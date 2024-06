Sortie de Monster Hunter Stories Remaster : Un retour attendu

Le mois de juin 2024 marque un événement majeur pour les amateurs de jeux de rôle avec la sortie de Monster Hunter Stories Remaster. Initialement lancé sur Nintendo 3DS, ce jeu bien-aimé de Capcom fait son retour avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités, prévu pour le 14 juin 2024. Disponible sur PC, PlayStation 4, et Nintendo Switch, cette version remasterisée promet d’offrir une expérience enrichie aux anciens comme aux nouveaux joueurs.

Un retour sur Monster Hunter Stories

Monster Hunter Stories est un spin-off de la célèbre série Monster Hunter, offrant une approche différente axée sur la narration et les combats au tour par tour. Les joueurs incarnent un Rider, un personnage qui forme des liens avec des monstres, les élevant et les utilisant dans des combats stratégiques. Le jeu se distingue par son style artistique vibrant et ses mécaniques de jeu uniques qui se concentrent sur l’élevage et l’amitié avec les créatures, plutôt que sur la chasse.

Nouvelles fonctionnalités du remaster

La version remasterisée de Monster Hunter Stories inclut plusieurs améliorations notables :

Graphismes améliorés : Des modèles de personnages et de monstres affinés, des textures et des éclairages améliorés pour une expérience visuelle plus immersive.

Voix en anglais et en japonais : Pour la première fois, le jeu proposera un doublage complet en anglais et en japonais, permettant aux joueurs de choisir leur préférence.

Mode musée : Un nouveau mode musée qui présente plus de 200 pièces d’art conceptuel, de musique de fond et de croquis des développeurs, offrant un aperçu approfondi de la création du jeu.

Mises à jour de contenu : Le remaster inclut également des mises à jour de titre précédemment disponibles uniquement au Japon, apportant du nouveau contenu et des défis supplémentaires​ .

Date de sortie et plateformes

Monster Hunter Stories Remaster sera disponible le 14 juin 2024 sur PC, PlayStation 4, et Nintendo Switch. Cette sortie multilingue et multiplateforme permettra à un large éventail de joueurs de découvrir ou redécouvrir ce joyau du RPG.

Le retour de Monster Hunter Stories sous forme remasterisée est une excellente nouvelle pour les fans de la série et les amateurs de RPG. Avec ses améliorations graphiques, ses nouvelles fonctionnalités et son doublage intégral, cette version promet de captiver une nouvelle génération de joueurs tout en ravivant la passion des fans de longue date. Marquez vos calendriers pour le 14 juin 2024 et préparez-vous à embarquer dans une aventure épique avec vos monstres préférés.