Quatre employés licenciés à la suite d’un incident au musée Van Gogh avec Pokemon

La tristement célèbre exposition Pokemon de l’année dernière au musée Van Gogh a entraîné le licenciement de quatre employés qui n’avaient pas respecté le code de conduite du personnel.

2023 n’a pas été la meilleure année pour Pokemon dans son ensemble, après le faible lancement de Scarlet & Violet à la fin de 2022, mais il y a eu un moment qui s’est démarqué comme étant le pire : la collaboration avec le musée Van Gogh. Ce qui devait être une célébration du 50e anniversaire du musée et une chance d’obtenir des produits uniques et une carte promotionnelle Pikachu avec chapeau de feutre gris s’est transformé en un cauchemar absolu.

Tout le monde sait à quel point les fans peuvent être enragés pour obtenir des cartes et des produits dérivés Pokemon uniques, mais l’exposition Van Gogh a poussé les choses à l’extrême : les fans ont envahi le musée et se sont ensuite emparés de la carte unique pour une somme pouvant aller jusqu’à 500 livres sterling. C’était un véritable gâchis qui a rapidement été fermé en raison du comportement déplorable des fans (Pokemon s’est même excusé pour la situation), mais il s’avère que les fans n’étaient pas les seuls à agir de la sorte.

Comme le rapporte Eurogamer et le site néerlandais Het Parool, au moins quatre employés du musée Van Gogh d’Amsterdam ont été licenciés à la suite d’une mauvaise conduite lors de l’exposition Pokemon. Le musée n’a pas directement confirmé le nombre d’employés licenciés, mais il a indiqué que des agents de sécurité et des employés du service public avaient été licenciés en décembre dernier pour ne pas avoir respecté la procédure et désobéi aux codes de conduite du personnel.

Selon des sources anonymes qui travaillent toujours au musée et qui ont été en contact avec Het Parool, un employé licencié aurait détourné une boîte de cartes Pokemon limitées, tandis qu’un autre a été licencié pour avoir indiqué aux visiteurs quand ils pourraient acheter des billets pour l’exposition avant que l’information ne soit connue et partagée par le public.

L’un des employés licenciés du musée Van Gogh y aurait travaillé pendant 25 ans, ce qui a été réduit à néant en raison de ses actions lors de l’exposition. La sanction semble définitive, puisqu’un porte-parole du musée a déclaré à Het Parool que les employés ne seraient plus autorisés à reprendre leur travail à l’avenir.