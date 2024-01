Qui s’approche d’Egghead dans One Piece Chapitre 1105 ?

L’énigme de l’implication potentielle de Dragon dans la tourmente d’Egghead.

Alors que la sortie officielle est prévue pour le lundi 29 janvier, les fans impatients de One Piece ont eu accès aux premières scanlations et aux spoilers du chapitre 1105. Les fuites indiquent que l’incident et l’affrontement sur l’île d’Egghead vont s’intensifier après le cliffhanger du dernier chapitre.

Dans l’épisode précédent, le seigneur de guerre Bartholomew Kuma est arrivé pour protéger Bonney, ce qui a poussé Saint Saturn à ordonner une attaque catastrophique de Buster Call sur Egghead.

Pendant ce temps, l’amiral Kizaru continue de faire face à des troubles internes concernant sa mission de tuer son mentor, le Dr Vegapunk, ce qui laisse entrevoir des émotions cachées et des dilemmes moraux.

Selon les spoilers divulgués, le chapitre 1105 présentera d’autres développements intrigants alors que l’arc se dirige vers un point culminant. Plus inquiétant encore, le chapitre se termine en annonçant qu’une force hostile inconnue s’approche rapidement d’Egghead, avec l’intention de commettre des actes de violence.

Bien que les détails spécifiques restent rares avant la sortie complète, ces fuites offrent des aperçus alléchants pour les fans de One Piece, suggérant que la saga Egghead atteindra bientôt un point d’inflexion après les récents affrontements entre les personnages.

La présence d’un tiers à la fin du chapitre laisse présager des enjeux et des batailles plus importants.

La distraction gloutonne de Luffy et la montée des périls sur EggHead

En l’absence de traduction officielle en anglais, les fans ont proposé des titres spéculatifs pour le chapitre 1105, tels que “The Peak of Stupidity” (le sommet de la stupidité) et “The Height of Folly” (la hauteur de la folie).

Les spoilers en disent plus sur les allées et venues de Luffy – apparemment, le glouton s’empiffre de nourriture provenant du Vegapunk’s Automated Cooking Machine sans se soucier du chaos qui règne sur Egghead.

Les fuites couvrent également les tentatives d’évasion dans un contexte d’escalade des menaces. Vegapunk tente de se transporter avec ses alliés hors d’Egghead dans une capsule spéciale de la Vacuum Rocket, mais Kizaru détruit brusquement le système de tubes de verre, ce qui les fait s’écraser sur la terre ferme.

Prenant immédiatement l’avantage, Saint Saturn ordonne à ses cyborgs Pacifista Mk III de les bombarder de tirs laser.

En attendant la publication officielle des détails, ces derniers spoilers laissent entendre que le chapitre 1105 présentera à la fois des moments absurdes et légers impliquant Luffy et un danger croissant pour le groupe échoué face à des attaquants à la gâchette facile tels que Saturn et ses armes.

Les transports peu fiables et les options limitées semblent mettre Vegapunk et ses compagnons dans une situation de plus en plus périlleuse.

Les spoilers du chapitre 1105 de One Piece révèlent l’ironie, les conséquences cruelles et les menaces croissantes.

Les spoilers du chapitre soulignent également l’ironie cruelle du déploiement par Saturn de cyborgs Pacifista modelés sur Kuma pour tuer Kuma lui-même ainsi que Bonney.

Le rire vindicatif de Saturn souligne le ” sommet de la stupidité ” et ” l’apogée de la folie ” mentionnés dans les titres des chapitres proposés.

Cependant, la révélation la plus importante intervient à la toute fin. Elle concerne le cuirassé des Marines que Saturn a envoyé, dans le chapitre précédent, pour couler le transport d’évacuation qui emmenait les citoyens d’Egghead.

Bien que les événements spécifiques ne soient pas encore clairs sans un contexte complet, ces dernières fuites suggèrent des thèmes centraux autour des conséquences absurdes mais mortelles de la vengeance et de la violence.

Les actions de Saturn, motivées par la vengeance, mettent en danger des innocents et même ses propres armes Pacifista, risquant ainsi d’aggraver la destruction. L’inquiétant cliffhanger du navire marin laisse également présager une escalade des enjeux à venir.

Un mystérieux attaquant fait son apparition, faisant peser une nouvelle menace sur EggHead et dénouant le chaos

La dernière bombe du chapitre 1105 implique une partie non identifiée qui intercepte et détruit le cuirassé des Marines avant qu’il ne puisse attaquer les civils fuyant Egghead. Bien que le chapitre ne montre pas directement cet attaquant surprise, sa présence est rendue évidente par les conséquences.

Les fuites ne contiennent pas non plus d’indices clairs sur l’identité de cette mystérieuse force destructrice. Le seul rapport provient de Marines paniqués qui contactent Kizaru avec un avertissement sinistre et vague :

“Ils se dirigent vers Egghead.”

Il s’agit probablement de ceux qui ont tendu une embuscade et coulé leur vaisseau de guerre et qui se dirigent maintenant vers l’île elle-même. En l’absence d’indices solides sur leur identité, les spéculations ont permis d’identifier trois suspects probables à l’origine de cette menace imminente.

Bien que le contexte complet attende la sortie officielle, ces quelques détails divulgués mais inquiétants indiquent qu’un nouvel acteur chaotique va bientôt perturber la situation complexe qui règne sur Egghead. Son entrée rapide et violente a déjà laissé une trace de destruction qui menace d’avoir un impact sur toutes les parties impliquées.

L’ombre de Barbe Noire se profile

Les pirates de Barbe Noire sont l’un des principaux suspects à l’origine de cette menace inquiétante. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1079, il était déjà prévu que leur navire navigue à proximité des eaux d’Egghead.

Profondément opportuniste, l’équipage de Barbe Noire a l’habitude de tirer parti des incidents majeurs pour servir ses propres intérêts, comme on l’a vu à Impel Down, Marineford et Amazon Lily par le passé.

Avec le chaos et la bataille qui éclatent sur Egghead entre plusieurs factions puissantes, il y a de fortes chances que les pirates de Barbe Noire exploitent la situation pour faire avancer leurs intérêts et leurs plans indéfinis pour l’île.

Les derniers développements ont révélé que Barbe Noire avait divisé ses forces en sous-groupes : l’un d’entre eux, composé de Barbe Noire elle-même, a attaqué les Pirates du Cœur sur l’île Winner, tandis que Kuzan et d’autres sont restés stationnés sur Hachinosu.

Compte tenu de la réputation impitoyable de cet équipage et de son habitude à retourner les situations instables en sa faveur, son entrée brutale et destructrice, comme le laissait entendre la fuite du chapitre 1105, correspondrait parfaitement à son modus operandi.

Les îles fracturées soulèvent également des questions quant à la subdivision qui pourrait se diriger vers EggHead.

Les capacités furtives de Lafitte et Devon se heurtent à leur entrée fracassante et à leurs actions humanitaires

Les deux pirates de haut rang de Barbe Noire qui n’ont pas encore été révélés dans les sous-groupes sont Lafitte et Catarina Devon. Logiquement, ils pourraient constituer la troisième division qui navigue vers EggHead vers la fin du chapitre.

Cependant, les capacités de ces deux membres conviennent mieux aux opérations furtives qu’au combat pur et simple. S’ils s’approchent d’Egghead, il est plus probable qu’ils se livrent à des vols ou à des enlèvements clandestins plutôt que d’affronter les nombreuses puissances qui s’y affrontent déjà.

Devon et Lafitte n’ont pas la force nécessaire pour représenter une menace crédible face à Kizaru ou Kuma.

D’un point de vue stratégique, il serait plus judicieux pour eux de se cacher et d’attendre le meilleur moment pour frapper plutôt que d’attaquer ouvertement les Marines, exposant ainsi leur présence prématurément. De même, les équipages de Barbe Noire ne sont généralement pas altruistes, et le fait qu’ils sauvent des civils de EggHead semble donc incongru par rapport à leur moralité.

Alors que les spéculations se poursuivent sur l’identité et les motivations de cette force surprise, les compétences furtives des membres manquants Lafitte et Devon semblent mal adaptées à une entrée en scène aussi impétueuse et destructrice.

De plus, un sauvetage humanitaire va à l’encontre du modus operandi typiquement égoïste de Barbe Noire et de ses disciples impitoyables.

Dragon et l’armée pourraient-ils être la force surprise du chapitre 1105 de One Piece ?

L’Armée révolutionnaire pourrait également venir en aide à son ancien membre Kuma et à sa fille Bonney, tous deux impliqués dans le danger que représente EggHead. Depuis que les liens surprenants de Kuma avec l’île sont apparus, les spéculations vont bon train quant à l’arrivée de Dragon pour aider son ancien compagnon d’armes.

La présence malheureuse de Luffy sur Egghead constitue un motif supplémentaire. Ce chaos permettrait aux retrouvailles père-fils entre Dragon et son célèbre fils Luffy de se produire enfin.

Il y a aussi des indices que les actions décisives de la force inconnue pourraient correspondre au modus operandi de l’Armée Révolutionnaire – arrêter l’attaque mortelle des Marines pour protéger les civils en fuite d’Egghead.

Compte tenu de l’histoire empathique de Dragon à l’égard d’Ohara, sauver les travailleurs de l’île d’un meurtre brutal serait conforme à ses principes.

La perturbation rapide et chirurgicale des Marines par les forces révolutionnaires laisse entrevoir une idéologie ordonnée plutôt qu’une piraterie pure et simple. Et comme Luffy, dont il est séparé, et Kuma, un ancien membre, sont en danger, Dragon a de profondes raisons personnelles d’intervenir sur Egghead au moment où ces événements volatils atteignent leur paroxysme.

La prudence stratégique de Dragon jette le doute

Cependant, Dragon a fermement démontré qu’il est un leader rationnel qui évite d’exposer ses révolutionnaires sans raison stratégique. Malgré l’enlèvement de sa proche alliée Belo Betty, il a refusé de mettre ses forces en danger pour ce qu’il a probablement considéré comme une réaction émotionnelle.

Ce précédent rend douteuse l’idée d’apparaître à la hâte à Egghead.

De plus, les derniers chapitres ont visuellement confirmé que Dragon, Sabo, Ivankov et d’autres révolutionnaires importants s’étaient rassemblés à Kamabakka alors que les événements sur EggHead s’intensifiaient.

Avec une immense barrière maritime séparant les deux endroits, franchir une telle distance aussi rapidement semble peu plausible, même en tenant compte des spéculations sur le pouvoir du fruit du démon de Dragon qui aiderait au transport.

Bien qu’il existe des motifs émotionnels pour que Dragon intervienne en raison de ses attaches, ses décisions antérieures ont suivi une logique prudente plutôt que des sentiments.

Se mettre en danger, lui et ses forces, sans provisions adéquates ni assurance d’un gain significatif, semble aller à l’encontre du style de leadership mesuré de Dragon. Pour l’instant, la décision la plus sûre est probablement de rester à Kamabakka malgré les résultats incertains sur Egghead, qui est déjà chaotique.

La Grande Flotte du Chapeau de Paille

Un autre suspect de premier ordre est la Grande Flotte des Chapeaux de Paille de Luffy, composée de 7 équipages alliés de Dressrosa qui ont prêté allégeance pour aider les Chapeaux de Paille en cas de besoin.

Des officiers clés comme Cavendish, Bartolomeo et Sai portent tous la carte Vivre de Luffy, ce qui leur permet de le localiser et de savoir s’il est en danger. Luffy étant en danger sur Egghead, la Grand Fleet a les moyens de se manifester si son aide est souhaitée.

Cependant, le pacte entre les équipages repose sur la réponse à des appels à l’aide directs entre eux plutôt que sur une action préventive de leur propre chef.

Et à l’heure actuelle, rien n’indique que Luffy les ait activement contactés pour demander du renfort au moment où EggHead s’enfonçait dans le conflit, ce qui limite leur capacité à mobiliser des forces de soutien.

En effet, à moins d’être directement appelés par Luffy, les équipages de la Grand Fleet n’auraient probablement été mis au courant de la situation d’Egghead qu’à travers les comptes-rendus habituels des journaux, et n’auraient pu réagir rapidement qu’après coup.

Bien que l’aide à Luffy soit leur devoir juré, sans son feu vert spécifique, la Grande Flotte semble confinée à un statut d’attente, même si elle fait allusion à son arrivée en catastrophe.