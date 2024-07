Rebel Moon : Deuxième partie – La fin de l’escroc, expliquée

Si Rebel Moon – Part One : A Child of Fire a laissé les critiques et les fans perplexes, nombreux sont ceux qui sont restés intrigués et qui attendaient la suite. Tel est l’effet de tout film de Zack Snyder. Cette suite, Rebel Moon – Part Two : The Scargiver, retrouve Kora et sa bande de marginaux qui défendent le monde agricole de Veldt contre l’Imperium.

Le sinistre amiral Noble (Ed Skrein) a été réanimé par l’Imperium après le premier film. Il a compris que Kora était en vie sur Veldt, et il y emmène ses forces pour récupérer le grain, ainsi que la tête de Kora pour le régent, Balisarius. Cela conduit à un final enflammé où la vie de Kora est changée de façon radicale.

Le plan explosif de Rebel Moon 2, expliqué

Kora et son équipage apprennent que l’Imperium arrive grâce à Aris, un jeune soldat qui a déserté le Motherworld de Rebel Moon de la même manière que Kora et Titus. Ils décident de fermer les écoutilles avec des sacs de grain. Ils savent que le vaisseau de guerre de l’Imperium, le Dreadnought, ne tirera pas et ne détruira pas cette réserve de nourriture, alors ils prévoient d’utiliser les sacs comme des murs. Ils espèrent également troquer leur liberté. La politique a encore de beaux jours devant elle dans cet univers brisé.

Les choses tournent mal lorsque Noble envoie des soldats au sol pour se faufiler et capturer des otages. Son idée est d’endiguer toute embuscade potentielle par une embuscade de sa part. De cette façon, Noble obtiendrait le grain et, surtout, Kora. Balisarius veut absolument la récupérer, non seulement parce qu’elle est sa fille adoptive, mais aussi parce qu’elle s’est enfuie après son coup d’État. Dans ce film d’action Netflix, il a besoin d’envoyer un message sur l’insubordination à travers tout l’univers.

Lorsque Gunnar se rend compte que Kora est prête à accepter le marché, il ignore ses ordres de cessez-le-feu. Elle ne veut pas que les fermiers souffrent, mais il sent que Noble va revenir sur sa décision. Gunnar met de côté le fait que Kora est le principal stratège militaire ; en ce moment, elle est l’amante qu’il ne peut pas perdre. Il fait sonner la cloche de guerre, ce qui pousse les fermiers à attaquer depuis leurs chambres cachées sous la surface. Titus et d’autres les ont entraînés à devenir des soldats, ce qui en fait le test ultime.

Sentant qu’il perd des hommes en bas, le cuirassé envoie des vaisseaux plus petits. Les fermiers les abattent et les font exploser, tandis que des héros comme Nemesis découpent les fantassins pour protéger les innocents. Même le Jimmy d’Anthony Hopkins, un robot qui a servi la lignée royale, rejoint le combat contre les mech-machines géantes de Noble. Il s’agit d’une guerre totale et d’un spectacle que Snyder a façonné dans ses films comme Justice League et Sucker Punch en 2011. Malheureusement, il y a beaucoup de dommages collatéraux et de victimes en masse, y compris des fermiers courageux comme Den dans le feuilleton spatial.

Rebel Moon 2 tue Atticus Noble

Noble massacre de nombreux fermiers en chemin, mais décide qu’il vaut mieux se diriger vers le vaisseau principal. Lorsqu’il apprend que Kora s’est infiltré, il ordonne au Dreadnought de tirer sur la terre. Peu lui importe de tuer ses propres hommes ou de détruire les céréales. Ils ont Kora à bord, alors il vaut mieux retourner auprès du Régent et gagner ses louanges. Mais il n’avait pas prévu que Gunnar se faufilerait à bord et chargerait ses propres charges.

Les héros déclenchent une explosion qui réduit en miettes la majeure partie du navire et des ennemis. Alors qu’il tombe au sol, Kora se bat contre Noble. Il l’immobilise, affirmant qu’elle doit le craindre. Gunnar a ainsi le temps de l’empaler. Kora s’assure que Noble ne sera pas réparé comme la dernière fois en le décapitant. Elle s’envole avec un Gunnar blessé, impatiente de poursuivre le combat sur le terrain et de sauver son peuple – la famille qu’elle adore pour l’avoir accueillie.

Rebel Moon 2 élimine Nemesis et Gunnar

Comme le veut le destin, certains des héros de Rebel Moon meurent. Tout d’abord, la Némésis de Doona Bae périt lorsqu’elle est poignardée en sauvant des civils. Mais cela ne la dérange pas. Elle a enfin trouvé un but après avoir traqué les membres de l’Imperium qui avaient assassiné sa famille. Le fait d’apprendre que le reste de l’équipage de Kora a perdu des êtres chers à cause des méchants au fil des ans l’a beaucoup motivée. En ce sens, Nemesis considère cette finale comme une destinée et une vocation supérieure. Elle a sauvé de nombreux enfants au cours de cette fusillade, ce qui lui a permis de redevenir une mère.

Malheureusement, la blessure par balle de Gunnar est mortelle. Kora tente de soigner les dégâts, mais Gunnar s’éteint rapidement. Il voit les rebelles de Devra Bloodaxe arriver à bord de leurs chasseurs pour achever le reste des troupes de l’Imperium. Il meurt en sachant que la rébellion s’est développée. Cependant, il est déchirant de voir Kora et lui s’avouer leur amour avant qu’il ne meure. Kora est effondrée, sachant qu’elle ne connaîtra jamais une fin heureuse à cause de l’Imperium. Gunnar a représenté une chance de paradis.

Kora a retrouvé son humanité grâce à cette âme sœur. Il connaissait ses secrets – qu’elle avait aidé Balisarius à faire son coup d’État – et elle a donc vu dans son pardon, sa compassion et son empathie la clé de l’expiation. Kora pleure lors de la crémation qui suit, où le Veldt honore ses héros tombés au combat. Coupable, Kora avoue son secret à tout le monde. Elle est Arthelais, la main que Balisarius a utilisée pour tuer la princesse Issa après que le méchant ait assassiné les parents d’Issa et se soit emparé du trône. Arthelais s’est enfuie lorsque Balisarius a tenté de la faire accuser de tous les maux. C’est ce qui l’a amenée à prendre l’identité de Kora et à se cacher en tant que fugitive.

Titus admet qu’il le savait depuis le début. En tant que compagnon d’infortune, il le sentait. Il a perdu ses troupes lorsqu’elles se sont retournées contre l’Imperium après avoir reçu l’ordre de commettre un génocide dans un village en quête de démocratie. Depuis, Titus est devenu alcoolique, a lutté contre ses propres démons et a cherché la rédemption. Il l’a trouvée auprès de l’escouade de Kora. Étonnamment, il admet que Kora a une chance de faire demi-tour et d’arranger les choses parce qu’une personne de son passé est encore en vie.

Titus admet qu’Issa est vivante. La première partie de Rebel Moon a montré qu’elle avait des pouvoirs de guérison, ce que Balisarius craignait. La deuxième partie de Rebel Moon révèle que lorsque Kora a tiré sur la jeune fille, une partie de cette énergie mystique s’est répandue dans l’atmosphère. Certes, Titus n’explique pas comment elle est encore en vie ni comment il le sait. Mais il tient à ce qu’il y ait un dernier combat. Une fois qu’ils auront retrouvé la princesse et qu’ils l’auront rétablie sur le trône, ils pourront à nouveau être de véritables héros.

Rebel Moon – Partie 2 : L'Entailleuse | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Avec la légion Bloodaxe prête à servir, Kora a une seconde chance. Elle peut arranger les choses avec la lignée qu’elle a contribué à déchirer, et libérer la galaxie de la tyrannie du Motherworld. Un clin d’œil au concept de l’Élu que l’on retrouve chez Luke Skywalker. La deuxième partie de Rebel Moon s’achève ici, lançant Kora dans une nouvelle quête de vengeance. Cette fois-ci, la quête est beaucoup plus personnelle et professionnelle.

Elle veut venger tous ceux qui sont morts, en particulier Gunnar. Sa légende résonnera certainement dans toute la galaxie. En fin de compte, Kora pourra abandonner son faux nom, redevenir Arthelais et détruire le Régent qui l’a recueillie après avoir massacré son clan. La boucle est bouclée, toutes les routes de l’espace pointant vers Balisarius et la vision de Snyder sur l’Empire de Star Wars.