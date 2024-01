Révolution dans le Gaming : Modern Warfare 3 et Warhammer 40k créent l’inattendu !

Les offres groupées Warhammer 40k pourraient être intégrées à MW3 et Warzone.

La mise à jour Season 1 Reloaded est arrivée hier sur Modern Warfare 3 et Warzone, et des chercheurs de données utilisent déjà les fichiers du jeu pour découvrir ce qui pourrait être prévu pour la prochaine grande mise à jour de Call of Duty. Les auteurs de fuites ont trouvé plusieurs références à la franchise Warhammer 40k.

Un dataminer connu sous le nom de CODWarfareForum est crédité pour avoir partagé les fuites, qui comprennent des écrans de chargement potentiels de Call of Duty représentant l’art du chapitre Dark Angels des Space Marines de Warhammer 40k en cours. Il est fait mention de skins d’opérateurs et d’un événement sur le thème de la franchise.

OPERATOR 1: PRIMARCH OF THE DARK ANGELS, INTERROGATOR-CHAPLAIN BOREAS This information comes from this loading screen featuring art of The Dark Angels at the Battle of Piscina IV pic.twitter.com/qEb9YTBvLR — Fumo Leaks (@FumoLeaksMk1) January 17, 2024

Les fichiers du jeu semblent également suggérer des boss Warhammer 40k pour l’événement avec le geôlier Baton, le monstre des marais (Fenbeast), l’ogre boucher et la momie. Il est intéressant de noter que ces boss Warhammer semblent similaires à ceux de l’effrayant événement Operation Nightmare de l’année dernière pour Warzone, avec des combats de boss pour une créature des marais, une momie et le Boucher de Diablo. Il est possible que quelque chose de similaire revienne pour MW3 et la nouvelle carte Urzikstan de Warzone, mais avec des boss relookés pour correspondre aux personnages de Warhammer 40k.

Call of Duty a conclu tellement d’accords de propriété intellectuelle majeurs ces dernières années, avec des collaborations telles que The Boys, Attack on Titan, The Evil Dead, Masters of the Universe et Dune, que de grands croisements comme celui-ci semblent tout à fait possibles. Cependant, rien n’a été officiellement confirmé par Activision, et on ne sait donc pas quand ou si cette collaboration aura lieu.

Des fuites provenant de l’exploration de données au début de la saison 1 ont suggéré un crossover potentiel avec Rick Grimes et Michonne de The Walking Dead, mais rien n’a été annoncé pour l’instant.

La saison 1 Reloaded a été lancée dans des conditions difficiles, avec des bugs et des problèmes qui ont retardé le contenu de MW3 et de Warzone. Plusieurs correctifs ont été publiés dans la nuit, de sorte que le jeu devrait être moins perturbé. Raven Software a annoncé que la quête du champion de Warzone serait réactivée aujourd’hui à 10 heures du matin et à 13 heures de l’après-midi. Malheureusement, aucune nouvelle date de lancement n’a été annoncée pour le mode de jeu classé du mode multijoueur, qui a été retardé.