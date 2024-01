Scandale : Les créateurs de palworld sous la menace de la mort !

Les développeurs du très populaire jeu en accès anticipé “Pokemon avec des armes”, Palworld, auraient reçu des menaces de mort.

Les développeurs de Palworld auraient reçu des menaces de mort, apparemment en raison des similitudes entre les créatures du jeu et les Pokemon. Palworld combine des mécanismes de survie de type Minecraft avec le plaisir d’attraper des monstres. Le jeu a connu un énorme succès dès sa sortie, se vendant à plus de 5 millions d’exemplaires malgré le fait qu’il soit en accès anticipé et qu’il puisse être joué via le Xbox Game Pass.

Le développeur Pocket Pair doit être ravi de l’incroyable succès des ventes de Palworld, mais la popularité du jeu a également entraîné quelques maux de tête regrettables. Tout d’abord, le mode multijoueur de Palworld a souffert de problèmes de connectivité en raison du nombre impressionnant de personnes essayant de jouer au jeu. D’autre part, certains développeurs du jeu ont reçu des menaces de mort de la part de fans de Pokemon mécontents des similitudes du jeu avec leur franchise préférée.

C’est ce qu’affirme Takuro Mizobe, PDG de Pocket Pair, qui s’est rendu sur Twitter pour dénoncer les abus en ligne dont l’équipe artistique de Palworld a été la cible et qui, selon lui, se sont traduits par des menaces de mort. Dans sa déclaration, Mizobe précise que les dessins du jeu sont supervisés “par plusieurs personnes” et qu’il est “responsable” de la production du jeu. Mizobe a demandé que les gens cessent de harceler les développeurs de Palworld. Malheureusement, la popularité de Palworld ne cessant de croître, il faut s’attendre à ce que la cible dans son dos le soit également.

Certains fans de Pokemon ne sont pas satisfaits de Palworld et accusent le jeu d’avoir copié les dessins de Pokemon pour ses créatures. Des preuves ont été partagées en ligne montrant des similitudes très claires entre Pals et Pokemon, certains allant même jusqu’à accuser Pocket Pair d’avoir plagié Pokemon. S’il existe des preuves solides que Pocket Pair a effectivement plagié Pokemon, il faut s’attendre à ce que The Pokemon Company et ses avocats s’en mêlent. Il va sans dire que les fans de Pokemon qui sont réellement contrariés par Palworld devraient laisser la Pokemon Company s’occuper de la situation – envoyer des menaces de mort à des développeurs de jeux ne servira à rien.

Il est regrettable que les développeurs de Palworld aient été pris pour cible par des internautes en colère, mais le jeu devrait avoir un avenir incroyablement brillant devant lui. Les prochaines mises à jour de Palworld devraient permettre de résoudre les problèmes techniques du jeu, sans parler de l’amélioration de l’expérience grâce à un nouveau contenu qui devrait, espérons-le, maintenir l’intérêt des joueurs pour le jeu sur le long terme. Palworld ne montre aucun signe de ralentissement, et il sera passionnant de voir ce qu’il va devenir.