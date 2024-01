RTX 5090 : premières fuites sur les performances et le prix par rapport à la RDNA 4, NVIDIA a-t-elle perdu la tête à cause d’AMD ?

AMD utilise son architecture RDNA depuis la Radeon RX 5000, lancée en juillet 2019. Ces GPU, et ceux qui ont suivi, ont pu concurrencer les RTX de NVIDIA en offrant des performances similaires à un prix inférieur. Même les pilotes d’AMD se sont pas mal améliorés au fil du temps, mais tout cela semble insuffisant pour battre NVIDIA. Nous avons maintenant des fuites concernant le prix et les performances de la prochaine RDNA 4 et de la RTX 5090 attendue, qui sera chère.

AMD et NVIDIA s’affrontent depuis des décennies, avant même que la société ne s’appelle AMD. AMD est la société qui a acheté ATI Technologies, le fabricant original des GPU ATI Radeon qui ont été commercialisés pour la première fois dans les années 2000. À l’époque, on pouvait dire que les rouges étaient supérieurs aux verts, mais il n’a fallu que quelques années à NVIDIA pour dépasser cette société en termes de popularité et de ventes. Depuis lors, AMD tente de la dépasser, sans y parvenir.

Voici les attentes en termes de prix et de performances pour l’AMD RDNA 4, pourra-t-elle rivaliser avec la NVIDIA RTX 50 ?

RTX 4070 Ti SUPER, RX 7600 XT, AMD RDNA 4, Nvidia 5000 Price | AncientGameplays | Broken Silicon 241

Il est vrai que tout au long de son histoire, il y a eu des hauts et des bas, mais AMD n’a pas, à notre connaissance, dépassé son rival en termes de ventes depuis longtemps. Avec les RDNA 1, 2 et l’actuel RDNA 3, nous pouvons constater des progrès sur le front des cartes graphiques. À l’exception de problèmes tels que la consommation d’énergie élevée au ralenti ou l’utilisation de plusieurs moniteurs, les performances et l’efficacité de ces GPU sont plutôt bonnes.

Il est vrai qu’ils ne peuvent pas rivaliser avec une RTX 4090, mais ils ont été capables de concurrencer une RTX 4070 Ti/RTX 4080 à un prix inférieur. Dans cette nouvelle vidéo de Moore’s Law is Dead (MLID), les auteurs spéculent sur l’aspect et le prix du futur AMD RDNA 4.

Fabio, un YouTubeur (Ancient Gameplays) spécialisé dans les pilotes, pense qu’AMD devrait suivre les progrès réalisés avec RDNA 3 et les améliorer en proposant des conceptions MCM dans ses GPU. D’autre part, Moore’s nous montre cette fuite d’une future carte graphique AMD Navi 4c, que nous avions vu en détail l’été dernier.

Cependant, le YouTuber indique que celle-ci a été annulée car elle n’allait pas être bon marché à fabriquer, puisqu’il s’agit de plus de 12 chiplets, ce qui pourrait la faire coûter plus de 2 500 dollars. Le nouveau plan d’AMD serait de créer des GPU RDNA 4 monolithiques, avec des performances proches d’une RTX 4080/RX 7900 XTX pour 400 à 600 dollars et dont la sortie est prévue pour le quatrième trimestre 2024.

La NVIDIA RTX 5090 coûtera 1799 dollars et offrira 50 % de performances supplémentaires par rapport à la RTX 4090.

En termes de performances, l’AMD RDNA 4 n’est pas surprenant, car il ne sera probablement pas plus performant qu’une RTX 4080 SUPER, bien que le prix soit son plus grand avantage. Cependant, Fabio pense que dès qu’une carte NVIDIA plus rapide sortira, ce sera une raison de changer de carte, car AMD ne sera pas en mesure de rivaliser. Comme il le dit, les utilisateurs diront toujours que si vous voulez ce qu’il y a de mieux, vous devez aller chez NVIDIA. C’est pourquoi il pense qu’AMD devrait proposer un GPU haut de gamme qui rivalise avec les meilleurs GPU de NVIDIA, mais à un prix inférieur.

C’est maintenant au tour de la NVIDIA RTX 50, en commençant par Moore qui mentionne le fait qu’il s’attend à ce que cette génération apporte un saut générationnel dans les performances de 35 à 70 %. Il convient toutefois de noter que la RTX 4090 actuelle n’est pas une puce complète, puisqu’elle a été réduite de 12 %. C’est pourquoi MLID pense que NVIDIA pourrait sortir une future RTX 5090 avec la puce complète, ce qui permettrait d’obtenir une augmentation des performances similaire à celle que nous avons constatée lorsque nous sommes passés de la RTX 3090 à la RTX 4090.

Enfin, à propos de la RTX 5090, le YouTuber pense qu’elle ne sera pas moins chère que la RTX 4090 et que, par conséquent, NVIDIA ne prévoit pas de la vendre à moins de 1600 dollars. Cela s’explique à la fois par l’augmentation des performances et par le fait qu’AMD ne sera pas compétitif au-delà de 1 000 dollars.

MLID parie que la RTX 5090 coûtera 1 799 $ et sera 50 % plus rapide que la RTX 4090. Nous verrons si cela se vérifie lorsque les nouveaux GPU de NVIDIA seront lancés, même si la société ne fera pas d’annonce officielle avant la fin de l’année.