

Cronus, couramment utilisé dans des jeux de tir tels que Call of Duty : Warzone, permet aux joueurs de cartographier leurs entrées, à la fois sur PC et sur console. Ce logiciel a acquis une grande notoriété auprès des joueurs de Call of Duty, notamment grâce à des triches telles que l’assistance à la visée améliorée et des macros permettant aux joueurs de supprimer le recul de leurs armes. Les dispositifs Cronus sont également connus pour être difficiles à détecter par les développeurs de jeux, car les modifications sont effectuées au niveau de la manette plutôt qu’au moyen d’un aimbot traditionnel. Aujourd’hui, Sony cherche à limiter l’utilisation des dispositifs Cronus sur la PS5.

Une mise à jour publiée sur le site web de Cronus a révélé que la dernière mise à jour de la PS5 a discrètement désactivé la prise en charge de Cronus sur la console. Sony n’a fait aucune mention des dispositifs de triche dans ses notes de patch officielles pour la mise à jour du système de la PS5, les dispositifs Cronus n’étant désormais plus en mesure de se connecter à la console. La mise à jour du développeur a également proposé une solution de contournement pour les utilisateurs, la mise à jour de la PS5 n’étant pas obligatoire et conseillant aux joueurs de sauter la mise à jour afin de continuer à utiliser leurs appareils. Sony n’a fait aucune déclaration officielle concernant l’utilisation des appareils Cronus sur la PS5.

The new PlayStation 5 System Software update today appears to have disabled the ability to use Cronus software on the PS5 console.

Cronus manufacturer has issued a notice on their website stating they are trying to fix the issue, but that for now, it is disabled cause of Sony. pic.twitter.com/lGLKs1hpNf

