Splatoon 3 : Le DLC Tour de l’Ordre révèle sa date de sortie

Le prochain DLC de Splatoon 3 a enfin une date de sortie.

Du contenu supplémentaire arrive pour Splatoon 3 sous la forme d’un DLC appelé

Tour de l’Ordre, qui servira à étendre un peu plus la campagne de l’exclusivité Nintendo Switch.

Selon les informations officielles, Tour de l’Ordre arrivera dans Splatoon 3 le 22 février, soit dans environ un mois à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Il convient de noter que c’est en 2023 que l’extension susmentionnée a été révélée et que les fans ont été très patients quant à l’arrivée de ce contenu tant attendu.

Nintendo invite les joueurs à “s’allier à de nouveaux visages et à de vieux amis pour échapper à l’ordre du monde”. Rappelons qu’Inkopolis est déjà disponible et qu’il s’agit du premier DLC du jeu.

Pass d'extension pour Splatoon 3 : Tour de l'Ordre – Printemps 2024 (Nintendo Switch)

Nous avons également un nouvel artwork pour promouvoir Tour de l’Ordre dans lequel il est possible d’apprécier Pearl et l’Agent 8 qui sont désormais ceux qui exploreront la nouvelle zone et devront se battre contre d’autres créatures qui leur feront faire des cauchemars.

Combien vaut le Splatoon 3 Expansion Pass ?

Si vous êtes impatient de jouer à ce contenu tant attendu de Splatoon 3, sachez que son prix est de 24.99 €.

Bien que ce prix ne semble pas si bas, il convient de noter qu’il comprend non seulement le contenu Tour de l’Ordre, mais aussi Inklopolis, soit deux extensions qui rendent le jeu de Nintendo encore plus grand.