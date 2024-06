Star Wars Jedi: Survivor sur PS4 et Xbox One : tout ce que vous devez savoir

L’univers Star Wars n’a jamais cessé de captiver les foules, et le jeu “Star Wars Jedi: Survivor” n’a pas fait exception. Sorti initialement sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, et PC, le jeu développé par Respawn Entertainment a reçu des critiques élogieuses. Aujourd’hui, une annonce de taille secoue la galaxie des gamers : “Star Wars Jedi: Survivor” arrivera bientôt sur PlayStation 4 et Xbox One. Mais pourquoi ce choix maintenant, et que peuvent attendre les joueurs de ces nouvelles versions ?

STAR WARS Jedi: Survivor - Trailer de révélation - VOSTFR - 4K | PS5

Pourquoi un retour sur les consoles de la génération précédente ?

Lors de sa sortie en avril 2023, “Star Wars Jedi: Survivor” a immédiatement séduit grâce à son histoire immersive et ses graphismes de haute qualité, profitant pleinement des capacités des consoles next-gen. Cependant, de nombreux fans utilisant encore des PS4 et Xbox One se sont sentis délaissés. Selon Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, cette décision de porter le jeu sur les consoles de la génération précédente répond directement à une “demande de la communauté” et à la popularité continue de la franchise Star Wars​​.

Wilson a souligné que l’équipe de développement est dédiée à rendre l’expérience Jedi accessible à un public plus large. Cette stratégie vise également à maintenir l’élan du jeu et à élargir sa base de joueurs, surtout après avoir contribué aux revenus records d’EA au premier trimestre 2024​.

Défis techniques et attentes

Porter un jeu conçu pour des consoles next-gen sur du matériel plus ancien n’est pas une tâche facile. “Star Wars Jedi: Fallen Order”, le prédécesseur du jeu, avait rencontré plusieurs difficultés techniques sur PS4 et Xbox One. Assurer une performance fluide de “Survivor” sur ces plateformes sera un défi majeur. Il est à noter que l’équipe de développement est encore aux premières étapes de création de ces ports, ce qui signifie que les joueurs devront peut-être attendre jusqu’à fin 2024 pour la sortie​ .

Malgré ces défis, l’engagement d’EA envers la qualité laisse penser qu’ils ne sortiront les ports que lorsqu’ils atteindront un haut niveau de performance. Les fans peuvent s’attendre à quelques compromis en termes de graphismes et de temps de chargement, mais l’expérience de jeu et l’histoire devraient rester intactes. Cette approche vise à apporter l’aventure épique de Star Wars à un public plus large sans diminuer l’attrait du jeu.

Impact sur la communauté et la franchise

La décision d’étendre “Star Wars Jedi: Survivor” aux consoles de la génération précédente est plus qu’un simple défi technique ; c’est un témoignage du soutien fort de la communauté du jeu et de l’attrait intemporel de l’univers Star Wars. En élargissant l’accessibilité du jeu, EA espère capitaliser sur des moments clés de la franchise Star Wars et maintenir l’engagement continu des joueurs​.

Pour les joueurs n’ayant pas encore fait la transition vers les consoles les plus récentes, cette annonce est une opportunité bienvenue de découvrir l’un des jeux Star Wars les plus acclamés de ces dernières années. Elle reflète également une tendance plus large dans l’industrie du jeu, où les entreprises reconnaissent de plus en plus la valeur de l’inclusivité des plateformes et l’importance d’écouter leurs communautés.

Alors que le développement progresse, les fans attendent avec impatience plus de détails sur les dates de sortie et les caractéristiques spécifiques des versions PS4 et Xbox One. D’ici là, le succès de “Star Wars Jedi: Survivor” sur les plateformes next-gen est un indicateur prometteur de ce que les joueurs sur consoles de la génération précédente peuvent espérer dans un avenir proche.

En conclusion, bien que le chemin pour porter “Star Wars Jedi: Survivor” sur PS4 et Xbox One ne fasse que commencer, l’excitation et l’anticipation au sein de la communauté des gamers sont palpables. L’engagement d’EA envers ce projet souligne l’héritage durable de Star Wars et le pouvoir d’écouter les demandes des fans. Que la Force soit avec vous en attendant ce nouveau chapitre passionnant de la saga Jedi.