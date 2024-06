Sortie de Still Wakes The Deep : Une expérience immersive d’horreur

Le mois de juin 2024 sera marqué par la sortie de Still Wakes The Deep, un jeu d’horreur de survie développé par The Chinese Room et publié par Secret Mode. Prévu pour le 18 juin 2024, ce jeu se distingue par son cadre unique et son approche narrative immersive. Disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Still Wakes The Deep promet de captiver les joueurs avec son ambiance oppressante et son récit poignant.

Un cadre unique et immersif

Still Wakes The Deep se déroule sur une plateforme pétrolière en mer du Nord dans les années 1970. Les développeurs ont mis un point d’honneur à recréer fidèlement l’environnement d’une plateforme pétrolière de l’époque, en s’inspirant de documents d’archives et en interviewant d’anciens travailleurs de plateformes. Cette attention aux détails vise à immerger les joueurs dans un cadre réaliste et authentique, accentuant ainsi l’horreur et la tension du jeu​ .

Une histoire captivante

Le jeu suit l’histoire de Caz McLeary, un électricien travaillant sur la plateforme pétrolière. Après une catastrophe, Caz se retrouve isolé et doit naviguer à travers les décombres pour survivre. Contrairement à de nombreux jeux d’horreur, Still Wakes The Deep n’inclut pas de système de combat. Les joueurs devront résoudre des puzzles et éviter les dangers pour progresser, créant ainsi une atmosphère de vulnérabilité et de suspense intense​ ​.

Une collaboration et des voix authentiques

Le développement de Still Wakes The Deep a impliqué une collaboration étroite avec des voix locales d’Écosse, y compris des acteurs des îles de Skye, Dundee, Aberdeen et Glasgow. Cette diversité vocale enrichit l’authenticité culturelle et géographique du jeu, offrant une expérience sonore immersive et réaliste. Les inspirations visuelles du jeu incluent des œuvres comme Abigail’s Party et The Poseidon Adventure, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur et de réalisme à l’esthétique du jeu​ ​.

Date de sortie et plateformes

Still Wakes The Deep sera disponible le 18 juin 2024 sur Windows PC, PlayStation 5, et Xbox Series X|S. Le jeu sera également disponible pour les abonnés Xbox Game Pass dès son lancement, permettant à un large public de découvrir cette expérience unique et immersive​ .

Still Wakes The Deep s’annonce comme un titre incontournable pour les amateurs de jeux d’horreur et de survie. Avec son cadre réaliste, son récit captivant et son atmosphère oppressante, le jeu promet de fournir une expérience intense et mémorable. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs obscures de la mer du Nord le 18 juin 2024.